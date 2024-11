Pizza Hut lancia il suo primo “vino culinario”: prodotto da Irvine’s Winery, è a base di pomodoro

In fatto di marketing creativo gli americani non li batte nessuno, anche grazie ad una legislazione che evidentemente non pone limiti alla fantasia (e al business) delle multinazionali: lo dimostra Pizza Hut, celebre catena di fast food, che lancia il suo primo “vino culinario”. Prodotto da Just Beyond Paradise Irvine’s Winery, una cantina del Kansas, è a base di pomodoro e rappresenta, secondo il brand Usa, un perfetto pairing con la pizza. Anzi, profumi e sapore ricordano proprio la pizza: “ricavato da pomodori maturi, presenta note di erbe aromatiche, con sentori di basilico, origano e un pizzico di aglio, rendendolo un compagno ideale per la cucina italiana e per la tua pizza preferita” scrive Pizza Hut. Di sicuro, l’ennesimo colpo alla tradizione della Dieta Mediterranea, oltre che al concetto stesso di vino.

Il nuovo Tomato Wine di Pizza Hut è una limited edition per le festività e costa 25 euro a bottiglia (con un acquisto minimo di 2 bottiglie, ma esiste anche un’edizione luxury che comprende un cavatappi e due bicchieri con logo). “Come marchio che ha aperto la strada a molte novità nel settore, abbiamo preso l’amato e classico abbinamento di pizza e vino rosso e lo abbiamo capovolto, con l’obiettivo di suscitare curiosità e creare un pizza party natalizio più memorabile”, ha affermato il direttore pubblicitario di Pizza Hut, Elyse Slayton. Il vino è pensato per essere abbinato alla “Triple Treat Box”, un popolare menu, oggi fuori produzione, che tornerà in alcuni punti vendita per un periodo di tempo limitato (e che comprende due pizze, grissini e biscotti).

Attenzione: non è la prima volta che gli americani varcano frontiere per noi vicine alla fantascienza. Nel 2023 Claussen, un marchio di sottaceti di proprietà di Kraft Heinz, ha lanciato un cocktail in lattina aromatizzato ai sottaceti, in collaborazione con Spritz Society. E pare che il loro spumante salato, frizzante e aromatizzato ai sottaceti abbia riscosso un grande successo.

