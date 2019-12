Nella Legge di Bilancio 600 milioni di euro per l’agricoltura: tutte le misure

600 milioni in più per il settore primario e una rete di misure che hanno come obiettivo la tutela del reddito di agricoltori e pescatori e dunque le parole chiave di un nuovo protagonismo per agricoltura e agro-industria nel nostro paese: giovani, donne, filiere, innovazione, investimenti, competitività, internazionalizzazione. Ecco le misure che riguardano la filiera agricola ed alimentare presenti nella Legge di Bilancio approvata ieri dalla Camera, riepilogate dalla Ministra alle Politiche agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova. “Con questa Legge di Bilancio l’agricoltura torna protagonista. Pur nelle condizioni date, delinea le traiettorie di marcia che adesso troveranno piena sistemazione nel collegato agricolo che presenteremo a fine gennaio. Lo dico in una battuta: se la priorità del paese si chiama lavoro, noi saremo in grado di corrispondervi sempre più rendendo centrali agricoltura e agroindustria. È di questa rilevanza strategica che stiamo parlando. Aver ottenuto 600 milioni in più per l’agricoltura è un segnale strategico”.

“È importante - prosegue la Ministra Bellanova - aver mantenuto l’impegno a non aumentare le tasse agli agricoltori. Abbiamo cancellato l’Irpef agricola per il 2020 e quelle risorse potranno essere investire in crescita delle aziende; ci sono mutui a tasso zero per le imprenditrici in agricoltura; gli sgravi contributivi per le start up agricole aperte da giovani e interventi sulle emergenze cimice asiatica e xylella. E c’è grande attenzione alle filiere, alla competitività, all’innovazione. Una tastiera ampia che ha in radice una premessa: sostenibilità sociale, ambientale, economica. Solo così questo settore sarà realmente attrattivo per le nuove generazioni e costituirà l’attore principale contro crisi climatica e dissesto idrogeologico perché più agricoltura e agricoltura di qualità soprattutto significa garantire nel contempo qualità del paesaggio, tutela ambientale, enorme attenzione nell’uso di risorse importanti come ad esempio l’acqua, risparmio di suolo.

Focus - Gli interventi principali sul settore primario nella Legge di Bilancio

Misure Fiscali

Azzeramento Irpef agricola per il 2020

Confermato l’azzeramento dell’Irpef per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Agevolazioni fiscali per il florovivaismo

Riduzione della base imponibile (limite del 5%) per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura tra imprenditori agricoli.

Agevolazioni per investimenti pluriennali in agricoltura

Incremento della deducibilità delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali al 20%.

Pacchetto Donne e Giovani

Bonus “donne in campo”.

Fondo rotativo da 15 milioni di euro per garantire mutui a tasso zero per le donne che sono imprenditrici agricole o che lo vogliono diventare.

Giovani, sgravi contributivi e zero spese per 2 anni

Per i giovani che aprono una impresa agricola sarà lo Stato a pagare i contributi previdenziali per i primi 24 mesi.

Terre ai giovani

Snellimento delle procedure per la concessione dei terreni di proprietà di enti pubblici ai giovani attraverso la Banca Nazionale delle Terre Agricole.

Misure per la competitività

Fondo per la competitività delle filiere.

30 milioni di euro complessivi nel biennio 2020-2021 a sostegno dell’agroalimentare Made in Italy, con interventi per il rafforzamento della competitività delle filiere agricole.

Fondo per biologico.

Istituzione di un Fondo di 4 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.

Piano di promozione finalizzato a contrastare i dazi.

Promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding

Misure per l’innovazione in agricoltura

Fondo di 1 milione di euro presso il Ministero per sostegno alle imprese agricole finalizzato all’adozione e alla diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative

Fondo di 5 milioni di europer favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.

Interventi per l’accesso al credito e azzeramento del costo delle garanzie per gli imprenditori agricoli che investono in innovazione tecnologica, agricoltura di precisione e tracciabilità dei prodotti (Art. 41 Decreto legge fiscale).

Misure per la pesca

Sostegno al reddito dei pescatori nel caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio per il 2019 e il 2020 per un importo di 11 milioni di euro all’anno.

Incremento della dotazione di 2,5 milioni di euro annuo per il fermo pesca non obbligatorio.

Proroga del piano triennale della Pesca per il 2020-2022.

Misure per favorire l’ecnomia circolare

Incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile.

Disciplina per il riutilizzodegli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.

Interventi per le emergenze

Cimice asiatica. 80 milioni di euro nel triennio sul Fondo di Solidarietà Nazionale per ristoro dei danni provocati dalla cimice asiatica.

Xijlella. Possibilità di concedere gli aiuti compensativi del fondo di Solidarietà Nazionale per un periodo di 3 anni in caso di eventi i cui effetti non sono limitatati ad una sola annualità.

Altri interventi

Rifinanziamento del fondo indigenti di 1 milione di euro all’anno per il triennio 2020-2022.

Incremento del fondo per la stabilizzazione dei precari del Crea per rilanciare le attività di ricerca in agricoltura.

Definizione di oleoturismo ed estensione delle misure previste per l’enoturismo.

Dotazione di 200 mila uro per il funzionamento delle CUN.

Collegato Agricoltura

È il disegno di legge che sarà presentato alle Camere entro il 31 gennaio 2020, attraverso il quale si aprirà una nuova fase di programmazione e di riforma per il settore agricolo.

