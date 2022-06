Non si può viaggiare senza: torna la guida “Fuoricasello 2022”, un cult per i viaggiatori

Che si viaggi per lavoro o per piacere fare una sosta di gusto e trovare un buon ristorante lungo il tragitto, tante volte rappresenta il ricordo più piacevole del viaggio stesso. E se spesso ci si arrende, pensando che di certo non si potrà fare un pasto di qualità “on the road”, il “soccorso stradale” è una guida che, con 700.000 copie diffuse da primato nel settore, è un vero e proprio cult e una compagna di viaggio irrinunciabile per i viaggiatori gourmet: “Fuoricasello 2022. I migliori ristoranti vicino alle uscite delle autostrade”, all’edizione n. 16 firmata dalla famiglia Longo, alla guida della storica Enoteca Longo di Legnano, che segnala oltre 870 locali nascosti dove assaggiare una cucina di qualità, rispettosa delle tradizioni, con stretti legami con il territorio, a pochi minuti dai principali caselli autostradali italiani.

Rinnovata nella veste grafica, sostenuta dal passaparola per la sua formula semplice e pratica, e di facile consultazione anche mentre si è in auto, “Fuoricasello 2022”, è una Guida che fa davvero comodo e facilita l’organizzazione del viaggio, segnalando, novità della nuova edizione, in una mappa per ogni Regione, grazie ad una squadra di professionisti del gusto, le uscite dal casello autostradale coperte a meno di 10 minuti da ristoranti, e, altra novità, fornendo anche “Idee Fuoricasello”, ovvero suggerimenti per brevi escursioni e preziosi consigli per acquisti di prodotti di artigianato ed enogastronomia locali. Per chi interpreta ogni viaggio come una collezione di esperienze, culinarie e artistiche.

Copyright © 2000/2022