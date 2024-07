Quasi 100 stelle Michelin nella giuria del premio “TheForkAwards”, by TheFork e Identità Golose

Da Enrico e Roberto Cerea a Giancarlo Perbellini, da Carlo Cracco a Andrea Aprea, da Antonia Klugman a Davide Oldani, da Moreno Cedroni a Niko Romito, da Mauro Uliassi a Pino Cuttaia, e molti altri: è un vero e proprio firmamento di stelle Michelin, composto da autorevoli protagonisti della cucina d’autore e da giovani chef emergenti che si sono distinti come nuove promesse del panorama gastronomico, la giuria composta da 74 nomi italiani e curata da Identità Golose, dei “TheForkAwards”, by TheFork e Identità Golose, edizione n. 6, premio assegnato da TheFork alle migliori nuove aperture e gestioni dell’anno. L’iniziativa ha già lanciato centinaia di nuove aperture, successivamente insignite anche dalle principali guide di settore: dalla prima edizione nel 2018 sono stati nominati 286 ristoranti, di cui 74 sono entrati nella selezione Michelin, 47 hanno ricevuto almeno una stella e 5 ristoranti hanno ottenuto la stella verde, conferma del fatto che “TheFork Awards” è un’eccellente rampa di lancio per le nuove realtà gastronomiche del territorio.

Anche quest’anno, i top chef selezioneranno le nuove aperture e le gestioni più meritevoli. A settembre, quando verrà svelata la lista dei ristoranti nominati, gli utenti di TheFork avranno l'opportunità di votare il loro preferito. La cerimonia degli Awards si terrà il 29 ottobre a Milano, in una serata speciale durante la quale verranno assegnati i Premi Tematici e il prestigioso People’s Choice Award. La cena di gala, presentata da Gerry Scotti, sarà curata dalle chef stellate Valeria Piccini del Ristorante Caino a Montemerano (2 stelle Michelin), Cristina Bowerman del Glass Hostaria a Roma (1 stella Michelin) e Viviana Varese di Passalacqua a Como.

“L’obiettivo dei “TheFork Awards” è identificare e valorizzare le migliori nuove aperture e gestioni dell’anno con il contributo autorevole di una giuria di Top Chef, protagonisti della ristorazione italiana - spiega Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia - i ristoranti individuati sono da considerarsi tutti vincitori e beneficiano dell’utilizzo totalmente gratuito del gestionale TheFork Manager per i successivi 12 mesi e di tutta la comunicazione messa a disposizione da TheFork e Identità Golose. Uno strumento concreto per affermarsi in un mercato che, nonostante stia riprendendo il passo, continua a essere sfidante”.

“Ci avviamo all’edizione n. 6 dei “TheFork Awards”, un premio che per la sua natura, le sue caratteristiche e le sue finalità rimane unico nel suo genere ma non manca di rinnovarsi ogni anno - dichiara Claudio Ceroni, Founder Identità Golose - grazie all’impegno della redazione di Identità Golose Web un numero sempre maggiore di grandi chef è stato coinvolto nella selezione e sempre più vincitori saranno invitati a partecipare alla serata diventando protagonisti del mondo della ristorazione. La continuità e l’importanza dell’appuntamento sarà valorizzata dall’impegno di Gerry Scotti che presenterà la manifestazione per la terza volta”. Secondo l’Osservatorio Nuove Aperture TheFork in collaborazione con Format Research, il comparto dei ristoranti con servizio al tavolo si conferma come uno dei settori trainanti della nostra economia, con oltre mezzo milione di addetti e quasi 140.000 richieste di nuovo personale in vista della stagione estiva del 2024 (giugno, luglio e agosto). Nel solo mese di giugno i ristoranti risultavano alla ricerca di quasi 60.000 camerieri e quasi 23.000 cuochi da assumere.

“Nel primo trimestre del 2024 diminuisce leggermente il numero dei ristoranti con somministrazione rispetto al trimestre precedente: i ristoranti attivi risultano quindi 137.388. Nei primi tre mesi 2024 sono aumentate le imprese nuove nate rispetto al dicembre 2023 (sono nati 1.211 ristoranti con somministrazione). Parallelamente sono aumentate le "cessazioni" con 1.291 ristoranti che hanno smesso la propria attività. Il saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate, pur migliorando a marzo rispetto a dicembre, presenta un saldo negativo pari a - 80 unità (a dicembre il saldo era stato pari a -276 unità). Per quanto negativo, il dato dei ristoranti con somministrazione è migliore rispetto alla dinamica del saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate a livello nazionale che nel medesimo periodo è passato da -45.000 (dicembre 23) a -46.000 (marzo 2024)”, afferma Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research che firma l’Osservatorio Nuove Aperture di TheFork.

Un’importante novità di quest’anno è la collaborazione siglata con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che, oltre a prevedere nella giuria diversi suoi associati, ha deciso di conferire il premio “New Generation” a uno o più candidati, con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo di giovani professionisti, realizzati attraverso la condivisione della propria rete e del know how.

La giuria di “TheForkAwards” 2024

Alessandro Bellingeri, Osteria Acquarol*

Alessandro Gilmozzi, El Molin*

Alessandro Negrini e Fabio Pisani - Aimo e Nadia Moroni Benemeriti, Il Luogo**

Alfonso Caputo, Taverna del Capitano*

Alfredo Russo, Dolce Stil Novo* (TO)

Andrea Aprea, Aprea** (MI)

Andrea Monesi, Locanda di Orta*

Andrea Ribaldone e Valerio Tafuri, Lino*

Anthony Genovese, Il Pagliaccio**

Antonia Klugmann, L'Argine a Vencò*

Antonio Buono, Casa Buono*

Antonio Guida, Seta**

Antonio Ziantoni, Zia*

Ariel Hagen, Saporium*

Carlo Cracco, Cracco*

Caterina Ceraudo, Dattilo*

Chiara Pavan e Francesco Brutto, Venissa*

Ciro Scamardella, Pipero*, Roma

Claudio Mengoni, Borgo San Jacopo*, Firenze

Cristina Bowerman, Glass Hostaria*

Daniele Lippi, Acquolina**

Daniele Usai, Il Tino*

Davide Caranchini, Materia*

Davide De Prà- Matteo Metullio, Harry's Piccolo**

Davide Di Fabio, la Gioconda*

Davide Guidara, I tenerumi*

Davide Marzullo, Trattoria Contemporanea*

Davide Oldani, D'O**

Davide Palluda, All’Enoteca*

Davide Puleio, Pulejo*, Roma

Enrico e Roberto Cerea, Da Vittorio***

Enrico Marmo, Balzi Rossi*

Enrico Mazzaroni, Il Tiglio*

Francesco Stara, Fradis Minoris*

Gabriele Boffa, Locanda del Sant'Uffizio**

Gaetano Trovato, Arnolfo**

Giancarlo Morelli, Morelli (MI)

Giancarlo Perbellini, Casa Perbellini 12 Apostoli**

Gianfranco Pascucci, Pascucci al Porticcioli*

Gianluca Gorini, daGorini*

Isa Mazzocchi, La Palta*

Leandro Luppi, Vecchia Malcesine*

Marco Sacco, Piccolo Lago** (VB)

Mario Sposito, Taverna Estia**

Martina Caruso, Signum*

Massimo Mantarro, Principe Cerami*

Mauro Uliassi - Catia Uliassi Benemerita, Uliassi***

Michele Lazzarini, Contrada Bricconi*

Moreno Cedroni, La Madonnina del Pescatore**

Niko Romito, Reale***

Nino Rossi, Qafiz*

Paolo Griffa, Paolo griffa al Caffè Nazionale*

Peppe Guida, Antica Osteria Nonna Rosa*

Philippe Léveillé, Miramonti l'Altro**

Pino Cuttaia, La Madia**

Proietti Refrigeri, La Coldana*

Remo e Mario Capitaneo, Verso**

Riccardo Monco, Enoteca Pinchiorri***

Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti, Retroscena*

Roy Caceres, Orma*

Sandro e Maurizio Serva, La Trota*

Sara Scarsella, Sintesi*, Ariccia

Silvia Baracchi, Il Falconiere*

Simone Cantafio, la Stua de Michil*

Solaika Marrocco, Primo*

Stefano Ciotti, Nostrano*

Stephan Zippl, 1908*

Terry Giacomello, Nin*

Tony Lo Coco, I Pupi* (PA)

Ugo Alciati, Guido*

Valeria Piccini, Caino**

Vito Mollica, Atto *

Vitantonio Lombardo, Vitantonio Lombardo*

Viviana Varese, Passalacqua

