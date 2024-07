Osservatorio Immagino: crescono in gdo i prodotti che riportano in etichetta ingredienti healthy

Bilancio in chiaroscuro per i quasi 14.000 prodotti alimentari venduti in supermercati e ipermercati italiani che evidenziano sull’etichetta la presenza di un ingrediente benefico: la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, studio semestrale che monitora i fenomeni di consumo nella grande distribuzione organizzata in Italia, registra che i volumi di vendita nel 2023 sono diminuiti di -5,6% a fronte di un aumento di +9,4% a valore, superando i 4,4 miliardi di euro. I top performer dell’anno a valore, invece, sono l’avocado (+33,5%), il caramello (+25,9%), il mango (+24,0%) e l’olio di riso (+21,0%).

L’Osservatorio ha monitorato la presenza a scaffale e il trend di vendita di 40 ingredienti healthy, ripartiti tra superfruit, spezie, semi, cereali speciali/farine, superfood, dolcificanti e traditional, tra questi, il cacao si conferma numero uno per giro d’affari (3,2% di quota sul totale delle vendite in valore), seguito da nocciola, limone e mandorla. Individuando poi 12 ingredienti che hanno aumentato le vendite sia a valore che a volume: dall’avocado (+24,1% a volume e +33,5% a valore) al burro di arachidi (+10,7% a volume e +15,7% a valore), dall’olio di riso (+5,3% a volume e +21,0% a valore) agli anacardi (+5,2% a volume e +18,8% a valore), dall’avena (+4,1% a volume e +18,6% a valore) alla spirulina (+4,1% a volume e +7,8% a valore), dalla Tahina (+2,7% a volume e +7,3% a valore) alla farina di riso (+1,6% a volume e +18,5% a valore), dal ginseng (+1,4% a volume e +15,5% a valore) alla pappa reale (+0,8% a volume e +6,8% a valore), dal matcha (+0,7% a volume e +11,4% a valore) all’acqua di cocco (+0,6% a volume e +4,4% a valore). A perdere, invece, terreno a valore sono stati açai (-36,1% a valore e -41,0% a volume), goji (-23,0% e -25,9%), germe di grano (-14,3% e -19,2%), kamut (-11,5% e -21,0%), curcuma (-8,1% e -17,0%), edamame (-7,9% e -13,8%), canapa (-7,9% e -11,9%), zenzero (-1,4% e -10,0%), e cannella (-1,4% e -8,1%).

Copyright © 2000/2024