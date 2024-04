Proteste a Bordeaux, Castel Frères chiede oltre 100.000 euro di danni per le manifestazioni

Castel Frères è uno dei négociant più grandi del vino di Francia e di Bordeaux, capace di vendere 400 milioni di bottiglie all’anno in tutto il mondo, per un giro d’affari di 720.000 euro. E ora, riporta il magazine francese “Vitisphere”, la grande azienda, che ha subito danni nelle varie manifestazioni che hanno visto alcuni viticoltori creare disagi a cantine e catene di gdo per la questione dei bassi prezzi a cui è pagato (e rivenduto) il vino, ha chiesto alle associazioni vitivinicole dietro la protesta (in particolare, riporta il magazine francese, la Federazione dei sindacati degli agricoltori della Gironda - Fdsea 33, i Giovani agricoltori della Gironda - JA 33 e il collettivo Viti 33), chiedendo un risarcimento danni di 100.528 euro. Una vicenda che passerà per i tribunali, ma che ovviamente torna a gettare benzina sul fuoco, dopo qualche piccolo segno di distensione, in seguito alla tavola rotonda tra gdo e filiera dello scorso 8 aprile.

