Nel 2024 gli italiani hanno consumato a casa oltre 652.000 tonnellate di prodotti “frozen”

Nel 2024, il comparto dei prodotti surgelati ha confermato la sua solidità, registrando un ulteriore incremento nei consumi tra le mura domestiche in Italia, che raggiungono quota 652.643 tonnellate (contro le 645.000 registrate nel 2023). In termini percentuali, i dati retail 2024 indicano una crescita a volume del comparto “frozen” del +1,3% rispetto ai consumi domestici 2023. Un valore che evidenzia una nuova spinta positiva del comparto, dimostrando ancora una volta quanto i prodotti surgelati siano divenuti ottimi alleati dei consumatori in ogni occasione, una spinta che plausibilmente sarà confermata dalla contemporanea crescita nei consumi fuori dalle mura domestiche. A rilevarlo è Iias - Istituto italiano alimenti surgelati, che anticipa i dati di consumo 2024 in occasione della “Giornata del cibo surgelato” del 6 marzo.

I vegetali si confermano al primo posto, frutto di scelte alimentari sempre più consapevoli ed equilibrate. Con 220.497 tonnellate consumate nel 2024 (dalle 215.695 del 2023), i vegetali sono cresciuti del +2,2%, dimostrandosi un valido alleato di chi guarda al benessere e ad elevati contenuti nutrizionali, ma anche di chi è propenso a scegliere sempre più proteine a base vegetale. Seguono, con 107.207 tonnellate, le patate che, pur mantenendo la posizione sul podio, registrano, invece, una lieve decrescita (-3,1%) sull’anno precedente, in cui i consumi avevano registrato cifre record, raggiungendo quota 110.532 tonnellate. Un’oscillazione comunque fisiologica, tenendo conto che la stessa categoria ha segnato un incremento del 31,7% sul 2019. Al terzo posto si classifica, il pesce surgelato (naturale e panato), che con 95.955 tonnellate, registra un incremento del +3,9% dalle 92.372 tonnellate del 2023.

“I prodotti ittici frozen continuano nel loro virtuoso percorso di accreditamento nei consumatori italiani - afferma Iias - che li apprezzano in quanto sicuri, salutari, nutrienti, sempre disponibili, facili da preparare, convenienti e “trasparenti”, grazie alla completezza delle informazioni presenti sulle etichette delle confezioni”.

Da evidenziare, secondo l’Istituto italiano alimenti surgelati, nel 2024, la crescita del comparto delle pizze surgelate, che registra l’aumento più significativo in termini percentuali: +3,7%, per un consumo pari a 65.688 tonnellate. Una crescita giustificata anche dalla convenienza economica di questo prodotto: secondo una recente indagine condotta da AstraRicerche per Iias, la pizza surgelata risulta nettamente più conveniente del delivery (per il quale, invece, si spendono mediamente 7,18 euro a pizza, ovvero più del doppio). Anche i piatti pronti surgelati e le specialità salate registrano un trend in crescita nei consumi domestici, rispettivamente del +0,5% e +2,4% sul 2023, per un consumo pari a 66.306 e 31.367 tonnellate.

“L’aumento segnato nel retail nel 2024 - un canale che, ricordiamo, da solo rappresenta i due terzi dei consumi complessivi - evidenzia un apprezzamento costante per le qualità intrinseche in questi prodotti: praticità, disponibilità, ampiezza e varietà dell’offerta, valenze anti-spreco (i surgelati possono definirsi il prodotto anti-spreco per eccellenza e chi li consuma ne è profondamente consapevole), gusto, elevati contenuti nutrizionali e, non ultimo, di convenienza”, conclude Giorgio Donegani, presidente Iias.

