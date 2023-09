Premio “Primum Familiae Vini” 2024. Il messaggio? “La famiglia è sostenibilità”

“La famiglia è sostenibilità”: è il messaggio del Premio “Pfv” 2024 assegnato dalle Primum Familiae Vini, associazione che mette insieme le 12 più importanti famiglie del vino del mondo, nomi del calibro di Marchesi Antinori (Toscana), Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (Valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Tenuta San Guido (Toscana), Familia Torres (Spagna) e Vega Sicilia (Ribera del Duero). Dopo l’azienda francese Brun de Vian-Tiran, produttrice di fibre nobili dal 1808, e la Maison Bernard in Belgio, il più antico laboratorio di violini d’Europa, che hanno vinto le prime due edizioni, sono aperte le candidature per l’edizione del prossimo anno. Qualsiasi azienda a conduzione familiare del mondo, dunque, in qualsiasi settore di attività, può candidarsi a questo prezioso premio biennale entro il 30 novembre 2023 (sul sito https://pfv.org/en), che mette in palio ben 100.000 euro. E che mira a sostenere il modello di impresa familiare incoraggiando la continuità familiare, l’eccellenza nell’artigianato, la sostenibilità e la trasmissione del senso di responsabilità da una generazione all’altra. Primum Familiae Vini, spiega una nota, “rappresenta le profonde radici artigianali delle aziende familiari che si impegnano per la qualità assoluta dei loro vini e che hanno tutte una lunga storia di dedizione alle rispettive regioni. La giuria del Premio Pfv è alla ricerca di aziende che condividano gli stessi valori e la stessa visione del business dei membri dell'associazione”.

“Esistono molti grandi premi in tutto il mondo, come il Premio Nobel, ma un premio che viene dato a una famiglia di lavoratori con centinaia di anni alle spalle non esisteva. Quindi questo bellissimo premio che abbiamo ricevuto è stato davvero molto importante dal punto di vista emotivo per noi. La vittoria di questo premio ci ha dato anche molta pubblicità a livello mondiale e al di fuori della nostra professione. Siamo conosciuti nel nostro mondo musicale, ma questo riconoscimento va davvero oltre”, ha commentato Matthijs Strick della Maison Bernard.

“Mi ha commosso ricevere il Premio Pfv, perché la nostra famiglia lotta da 8 generazioni, da oltre due secoli, per mantenere la nostra occupazione in Francia, per mantenere il nostro rapporto a lungo termine con i pastori, con i distributori e con i consumatori. Non è stato un compito facile, quindi significa davvero qualcosa ricevere un premio del genere da persone di fama mondiale che lavorano per l’eccellenza in altre aziende familiari. Ci incoraggia a continuare a fare ciò che abbiamo fatto finora e le famiglie che hanno assegnato questo Premio sono esempi ispiranti di costruzione del marchio, di sensibilizzazione, di pubbliche relazioni, di design, e questo ci aiuterà a sforzarci di andare oltre ciò che abbiamo raggiunto finora”, ha detto, dal canto suo, Jean-Louis Brun della Maison Brun de Vian-Tiran. La “short list” delle candidature sarà pubblicata a gennaio 2024, mentre il vincitore sarà annunciato a Marzo.

Focus - Premio “Pfv” 2024: la giuria

Priscilla Incisa Della Rochetta - Tenuta San Guido, Italy - Founded 1840

Alessia Antinori - Marchesi Antinori, Italy - Founded 1385

Egon Müller - Egon Müller Scharzhof, Germany - Founded 1797

Prince Robert of Luxembourg - Domaine Clarence Dillon, France - Founded 1935

Matthieu Perrin - Famille Perrin, France - Founded 1909

Paul Symington - Symington Family Estates, Portugal - Founded 1882

Frédéric Drouhin - Maison Joseph Drouhin, France - Founded 1880

Miguel Torres Maczassek - Familia Torres, Spain - Founded 1870

Jean-Frédéric Hugel - Famille Hugel, France - Founded 1639

Pablo Alvarez - Vega Sicilia, Spain - Founded 1864

Philippe Sereys de Rothschild - Baron Philippe de Rothschild, France - Founded 1853

Hubert de Billy - Champagne Pol Roger, France - Founded 1849

