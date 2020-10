Pizzerie d’Italia 2021 by Gambero Rosso: il Covid cancella i voti, ma non i Premi Speciali

Un’edizione, per la prima volta, senza voti, alla luce delle tante e inevitabili difficoltà vissute nel 2020 dai maestri dell’impasto: la guida Pizzerie d’Italia 2021 firmata dal Gambero Rosso, non presenta classifiche. Restano gli spicchi a seconda del grado di eccellenza, si aggiungono i simboli di asporto e delivery, senza però “sfumature” di merito. In guida oltre 650 esercizi, con un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo e 14 nuovi ingressi tra i Tre spicchi (per le pizzerie tradizionali) e 2 nuovi Tre Rotelle (per le pizzerie al taglio).

La Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita da Toscana (18), Lazio (17), Veneto (8), Piemonte (7), Lombardia (6), Sicilia (4), Abruzzo, Sardegna ed Emilia Romagna (3), Liguria, Basilicata, Marche, Friuli Venezia Giulia e Calabria (1).

Resistono, invece, i premi speciali: Simone Lombardi (Crosta, Milano) e Francesco Martucci (I Masanielli, Caserta) sono i Maestri dell’Impasto, Sabrina Bianco della Pizzeria Borgo Rosso di Sera (San Lucido, Cosenza) è il Pizzaiolo emergente (Premio Acqua Panna-San Pellegrino), a 30 11 Donatelli (San Giovanni Lupatoto, Verona) va il Premio “Petra Molino Quaglia” Ricerca e Innovazione, a Vinarte (Agropoli, Salerno) il Premio di migliore Carta delle Bevande, Villa Giovanna (Ottaviano, Napoli) si aggiudica il riconoscimento di miglior Pizza Napoletana, Da Ezio (Alano di Piave, Belluno) la miglior Pizza Degustazione, Chicco (Colle Val d’Elsa, Siena) la migliorPizza all’Italiana, Tellia (Torino) la miglior Pizza al taglio e Pepe in Grani (Caiazzo, Caserta) la miglior Pizza Dolce.

Focus: tutte le pizzerie premiate dalla guida Pizzerie d’Italia 2021 del Gambero Rosso

I Tre Spicchi

Categoria “Pizza Napoletana”

Piemonte

Perbacco - La Morra (Cuneo)

Liguria

Officine del Cibo - Sarzana (La Spezia)

Lombardia

La Filiale a L’Albereta - Erbusco (Brescia)

Montegrigna - Tric Trac (Milano)

Enosteria Lipen - Triuggio (Monza e Brianza)

Veneto

Guglielmo Vuolo Verona - Verona

Toscana

‘O Scugnizzo - Arezzo

Disapore La Pietra - Cecina (Livorno)

Duje - Firenze

Le Follie di Romualdo - Firenze

Al Fresco - Firenze

Giotto - Firenze

Giovanni Santarpia - Firenze

Sud - Firenze

Il Vecchio e il Mare - Firenze

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - Seravezza (Lucca)

Marche

Mamma Rosa - Ortezzano (Fermo)

Campania

La Contrada - Aversa (Caserta)

Le Grotticelle - Caggiano (Salerno)

Pepe in Grani - Caiazzo (Caserta)

I Masanielli - Caserta

Casa Vitiello - Caserta

10 Diego Vitagliano - Napoli

50 Kalò - Napoli

Da Attilio alla Pignasecca - Napoli

Francesco & Salvatore Salvo - Napoli

La Notizia - Napoli

Oliva da Concettina ai Tre Santi - Napoli

Sorbillo - Napoli

Starita - Napoli

Villa Giovanna - Ottaviano (Napoli)

Era Ora - Palma Campania (Napoli)

10 Diego Vitagliano - Pozzuoli (Napoli)

Pizzeria Francesco & Salvatore Salvo - San Giorgio a Cremano (Napoli)

Puglia

400 Gradi - Lecce

Basilicata

Fandango - Potenza

Sicilia

L’ Orso - Messina

Da Clara - Venetico (Messina)

Categoria “Pizza all’Italiana”

Piemonte

Vola Bontà Per Tutti - Castino (Cuneo)

Libery - Torino

Veneto

Grigoris - Mestre (Venezia)

Emilia Romagna

Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

Toscana

Chicco - Colle Val d’Elsa (Siena)

Lazio

Mater - Fiano Romano (Roma)

Casale Rufini – Palestrina (Roma)

180g Pizzeria Romana - Roma

La Gatta Mangiona - Roma

Proloco DOL Centocelle - Roma

Proloco Pinciano - Roma

Sbanco - Roma

Seu Pizza Illuminati - Roma

Sforno - Roma

Tonda - Roma

Abruzzo

Giangi - Arielli (Chieti)

La Sorgente - Guardiagrele (Chieti)

Sicilia

La Braciera - Palermo

Sardegna

Framento - Cagliari

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania

Categoria “Pizza a Degustazione”

Piemonte

Gusto Madre - Alba (Cuneo)

Gusto Divino - Saluzzo (Cuneo)

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese (Torino)

Sestogusto - Torino

Lombardia

Sirani - Bagnolo Mella (Brescia)

Crosta - Milano

Dry Milano - Milano

Veneto

Da Ezio - Alano di Biave (Belluno)

Ottocento Bio - Bassano del Grappa (Vicenza)

Gigi Pipa - Este (Padova)

I Tigli - San Bonifacio (Verona)

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo (Verona)

Friuli Venezia Giulia

Mediterraneo - Brugnera (Pordenone)

Emilia Romagna

Berberè pag 159 - Castel Maggiore (Bologna)

Toscana

La Divina Pizza - Firenze

Lo Spela - Greve in Chianti (Firenze)

Apogeo Giovannini - Pietrasanta (Lucca)

ZenZero Osteria della Pizza - Pisa

La Pergola - Radicondoli (Siena)

La Ventola - Rosignano Marittimo (Livorno)

Lazio

In Fucina - Roma

L’ Osteria di Birra del Borgo - Roma

Agriturismo Il Casaletto - Viterbo

Abruzzo

Pompetti Tropicaldue - Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Sicilia

Piano B - Siracusa

Sardegna

Re | Mi - Sassari

Categoria “Pizza a taglio”

Veneto

Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo (Verona)

Emilia Romagna

Forno Brisa - Bologna

Toscana

Menchetti - Arezzo

Lazio

Pizzeria Sancho - Fiumicino (Roma)

Panificio Bonci - Roma

Lievito Pizza, Pane - Roma

Pizzarium - Roma

Campania

Masardona (Napoli)

Calabria

Pizzamore - Acri (Cosenza)

Premi Speciali

I Maestri dell’impasto

Simone Lombardi, Crosta (Milano)

Francesco Martucci, I Masanielli (Caserta)

La Migliore Carta delle Bevande

Vinarte - Agripoli (Salerno)

Premio Speciale Acqua Panna San Pellegrino

Pizzaiolo emergente

Sabrina Bianco, Borgo Rosso di Sera - San Lucido (Cosenza)

Premio Speciale Petra Molino Quaglia Ricerca e innovazione

30 11 Donatelli - San Giovanni Lupatoto (Verona)

Premio Speciale Solania

Le pizze dell’anno

Pizza a Degustazione

Da Ezio - Alano di Piave (Belluno)

Rivoluzione vegetale

Fiordilatte, scarola riccia, carpaccio vegetale, chips soffiate di Grana Padano, hummus di fagioli gialet, granella di nocciole e olio extravergine d’oliva alla brace

Pizza all’Italiana

Chicco - Colle Val d’Elsa (Siena)

Marinara all’aglione

Aglione cremoso e i pomodorini gialli dell’azienda Il Cavolo a Merenda, con una selezione di pomodori gialli Star Gold e Perino

Pizza Napoletana

Villa Giovanna – Ottaviano (Napoli)

Fil.Felice

Pesto di basilico, fiori di zucca, pomodorino giallo, fiordilatte di Agerola, cialda di pecorino croccante, paprika dolce, olio extravergine del Vesuvio

Pizza a Taglio

Tellia - Torino

Polpo

Crema di mandorle, senape selvatica spadellata e polpo cotto a bassa temperatura

Pizza Dolce

Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)

Pastiera Fritta

Cono di pizza fritto con crema pasticciera aromatizzata agli agrumi, fiordilatte, granella di nocciole tostate, canditi misti, zeste d’arancia

