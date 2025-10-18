Quotidiano Nazionale

Il ruolo dell’arte per capire la realtà. Nuova edizione di “Venti di ottobre” … Si rinnova per il quarto anno l’appuntamento con “Venti di ottobre”, rassegna promossa dalla Fondazione Bassiri, in collaborazione con il Comune di Montalcino (Si) e il Comune di Fabro in provincia di Terni, in programma oggi e domani. Curata da Bruno Corà, l’iniziativa offre l’occasione per una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento-chiave per interpretare quanto sta accadendo nella realtà contemporanea. Tutto ciò fra arte visiva, musica, teatro e letteratura, presentazioni, dibattiti, mostre, concerti, prime esecuzioni e molto altro. Oggi alle 11 nel Comune di Montalcino si svolgerà l’inaugurazione dell’opera permanente Vene d’Oro di Bizhan Bassiri presso WineNews, in Palazzo Farnetani con Alessandro Regoli e Bruno Corà. Alle 15.30 visita dell’opera il Pozzo (2001) di Jannis Kounellis in piazza del Duomo presentata da Michelle Coudray. Alle 16.30 nella Con-cattedrale del Santissimo Salvatore si aprirà l’incontro “Gli attributi del tempo: plumbeo e aureo. Dialogo tra Arte, Filosofia, Scienza, Economia, Musica”; introduce Bruno Corà con l’artista Bizhan Bassiri.

Seguirà la presentazione del volume Visione, atti dell’edizione 2024 di Venti di ottobre. Info, www.fondazionebassiri.com

