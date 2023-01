Prestigiosi e sostenibili: al via le candidature al “Gucci Golden Vines Sustainability Award 2023”

Un riconoscimento che seleziona e premia l’eccellenza della vitivinicoltura mondiale, quelle aziende che non solo producono i vini più prestigiosi e ricercati del pianeta, ma lo fanno in un’ottica di sostenibilità, dalla fase di produzione fino a quella di commercializzazione: sono aperte, da oggi al 30 aprile, le candidature per il “Gucci Golden Vines Sustainability Award 2023”, firmato da Liquid Icons e sponsorizzato da Gucci, che punta ad identificare e celebrare le cantine che ricoprono una posizione di leader del settore della sostenibilità, diventando così role model per tutte le altre.

Nel 2022 è stata vinta dalla Maison Louis Roederer, con la consegna del “Golden Vines Trophy” al direttore generale Frederic Rouzaud, nella serata di gala di scena a Palazzo Vecchio a Firenze il 16 ottobre e che ha raccolto oltre 1 milione di sterline in favore della Gérard Basset Foundation.

L’obiettivo del premio - l’edizione 2023 a Parigi dal 13 al 15 ottobre 2023 - è quello di condividere le migliori pratiche e incoraggiare il comparto dei fine wines a comunicare le loro storie e risultati in materia di sostenibilità. In particolare, le cantine che si candidano devono dimostrare di impegnarsi nell’impatto ambientale delle operazioni in vigna e in cantina, affrontando questioni legate all’uso delle risorse naturali, alla gestione dell’acqua e dei rifiuti, all’aumento della biodiversità (che può estendersi a pratiche agricole rigenerative, biologiche o biodinamiche); inoltre devono dimostrare un impegno concreto verso il miglioramento sociale, sia nella forza lavoro che della comunità circostante; all’interno di questo, verrà riconosciuta anche qualsiasi iniziativa a sostegno della diversità. Conta inoltre una netta riduzione della “carbon fooprint” (impronta ecologica) in tutti gli aspetti dell’attività, sia all’interno delle operazioni dirette della cantina, ma anche estendendosi alla più ampia catena di fornitori; infine, per l’assegnazione del premio saranno considerate le innovazioni e gli investimenti a lungo termine a sostegno di quanto sopra.

Alla base del riconoscimento l’idea che la produzione di grandi vini è integralmente legata a individui eccezionali e terroir eccezionali. Questo legame fondamentale tra le persone e la terra rende il vino davvero unico tra le bevande alcoliche. Ma è attraverso l’adozione di pratiche commerciali sostenibili (che incorporano tutte le attività legate al miglioramento dell’ambiente, un impegno a lungo termine nei confronti di tutti all’interno della comunità vinicola, il tutto sostenuto da un solido modello economico) che si offre al vino un’opportunità senza precedenti di interagire con il suo pubblico e diventare la “bevanda sostenibile preferita” dai consumatori. I giudici nell’edizione 2023 saranno il Master of Wine Adrian Garforth, il produttore Steve Matthiasson ed Hervé Berland, ceo di grandi cantine di Bordeaux (come Château Mouton Rothschild).

Qualunque cantina che produce vini eccezionali nelle grandi denominazioni può presentare la propria candidatura ai “Golden Vines”: idealmente gli impegni devono far parte di una strategia a lungo termine, ma come premio annuale, verrà data particolare attenzione alle attività degli ultimi 12 mesi. Le candidature devono essere inviate ad awards@liquidicons.com entro il 30 aprile 2023.

