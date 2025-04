Riflettori accesi sull’agricoltura italiana a Fieragricola, a Veronafiere, dal 4 al 7 febbraio 2026

L’agricoltura italiana sarà, ancora una volta, sotto i riflettori del mondo: l’appuntamento con la più storica fiera di settore, Fieragricola, edizione n. 117, sarà di scena dal 4 al 7 febbraio 2026, a Veronafiere, spostando le sue date visto che la città di Verona ospiterà anche la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, il 22 febbraio, all’Arena. “Si tratta di un riconoscimento prestigioso da parte del Comitato Olimpico Internazionale, che coinvolge direttamente Verona e Veronafiere, chiamate a riorganizzare il calendario fieristico dei primi mesi dell’anno prossimo”, spiega la fiera veronese.

“Cambiano le date, non lo spirito di Fieragricola, che anche per l’edizione n. 117 (il cui claim sarà “Full Innovation”) punta a rappresentare un faro per il settore in termini di innovazione e nuove tecnologie, con focus su mercati, tendenze e nuove frontiere per migliorare il comparto primario in termini di sostenibilità, redditività, produttività - commenta Adolfo Rebughini, dg Veronafiere - e uno sguardo rivolto al futuro e a modelli agricoli in grado di coniugare resilienza, tutela della biodiversità, economia circolare, favorendo il ricambio generazionale e sostenendo lo spirito di una nuova visione per l’agricoltura e l’alimentazione, così come indicato dalla Commissione Europea”.

