Noia a tavola, per gli italiani le verdure bollite sono il piatto peggiore: la ricerca Deliveroo

Triste primato per le verdure bollite. Il 29% degli italiani ha dichiarato di considerarlo il piatto più “noioso” da mangiare, seguito dalla pasta e dal riso in bianco (28% e 23%). Il minestrone si colloca al quarto posto con il 19%. Lo rivela una ricerca di Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, realizzata per loro dall’azienda specializzata Swg.

Nel sondaggio, inoltre, 7 italiani su 10 hanno ammesso di annoiarsi quando sono a tavola. Tutto però dipende da cosa si cucina e in che maniera. Non aiuta per esempio mangiare sempre le stesse cose. La monotonia e la ripetitività dei cibi ingeriti è causa di noia per il 43% degli intervistati. Poco sotto (40%) c’è la solitudine, quindi il mangiare da soli. Per il 33% invece l’insoddisfazione è data dal pranzare in ufficio davanti alla scrivania. Al primo posto, al 52%, l’elemento della compagnia: la soddisfazione o meno a tavola dipende anche da con chi condividiamo il pasto. Questa indicazione è stata rilevata soprattutto nelle interviste tenute alle persone più anziane. Ma cosa mangiare per essere più felici? Per il 53% un giusto abbinamento, con un ingrediente più sfizioso, può rendere meno noioso un cibo o un piatto. Il 33% invece vede la soluzione in un condimento più speziato. I giovani puntano sull’estetica: per il 39% degli under 34 la noia svanisce di fronte a un piatto con un bel mix di ingredienti colorati. Ma non per forza questa deve essere un limite, anzi. Il 77% degli intervistati ha detto che la scontentezza può essere proprio l’occasione per provare e sperimentare nuove ricette o ingredienti. Il 67% ha dichiarato che stimola la propria creatività.

La food creator, cuoca ed esperta di cucina, Myriam Sabolla, sui social The_Food_Sister, consultata per commentare il sondaggio, ha dato alcuni suggerimenti in merito: “attenzione alle giuste tecniche di cottura, alla consistenza e all’estetica. Non serve essere maestri di cucina per rendere speciali e appaganti i nostri pasti quotidiani. Basta applicare un pò di creatività nei condimenti. E cerchiamo di non consumare i nostri pasti davanti al computer, lavorando. Il senso di sazietà ne risente, così come l’umore. Approfittate della pausa per fare due passi all’aperto, trovare magari una panchina in un parco, e godersi un momento di quiete”.

