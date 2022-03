“Regina” della tavola, la pizza si contende lo scettro con le pizzaiole: solo in Italia sono 8.800

“Regina” della tavola, la pizza si contende lo scettro con le pizzaiole: sono 8.800 le pizzaiole in Italia e le donne che si avvicinano a questa professione, che per anni è stata prevalentemente maschile. Un trend in crescita non solo nel Belpaese, dove il settore “sforna” 8 milioni di pizze al giorno, per un totale di quasi 3 miliardi in un anno e un giro d’affari di 15 miliardi, ma il cui business supera in tutto i 30 miliardi (fonte: Cna agroalimentare). Così sempre più donne si armano di pala, farina e acqua e salgono anche sul podio delle gare del “Campionato Mondiale della Pizza” n. 39, di scena a Parma dal 5 al 7 aprile 2022..

Dal 1992, anno di nascita del Campionato, a oggi, sono state 229 le concorrenti a partecipare alle competizioni. La qualità negli anni è sempre stata molto elevata tanto da spodestare i pizzaioli e avere una folta rappresentanza femminile nei gradini più alti della classifica, portandole a vincere anche importanti categorie, come la pizza in teglia, la pizza senza glutine e la pizza a due o ad arrivare sul podio della pizza classica. E per la prossima edizione, ad oggi sono già 41 le pizzaiole pronte a sfidarsi per il titolo mondiale.

Copyright © 2000/2022