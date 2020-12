Pizza, pane e cornetti, le ricette più cercate su Google nel 2020. E tra i trends spunta “coltivare”

Pizza, pane, cornetti, lievito madre, gnocchi di patate, plumcake, nutellotti, crepes dolci, meringhe, colomba: ecco le ricette più cercate dagli italiani nell’anno del Covid-19, secondo i Google Trends, le classifiche pubblicate ogni anno dal più grande ed utilizzato motore di ricerca del mondo. In un anno cui la parola più ricercata, tanto in Italia che nel mondo è, ovviamente, “Coronavirus”, alla lista delle ricette, che racconta uno spaccato di quello che gli italiani hanno ricercato di più, costretti più che mai ai fornelli di casa tra restrizioni e lock-down vari, per la prima volta, Google, inserisce nelle sue classifiche anche quella dedicata al “coltivare”, conferma di un trend, quello del ritorno all’orto (ma anche alla coltivazione sul balcone) in atto da anni e fotografato da tanti.

Con le ricerche, in questo senso, che hanno riguardato nell’ordine, pomodori, fragole, patate, zucchine, melanzane, avocado, basilico, cetrioli, peperoni e insalata. Ancora, tra le curiosità, nella categoria del “come fare”, il “pane in casa”, batte “mascherine antivirus”, lievito di birra e pizza sono davanti ad Amuchina, il lievito madre è stato più ricercato di tampone. E nella categoria del “fai da te”, i primi due posti, ci sono “pollaio” e “barbecue” …

