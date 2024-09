“Pizzerie d’Italia” by Gambero Rosso fotografa e premia un simbolo che affascina i giovani

Da Pepe in Grani a Caiazzo (97 punti) a Renato Bosco Pizzeria a San Martino Buon Albergo, I Masanielli a Caserta ed I Tigli a San Bonifacio (tutti a 96 punti), fino a 10 Diego Vitagliano a Napoli, Pizzeria Clementina a Fiumicino, Sasà Martucci I Masanielli a Caserta e Seu Pizza Illuminati a Roma (95 punti): ecco il podio dei “Tre Spicchi”, il riconoscimento più ambito della guida “Pizzerie d’Italia” 2025 del Gambero Rosso, a cui si aggiunge quello delle migliori pizzerie italiane al taglio o da asporto, premiate con le “Tre Rotelle” e che vede in vetta Pizzarium a Roma (95), davanti a Panificio Bonci, sempre a Roma, e Renato Bosco Bakery a San Martino Buon Albergo (94 punti) e, in terza posizione, Campana Pizza in Teglia a Corigliano Calabro e Lievito Francesco Arnesano a Roma (93 punti).

In totale la guida, somma 96 “Tre Spicchi”, 16 “Tre Rotelle” e tante novità, con 116 nuovi ingressi su oltre 750 insegne censite che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio. Confermato il riconoscimento della Stella per i locali che si sono aggiudicati “Tre Spicchi” o “Tre Rotelle” per almeno 10 anni consecutivi. Quest’anno sono 27 i locali che se la sono aggiudicata: 50 Kalò (Napoli); Apogeo Giovannini (Pietrasanta); Da Attilio alla Pignasecca (Napoli); Panificio Bonci (Roma); Pizzeria Bosco (Tempio Pausania); Renato Bosco Pizzeria e Renato Bosco Bakery (San Martino Buonalbergo); La Divina Pizza (Firenze); Dry Milano (Milano); La Gatta Mangiona (Roma); Enosteria Lipen (Triuggio); Mamma Rosa (Ortezzano); Menchetti (Arezzo); Montegrigna Tric Trac (Legnano); La Notizia e La Notizia 94 (Napoli); Oliva Pizzamore (Acri); Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni (San Mauro Torinese); Pepe in Grani (Caiazzo); Pizzarium (Roma); Pizzeria Salvo (San Giorgio a Cremano); La Sorgente (Guardiagrele); Lo Spela (Greve in Chianti); Starita (Napoli); I Tigli (San Bonifacio); Tonda (Roma); Villa Giovanna (Ottaviano).

La curatrice Pina Sozio, parla di “vitalità nella pizza italiana. Aperture su aperture, tanti giovani con voglia di emergere e di far emergere i propri territori. Tanto è sfidante e affascinante il terreno pizza che molti bravi chef hanno cominciato a cimentarsi con essa”, ma, avverte: “la vulgata del prodotto porta con sé, però, dei rischi di banalizzazione su larga scala”.

Focus - I “Tre spicchi”

97

Pepe in Grani - Caiazzo

96

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo

I Masanielli - Caserta

I Tigli - San Bonifacio

95

10 Diego Vitagliano - Napoli

Pizzeria Clementina - Fiumicino

Sasà Martucci I Masanielli - Caserta

Seu Pizza Illuminati - Roma

94

50 Kalò - Napoli

Bob Alchimia a Spicchi - Montepaone

Confine Pizza e Cantina - Milano

La Contrada - Aversa

La Filiale a L’Albereta - Erbusco

La Notizia - Napoli

La Notizia 94 - Napoli

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese

Pizzeria Salvo - San Giorgio a Cremano

Sestogusto - Torino

Vico Pizza&Wine - Roma

93

Apogeo Giovannini - Pietrasanta

Archestrato di Gela - Palermo

Giotto - Firenze

Gusto Madre - Alba

Impastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi

Da Lioniello - Succivo

Màdia - Salerno

Oliva da Concettina ai Tre Santi - Napoli

Panisfizio - Jesolo

La Sorgente - Guardiagrele

92

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - Serravezza

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania

Bottega Dani - Cecina

Agriristorante Il Casaletto - Viterbo

Da Clara - Venetico

Dry Milano - Milano

Fandango - Potenza

Gigi Pipa - Este

Inedito - Brescia

Enosteria Lipen - Triuggio

Maiori - Cagliari

Officine del Cibo - Sarzana

Le Parùle - Ercolano

La Pergola - Radincondoli

Piano B - Siracusa

Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

Re | Mi - Sassari

Giovanni Santarpia - Firenze

Lo Spela - Greve in Chianti (FI)

Tac Thin&Crunchy - Roma

Il Vecchio e il Mare - Firenze

91

180g Pizzeria Romana - Roma

400 Gradi - Lecce

50 Kalò di Ciro Salvo - Roma

Anima Romita - Crema

Da Attilio alla Pignasecca - Napoli

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello - Caserta

Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia

La Cascina dei Sapori - Rezzato

Chicco - Colle di Val d’Elsa

Crosta - Milano

La Divina Pizza - Milano

Da Ezio - Alano di Piave

Framento - Cagliari

La Gatta Mangiona - Roma

Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti - Ottaviano

Giangi Pizza e Ricerca - Arielli

Le Grotticelle - Caggiano

Luppolo&Farina - Latiano

Mater - Fiano Romano

Montegrigna -Tric Trac - Legnano

L’Orso - Messina

La Pizza by Romualdo Rizzuti - Firenze

Pupillo Pura Pizza - Frosinone

Sbanco - Roma

‘O Scugnizzo - Arezzo

Starita - Napoli

I Vesuviani - Castello di Cisterna

Villa Giovanna - Ottaviano

Guglielmo&Enrico Vuolo - Verona

90

Ammodo La Pizza di Daniele Vaccarella - Palermo

Berberè - Castel Maggiore

Bro - Napoli

Campana 12 - Corigliano Calabro

Farina - Pesaro

‘O Fiore Mio - Faenza

Fuori Tempo - Canale

Grigoris - Mestre

Mamma Rosa - Ortezzano

Me - Ferrara

Meunier Champagne&Pizza - Corciano

Modus - Milano

Raf Bonetta Pizzeria - Pozzuoli

A Rota - Roma

Saccharum - Altavilla Milicia

Senese - Sanremo

Tonda - Roma



Le “Tre Rotelle”

95

Pizzarium - Roma

94

Panificio Bonci - Roma

Renato Bosco Bakery - San Martino Buon Albergo

93

Campana Pizza in Teglia - Corigliano Calabro

Lievito Francesco Arnesano - Roma

92

Forno del Mastro - Monza

Masardona - Napoli

Oliva Pizzamore - Acri

91

Pizza Chef - Roma

Pizzeria Sancho - Fiumicino

Tellia - Torino

90

Forno Brisa - Bologna

Lievin - Castione della Presolana

Davide Longoni Pane - Milano

Menchetti - Arezzo

L’Orso in Teglia - Messina

I Premi speciali

I Maestri dell’Impasto

Veneto

Simone Padoan - I Tigli - San Bonifacio

Lazio

Giancarlo Casa - La Gatta Mangiona - Roma



Pizzaiolo Emergente

Toscana

Lorenzo Prestia - Grano Vivo - Pontedera

Ricerca e Innovazione

Veneto

Premiata Fabbrica Pizza - Bassano del Grappa



Le Pizze dell’Anno

Pizze al Piatto

Emilia-Romagna

Chiere - Piacenza

Pizza Piacentina - Rivisitazione del tortello piacentino. Cornicione ripieno di ricotta e spinaci, quindi mozzarella, pancetta cotta La Giovanna, spolverata di Grana Padano, salvia in polvere, olio extravergine d’oliva.

Campania

Baita al Cotruzzo - Roccadaspide

Marinara Cotta Cilentana - Tonda napoletana, pomodoro cotto lentamente in terracotta, pesto di aglio orsino, alici locali ammollicate, olio extravergine cilentano e origano selvatico sbriciolato al tavolo.

Sicilia

Ozio Gastronomico - Palermo

Sfincione Fenicio - Tonda che omaggia lo sfincione bianco, con ricotta di Gangi, cipolla di Giarratana stufata, mollica bianca, bottarga di Marzamemi, scorza di limone e olio extravergine d’oliva biologico

Pizza al Taglio

Lazio

Frumentario - Roma

Cardoncelli, pomodori, prezzemolo, yogurt di bufala – Pizza in teglia alla romana. Cardoncelli saltati con olio, aglio e timo, in uscita battuto di pomodoro confit, salsa al prezzemolo e yogurt

di bufala al naturale.

Calabria

Da Filomena - Castrovillari

Schicculiata - Pizza cotta nel ruoto della tradizione locale, dall’impasto con aggiunta di semola. Pomodori, aglio fresco, peperoni, polvere di peperoni cruschi, olive, basilico, origano, olio extravergine d’oliva

Pizza Dolce

Puglia

Luppolo & Farina - Latiano

Come un Caffè Leccese - Pizza al padellino caramellata allo zucchero a velo, namelaka di cioccolato bianco aromatizzato al caffè, gel di mandorla e crumble di mandorle amare di San Michele Salentino

Pizza e territorio

Le migliori interpretazioni delle tradizioni locali

Puglia

La Cruna del Lago - Lesina



La miglior proposta di bere miscelato

Toscana

Elementi Cocktail & Pizza - Barberino di Mugello



Il miglior servizio di sala

Calabria

Bob Alchimia a Spicchi - Montepaone

La miglior carta delle bevande

Trentino Alto Adige

Il Corso - Bolzano

Lazio

Sant’Isidoro Pizza&Bolle - Roma

La miglior carta dei dolci

Veneto

I Tigli - San Bonifacio

“Le Stelle”

“Tre Spicchi”

50 Kalò - Napoli

Apogeo Giovannni - Pietrasanta

Da Attilio alla Pignasecca - Napoli

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo

La Divina Pizza - Firenze

Dry Milano - Milano

La Gatta Mangiona - Roma

Enosteria Lipen - Triu

Mamma Rosa - Ortezzano

Montegrigna-Tric Trac - Legnano

La Notizia - Napoli

La Notizia 94 - Napoli

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese

Pepe in Grani - Caiazzo

Pizzeria Salvo - San Giorgio a Cremano

La Sorgente - Guardiagrele

Lo Spela - Greve in Chianti

Starita - Napoli

I Tigli - San Bonifacio

Tonda - Roma

Villa Giovanna - Ottaviano

“Tre Rotelle”

Panificio Bonci - Roma

Renato Bosco Bakery - San Martino Buon Albergo

Menchetti - Arezzo

Oliva Pizzamore - Acri

Pizzarium - Roma

