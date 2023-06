Nonino BotanicalDrink è l’“Aperitivo dell’Anno 2023”, incoronato ancora una volta da “Meiningers”

L’aperitivo si conferma un rituale simbolo di italianità nel mondo, e lo fa, ancora una volta, grazie alla storica Distilleria italiana che ha rivoluzionato la grappa e la distillazione in Italia e nel mondo: il Nonino BotanicalDrink è, per il terzo anno consecutivo, l’“Aperitivo dell’Anno 2023 International” al “Meiningers International Spirits Award”, il concorso dedicato agli spirits del più importante gruppo editoriale tedesco del wine & food, superando 550 aperitivi e distillati di tutto il mondo, è già primo aperitivo italiano ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento internazionale nel 2021.

Definito “Dolce Vita per eccellenza”, nella motivazione da parte della giuria internazionale che l’ha degustato alla cieca, grazie alla qualità che “prevale, incredibilmente per la terza volta consecutiva, e nella quale si legge come “il detentore del titolo resta il leader internazionale e non certo per mancanza di concorrenza di altissimo livello. La freschezza floreale, insieme a una leggera amarezza e una piacevole sensazione che soddisfa e riempie il palato, caratterizzano l’aperitivo degli esperti di grappa della Nonino”, il Nonino BotanicalDrink è il risultato della continua innovazione ancorata alle radici del passato che è la cifra stilistica della Distilleria friulana che ha inventato le grappe monovitigno, oggi guidata da Benito e Giannola Nonino, “Nostra Signora della grappa”, come la chiamava il grande giornalista Gianni Brera, con le figlie Cristina, Elisabetta ed Antonella, e con l’ultima generazione rappresentata dalla nipote Francesca Bardelli Nonino.

Un passato rappresentato dall’archivio di famiglia, dal quale Cristina, Antonella, Elisabetta e Francesca hanno rivisitato la ricetta della nonna/bisnonna Silvia Nonino, prima donna “Mastro Distillatrice” in Italia che, rimasta vedova, ha portato avanti la distilleria e l’arte liquoristica della famiglia. La sua conoscenza dell’arte della distillazione e delle botaniche la portò a creare negli anni Quaranta del Novecento l’“Aperitivo Bianco”, i cui ingredienti rappresentavano la sua terra, il Friuli: genuina, autentica con botaniche del luogo, il nome stesso evoca la purezza e la qualità degli ingredienti. Nel 2018 dopo oltre 3 anni di studi delle botaniche le nipoti hanno rivisitato questa ricetta impreziosendola con Ùe Acquavite d’Uva Monovitigno Fragolino Vigna Nonino, in un contemporaneo completamente naturale.

