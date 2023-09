Qualche drink dopo cena per rilanciare i consumi fuori casa: la ricetta di Hong Kong

In un mondo che da anni, almeno in Occidente, ha fatto della lotta agli abusi di alcol una bandiera di civiltà, il messaggio lanciato qualche giorno fa dal Ministro delle Finanze di Hong Kong, Paul Chan, rischia di suonare come poco meno che scandaloso. Concludendo il suo intervento, alla cerimonia di apertura di un popolare festival estivo, ha spronato giovani e meno giovani a “bere qualche drink prima di tornare a casa. Oggi è sabato, quindi non importa se è un po’ tardi - ha continuato Paul Chan - è importante che vi divertiate con i vostri amici e le vostre famiglie, e che condividiate questa atmosfera amichevole con l’intera società. Se l’atmosfera sociale sarà più positiva, anche gli affari inizieranno a prosperare”.

Parole quantomeno bizzarre, se pensiamo che a pronunciarle è stato un Ministro delle Finanze, ma assolutamente ben calibrate. Il Governo di Hong Kong, infatti, deve fare i conti con il crollo dei consumi legati alla vita notturna sull’isola, un volano economico di enorme importanza, che sta vivendo un momento difficile. Gli strascichi della pandemia sono ancora pesanti, ma non è sufficiente certo a spiegare il crollo dei fatturati di questa estate: nei mesi di luglio e agosto gli affari dei serali ristoranti e dei locali sono crollati del 30%. Colpa, soprattutto, della concorrenza di Shenzhen: la metropoli della Cina continentale, giusto di fronte all’isola, è molto più economica, e nel weekend attrae migliaia di persone che la preferiscono ormai ad Hong Kong. Sull’isola, le iniziative del Governo per rilanciare il turismo e i settori di consumo in difficoltà passano per il coinvolgimento dei grandi gruppi immobiliari proprietari dei centri commerciali che ospitano ristoranti, bar e locali serali. Chissà se i buoni sconto per i drink e l’allungamento degli orari di apertura saranno sufficienti a far ripartire i consumi di Hong Kong ...

