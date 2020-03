Pizza, sushi ed healty food: le preferenze delle donne italiane al ristorante

Passione per la pizza e per la cucina italiana in generale (ma anche per il sushi), maggiore attenzione al cibo salutare e una preferenza a mangiar fuori nei giorni festivi: sono alcune delle abitudini e delle preferenze delle donne italiane emerse da uno studio per l’8 marzo da BVA Doxa e TheFork, app di riferimento in Europa per prenotare ristoranti online.

Dalla ricerca emerge come a tavola, per le donne, regni la semplicità: la pizza è infatti al primo posto quando si va a mangiare fuori (63%), seguita dalla cucina italiana (58%) e regionale (37%). Rispetto agli uomini c’è una maggior attenzione al mangiar sano: infatti negli ordini frequenti al ristorante le verdure sono preferite dalle donne (35% contro un 28%), mentre gli uomini tendono a ordinare piatti più “impegnativi” come frittura, carne o pasta. Anche il sushi è favorito dal mondo femminile (24% contro un 17%), come gli indirizzi gourmet (13% contro un 9%). L’abitudine di mangiare fuori casa non per motivi di lavoro è maggiormente maschile (il 50% afferma di andare al ristorante almeno una volta a settimana contro il 41% delle donne). Infine, un’altra ricerca sempre di TheFork, in collaborazione con Baba, svela che c’è un giorno in particolare della settimana in cui una donna preferisce andare al ristorante: la domenica.

