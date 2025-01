“Ragioneremo del mestiere di cuoco come lavoro usurante con il Ministro del Lavoro, Calderone”

“Per noi siete centrali ed è per questo che abbiamo fatto la scelta di diventare sponsor della Nazionale Italiana Cuochi come Ministero dell’Agricoltura. Parlerò con la collega Calderone (Ministro del Lavoro, ndr) per ragionare del vostro come “lavoro usurante”, per il quale ci deve essere il giusto riconoscimento”: parole del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nell’edizione n. 2 dell’Albo d’Oro Federcuochi-Fic, andata in scena, il 13 gennaio, alla Camera dei Deputati, e nella quale è stato consegnato un riconoscimento ad oltre 100 professionisti di varie categorie (Solidarietà e Volontariato, Ambasciatori della cucina italiana nel mondo, Decani, Chef patron, Giovani Cuochi, Insegnanti o Assistenti tecnici), alla presenza dei vertici nazionali Fic, tra cui il presidente Rocco Pozzulo. “Un’importante occasione per esprimere la mia gratitudine verso i nostri cuochi, autentici ambasciatori del made in Italy e di quel “saper fare” che rende lustro alla nostra Nazione in tutto mondo”, ha detto ancora il Ministro, sui social.

Parole, quelle di Lollobrigida, che arrivano in coda a mesi in cui, soprattutto nella fase post-Covid, e in quella degli aumenti fortissimi dei costi di energia e materie prime spinti dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, le cronache si sono riempite di titoli sulla ristorazione in crisi, anche per la difficoltà enorme nel trovare personale, in cucina come in sala.

A sottolineare l’importanza del ruolo dei cuochi, il Questore della Camera Paolo Trancassini, che nei suoi saluti istituzionali ne ha sottolineato la capacità di raccontare le eccellenze dei nostri territori e le tradizioni più antiche. Trancassini, tra le altre cose, ha evidenziato che “i cuochi sono la nostra cultura”, ricordando la recente legge che istituisce il premio “Maestro dell’arte della cucina italiana”, e auspicando, a sua volta, l’inserimento del lavoro del cuoco tra i mestieri usuranti.

“È importante suscitare l’interesse dei giovani verso la ristorazione, settore che richiede impegno e sacrificio - ha affermato il presidente Federazione Italiana Cuochi (Fic), Rocco Pozzulo - ma che può offrire grandi soddisfazioni personali e professionali”.

