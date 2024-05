Palermo torna a coltivare il caffè dopo 120 anni: campo sperimentale all’Orto Botanico

Era la fine dell’Ottocento quando a Palermo giunsero da Etiopia e Somalia alcune piante di caffè che furono custodite in serra. Solo alcuni anni dopo poi fu deciso di intraprendere l’esperimento di coltivarle in piena terra, con lo scopo di affrancarsi dalla dipendenza dei flussi commerciali con l’estero e aprire la strada ad una nuova “Via del caffè”, tutta italiana, come quelle precedenti degli agrumi e del cotone. Oggi, a distanza di 120 anni, nel capoluogo siciliano si torna a coltivare: più precisamente all’Orto Botanico, un’area di 300 metri quadrati che fa parte del sistema museale dell’Università di Palermo. Il progetto è stato lanciato e pensato dall’ateneo che si avvale della collaborazione della storica torrefazione cittadina “Morettino”.

Il campo sperimentale ospita 21 piante di Coffea arabica di differenti età e varietà (Heirloom, Caturra, Pacamara, Catuai, Bourbon rossa, Bourbon gialla), rappresentative dei Paesi della cosiddetta Coffee Belt, l’area del mondo racchiusa tra i due tropici in cui nasce e cresce il caffè. Un altro centinaio di piante, invece, si trova nella nursery della Serra Carolina, in attesa di crescere e trovare dimora all’aria aperta.

La zona di coltivazione è visitabile fino al 19 maggio, accompagnati dal direttore dell’Orto botanico Rosario Schicchi e da Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori palermitani. L’iniziativa è in continuità con il progetto di coltivazione di caffè nativo siciliano portata avanti proprio da Morettino. Un esperimento nato oltre trent’anni fa quando a Palermo furono piantati alcuni semi donati dall’Orto Botanico. Quei semi nel tempo hanno dato vita a più di 200 piante che oggi fanno parte della Piantagione sperimentale Morettino nel quartiere di San Lorenzo ai Colli e di altri campi in aree particolarmente vocate dell’Isola, dai quali viene prodotto il primo caffè 100% siciliano.

