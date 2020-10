Ripartire dai campi e dagli “eroi del cibo”: il summit tra Governo, Coldiretti e Filiera Italia

Difendere la propria sovranità alimentare e tornare a correre con il Made in Italy a tavola creando posti di lavoro e crescita economica, ripartendo dai campi e dagli agricoltori “eroi del cibo” al lavoro in prima linea per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei nuovi poveri rimasti indietro a causa della pandemia: ecco gli obiettivi Coldiretti & Filiera Italia, che, il 21 ottobre, a Roma, sveleranno i nuovi progetti green del Recovery Fund da portare a Bruxelles nel Summit con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro delle Politiche Aagricole Teresa Bellanova e il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Per l’occasione sarà aperto il primo Salone su “L’Italia delle mille campagne”, con il nuovo Censimento 2020 del patrimonio enogastronomico nazionale sui prodotti tipici salvati dagli agricoltori che, afferma Coldiretti, sono il simbolo della grande creatività, tradizione, qualità e sicurezza alla base successo del Made in Italy nel mondo e che rappresentano un’opportunità unica per la ripresa dell’economia nazionale.

Verrà poi diffuso l’esclusivo report Coldiretti, dal titolo “Covid, la sfida del cibo”, con dati e analisi sui bisogni e sul contributo alla lotta contro il Covid della filiera agroalimentare italiana e sulle proposte per la crescita con le risorse del Recovery Fund.

Il summit è di scena a Palazzo Rospigliosi in Coldiretti (diretta streaming su www.coldiretti.it): parteciperanno il presidente Coldiretti Ettore Prandini, il consigliere delegato Filiera Italia Luigi Scordamaglia e il presidente Confapi Maurizio Casasco. Ad introdurre l’evento il segretario generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo.

