Poke bowl o burger salutari e innovativi: ecco i cibi ordinati on line preferiti dagli italiani

Quanti di noi durante la pandemia hanno cominciato ad ordinare on line pranzi esotici, cene sfiziose o semplici spuntini salutari e ancora oggi continua a farlo? Non è quindi un caso che il cibo a domicilio in questo ultimo anno sia cresciuto del 59% contribuendo così a consolidare il digital food delivery come un servizio essenziale per i ristoranti che hanno potuto mantenere aperta la loro attività durante i periodi di chiusura o di limitazioni dei coperti ancora in atto. E sulla scia di questo cambiamento delle nostre abitudini alimentari, Just Eat, app leader mondiale per ordinare online cibo a domicilio, ha voluto segnalare i migliori ristoranti sulla sua piattaforma votati dagli utenti , ovvero i “Best Restaurant Awards 2021”.

Questo evento, tornato in Italia per la seconda edizione, valorizza i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori italiani nell’ultimo anno. Gli Awards hanno premiato i migliori ristoratori in sedici categorie sulla base dei risultati di business raggiunti, del parere dei consumatori, espresso attraverso un sistema di votazione online, e dalla valutazione di una giuria di qualità, che ha scelto i migliori progetti dedicati ai temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della presenza sui social media . “Con i Best restaurant awards - commenta Daniele Contini, country manager Just Eat in Italia - vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno verso la ristorazione italiana, e sottolineare il ruolo fondamentale dei nostri ristoranti partner. Insieme a una giuria unica e alla nostra community, abbiamo premiato l’impegno e il successo dei ristoranti che si sono contraddistinti nel 2021 e che consentono a milioni di nostri clienti ogni anno di assaggiare le oltre 90 diverse tipologie di cucine presenti sulla nostra piattaforma, dai piatti della tradizione italiana, alle nuove proposte gastronomiche di altri Paesi”.

Con una performance di 100/100 “Bowl!” di Genova ha vinto nella categoria miglior ristorante d’Italia: le poke bowl preparate con ingredienti freschi e di qualità, le ottime birre artigianali che accompagnano il pasto, il servizio eccellente e cordiale con una consegna veloce hanno premiato questo ristorante genovese .

All’interno della categoria premi speciali, si è distinto “Melloo pizza birra & soul” di Firenze per la sua proposta originale e innovativa. Melloo offre un accogliente ritrovo in cui cibo e musica si mescolano per creare un’esperienza fuori dal comune anche nella modalità di pagamento: grazie al sistema brevettato dei vinyl coins, è possibile pagare il conto con i propri dischi usati. Inoltre, scannerizzando il QRcode che si riceve insieme all’ordine, si può ascoltare su Spotify una delle playlist ideate in collaborazione con artisti della zona. Sempre all’interno della categoria premi speciali si è distinto “Genuino” a Trieste, come il miglior ristorante ecosostenibile. Genuino è sinonimo non solo di ingredienti a Km 0, freschi e di stagione, ma anche di attenzione all’ambiente, evitando l’uso di imballaggi di plastica e arredando il ristorante solo con materialei di recupero . Mentre “Porzio” a Napoli è il ristorante pizzeria con la miglior presenza sui social media. Grazie ai frequenti post con foto dei piatti e dei clienti, l’uso sapiente di emoji e addirittura video-ricette su TikTok, la pizzeria napoletana è riuscita a creare una community affezionata che interagisce con moltissimi commenti, reazioni e shares. “L’Artista del gelato” di Palermo, invece è stata votata come miglior dolceria a livello nazionale, nonché punto di riferimento per chi vuole gustare dolci e gelati di qualità .

