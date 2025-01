Provaci ancora Megan: la Markle sbarca su Netflix con un nuovo programma di cucina e lifestyle

Lei che cucina con gli amici, che sceglie le verdure nell’orto, che raccoglie il miele dai suoi alveari, che apparecchia la tavola e la allestisce con splendidi fiori: l’ex attrice Megan Markle, moglie del Principe Harry, una delle celebrities forse meno amate - soprattutto in seguito alla decisione della coppia, nel 2019, di abbandonare la Gran Bretagna e il loro ruolo nella famiglia reale per andare a vivere negli Stati Uniti (una fuga ribattezzata “Megxit” dalla stampa inglese) - prova a riconquistare i favori del pubblico e sbarca su Netflix con un nuovo programma di cucina e lifestyle: si chiama “With love, Megan” e andrà in onda a partire dal 15 gennaio. Peccato che sia stato già stroncato dagli spettatori già solo dopo la messa in onda del trailer.

Le 8 puntate, di circa 30 minuti ognuna, sono state annunciate a sorpresa dal profilo Instagram (nuovo di zecca) dell’ex attrice, assente da anni dai social, e sono state concepite per rilanciare la Markle come riferimento del lifestyle, una sorta di Martha Stewart in chiave moderna. Un filone già cavalcato da molte star, tra cui Gwyneth Paltrow, che con il suo brand “Goop” propone un universo patinato di cucina, arredamento e fashion. In ogni puntata dello show Meghan Markle accoglie alcuni personaggi, e con loro condivide ricette, momenti ai fornelli e consigli. Tra gli ospiti ci saranno anche l’attrice e scrittrice Mindy Kaling, la famosa chef Alice Waters e lo chef Roy Choi.

Netlifx, nella presentazione dello show, spiega che “in ogni episodio, Meghan invita vecchi e nuovi amici a rimboccarsi le maniche e ad unirsi a lei in cucina, in giardino e in altri luoghi”. Il format prevede dunque che la Duchessa apra le porte di casa per far entrare gli spettatori nel suo mondo. Peccato che, a quanto svelato sul “Daily Mail”, quella in cui è stato girato lo show non sia la casa di Harry e Meghan, ma quella di un loro vicino di Montecito, in California. Intanto gli spettatori hanno subissato il canale YouTube di Netflix di commenti negativi (ad oggi quasi 40.000), a dimostrazione che Megan Markle avrà bisogno di qualcosa di più di uno show televisivo per rilanciare la sua immagine.

