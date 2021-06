Nella transizione verso l’economia verde, industria consumatori e politica riscoprono le piante

Sono una riserva pressoché inesauribile di risorse, e lo sfruttamento responsabile delle loro proprietà, sulla base delle conoscenze tradizionali e alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, offre illimitate opportunità alla ricerca anche in termini di sostenibilità e di transizione ad un’economia “verde”: ecco il potere delle piante, che, dopo decenni di dominio della “chimica di sintesi”, rappresentano la sfida più avanzata e innovativa quando si parla di ricerca sulle sostanze naturali, una scelta responsabile per il consumatore attento ai temi dell’ambiente e che vuole recuperare il rapporto con la natura, e una necessità per la politica per trasmettere un pianeta “sano” e sostenibile alle generazioni future. Nasce da qui la “Via delle erbe”, promossa da Siste in collaborazione con l’associazione dei tecnici erboristi dell’Università di Torino Altea e il Sana-Salone internazionale del biologico e del naturale (Bologna fiere, 9-12 settembre), per far conoscere il mondo delle piante, attraverso un percorso illustrato di immagini e di documenti sulla loro storia, le loro origini, gli usi tradizionali e il legame con il territorio per poi parlare di ricerca scientifica e delle proprietà di alcune delle specie vegetali tra le più significative tra quelle utilizzate nei prodotti per la salute ed il benessere.

Il filo conduttore dell’edizione 2021 sarà il “Fuoco”, che esprime l’energia con la quale le piante sono in grado di coinvolgere i cinque sensi, dalla cucina all’alta profumeria, provocando sensazioni intense che vanno dal piacere al fastidio, estremi di una ambivalenza, che esprime, in un unicum olistico irrituale, positività e negatività. La ricerca per i sentieri del mondo delle piante che più rispondono a questi criteri, ha portato a scoprire e a voler condividere le conoscenze sulle proprietà, gli usi tradizionali e le applicazioni attuali, dal Piper nigrum L. (pepe), il “re delle spezie” ricco di componenti bioattivi dalle innumerevoli proprietà biologiche usato anche nei profumi, al Capsicum annuum i cui frutti (peperoncini o chili) sono usati fin dall’antichità in medicina, ma anche come aromi e coloranti naturali; dallo Zanthoxylum Bungeanum o Zanthalene o pepe di Sichuan, pianta impiegata da millenni nella medicina tradizionale cinese e ora anche nei cosmetici per le proprietà lenitive per la cute, allo Zingiber officinale Roscoe (zenzero) alimento tradizionale usato in tutto il mondo, da sempre, nella medicina tradizionale cinese e ayurvedica; dalla Boswellia serrata Roxb. ex Colebr., la cui oleo-resina, conosciuta come incenso indiano o olibano indiano, è impiegata in medicina, per usi religiosi, in cosmetica e negli integratori alimentari, al Paullinia cupana Kunth, noto come guaranà, pianta brasiliana amazzonica dalle svariate applicazioni per i suoi interessanti effetti biologici, dall’Ilex paraguariensis A.St.-Hil., i cui infusi dalle foglie (tè mate) sono utilizzati da secoli dalle popolazioni indigene sudamericane come bevanda e per scopi medicinali e il cui utilizzo in alimenti e integratori alimentari si sta diffondendo, alla Camellia sinensis (L.) Kuntze, dalle cui foglie si realizza una delle bevande più consumate al mondo, il thè, e che grazie ai suoi principi attivi è largamente utilizzato in integratori alimentari e cosmetici, passando per il Theobroma cacao, il cioccolato, “cibo degli Dei” per i Maya, dagli effetti fisiologici e benefici per la mente ed il corpo ancora tutti da scoprire.

Copyright © 2000/2021