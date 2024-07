René Redzepi, lo chef più famoso del mondo, protagonista di una nuova docuserie targata Apple TV+

Lui è uno degli chef più celebrati del mondo, capace di portare il suo ristorante, il Noma di Copenhagen, per ben tre volte (nel 2010, 2012 e 2014) in testa alla prestigiosa classifica “The World’s 50 Best Restaurants”: adesso René Redzepi diventa il protagonista di una nuova docuserie targata Apple TV+. Dalle saline del Perù alle foreste di caffè del Ruanda, fino al tonno selvaggio al largo della costa spagnola, “Omnivore” accompagna gli spettatori in un viaggio coinvolgente nel mondo del cibo, esplorando la profonda bellezza e le intricate complessità dell'esperienza umana attraverso la lente degli ingredienti-chiave che ci collegano tutti.

Redzepi (da sempre ossessionato, nel suo percorso di ricerca gastronomica al Noma, dagli ingrediente più rari e inusuali, dalle formiche fino ai muschi e ai licheni), è il creatore e il narratore del progetto, insieme a Matt Goulding, produttore esecutivo già vincitore di un Emmy Award per la serie “Anthony Bourdain: Parts Unknown”. Ogni episodio di “Omnivore” celebra la coltivazione, la trasformazione e il consumo di otto degli ingredienti più essenziali al mondo: banane, peperoncino, caffè, mais, carne di maiale, riso, sale e tonno, rivelando come questi costituiscano i pilastri del patrimonio culturale globale.

La serie porta gli spettatori in numerosi Paesi, tra cui Danimarca, Serbia, Tailandia, Spagna, Giappone, Gibuti, Perù, Corea del Sud, Francia, Colombia, India, Bali, Ruanda e Messico, oltre agli Stati Uniti. In ogni episodio, Redzepi e i vari collaboratori della serie offrono un’esplorazione intima delle diverse tradizioni culinarie, mostrando gli sforzi per onorare, conservare e proteggere i prodotti della Terra. “Questa serie non è solo uno spettacolo gastronomico - ha dichiarato lo chef René Redzepi - perché ci ricorda che il cibo non è mai solo cibo: è una finestra sulle nostre vite, sulla nostra storia e sul nostro mondo”.

