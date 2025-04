Nell’era del km zero, 63 tonnellate di pizza volano dalla Campania agli Usa in meno di 24 ore

La pizza, uno dei simboli della cucina italiana nel mondo, per di più artigianale e made in Campania, si conferma un oggetto del desiderio, soprattutto per gli americani. E non c’è timore dei dazi o filosofia del km zero che tengano: è così che 63 tonnellate di autentica pizza napoletana sono volate dalla Campania agli Stati Uniti in meno di 24 ore, via terra e aereo, a fronte dei 15 giorni necessari via mare. Una sfida logistica eccezionale (ed anche una curiosità assoluta da raccontare per il percorso di questo cibo italiano top, ndr) che è stata vinta da Dsv, primo player mondiale specializzato in soluzioni di trasporto, insieme a Swiss WorldCargo.

Tutto è partito dai dintorni di Napoli, in un’azienda locale specializzata nella produzione di pizza. Dsv, che conta su oltre 75.000 dipendenti (di cui 1.200 in Italia) in oltre 80 Paesi, ha curato il trasporto su strada fino a Milano, dove i truck di Swiss WorldCargo hanno preso in carico la merce per il trasferimento allo Swiss WorldCargo Hub di Zurigo. Dalla Svizzera, i prodotti hanno attraversato l’Atlantico a bordo degli aeromobili a lungo raggio di Swiss, con destinazione Stati Uniti. Prima della partenza, il carico complessivo è stato suddiviso in 10 spedizioni separate dirette a Chicago e agli hub strategici di Newark e Boston. Da lì, la distribuzione finale è avvenuta tramite camion refrigerati gestiti da Dsv. Grazie a questa pianificazione, i tempi di trasporto sono stati ridotti a meno di 24 ore, a fronte dei 15 giorni necessari via mare. Un elemento cruciale per l’esito positivo della spedizione ha riguardato il controllo e la conservazione del prodotto. Ogni pallet, del peso di 200 kg, è stato mantenuto a una temperatura stabile tra +2°C e +8°C durante tutto il trasporto. Inoltre, per preservare la freschezza, sono stati utilizzati 50 kg di ghiaccio secco per ogni singolo pallet.

“La nostra priorità è garantire che ogni spedizione arrivi puntuale e che la merce sia perfettamente conservata - ha dichiarato Alfredo Gaio, executive vice president Dsv Air & Sea - grazie alla sinergia con Swiss WorldCargo, siamo riusciti a portare a termine un trasporto rapido e conforme ai requisiti necessari a preservare le caratteristiche del prodotto. Insieme abbiamo dimostrato che anche i beni più delicati, come la pizza e altre eccellenze della cultura gastronomica italiana, possono attraversare due continenti mantenendo standard di qualità elevatissimi”.

Copyright © 2000/2025