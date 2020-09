Riparte anche l’Accademia Gualtiero Marchesi, la scuola per cuochi con la firma del Maestro

Nonostante la fine del lockdown a giugno 2020, ancora tante attività erano rimaste ferme, soprattutto quelle che richiedono (abbastanza) necessariamente la presenza fisica. Ma, adesso, con settembre tornano anche gli incontri dal vivo, compreso quello delle Esperienze in Cucina, la serie di appuntamenti firmati dall’Accademia Gualtiero Marchesi, la scuola per cuochi fondata a Milano dal grande maestro della cucina italiana, che porta avanti anche dopo la scomparsa di Marchesi, la missione di formare una nuova generazione di chef d’alta cucina, seguendo gli insegnamenti e l’esperienza da lui lasciati. Partendo, o meglio ripartendo, quindi proprio dalle Esperienze di Cucina, in presenza, al via il 26 settembre con l’appuntamento dedicato al “Riso, il piatto del Maestro spiegato secondo le interpretazioni”. Dal 1 ottobre, poi, parte anche “Imparare a cucinare”, una serie di 8 lezioni tra ottobre e novembre 2020, in cui apprendere in prima persona, sotto lo sguardo attento di un cuoco dell’Accademia che ha lavorato proprio con Marchesi, la tecnica e i metodi del Maestro.

