“Ristoranti Contro la Fame”, in 10 anni raccolti 900.000 euro per aiutare i bisognosi

Azione Contro la Fame, l’organizzazione umanitaria internazionale impegnata a garantire a ogni persona il diritto a una vita libera dalla fame con innovazioni che promuovono il progresso, lavorando in collaborazione con le comunità locali e mobilitando persone e governi per realizzare un cambiamento sostenibile, coinvolge e premia gli chef, le catene ed i ristoranti più virtuosi e solidali. Lo fa, ancora una volta, con “Ristoranti Contro la Fame”, iniziativa giunta all’edizione n. 10, e attraverso le testimonianze dirette dei beneficiari della campagna “Mai più fame. Dall’emergenza all’autonomia”. Finanziare i programmi di contrasto alla crisi alimentare e di costruzione dell’autonomia per famiglie vulnerabili in Italia e nel mondo è l’obiettivo dell’evento che si terrà il 12 maggio, a Milano, alla Fondazione Ibva (Integrazione. Bellezza. Volontariato. Accoglienza), un’organizzazione che si occupa di formazione, emergenza abitativa, dispersione scolastica, lotta alla povertà alimentare, realizzato grazie al contributo del Comune di Milano e Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

In questa occasione, verranno condivisi i principali risultati ottenuti con i quasi 900.000 euro raccolti in questi dieci anni, e verranno premiati chef, ristoranti e catene che si sono distinti nella raccolta solidale nel corso dell’ultima edizione, e alcuni di loro delizieranno i palati degli ospiti, con piatti con ingredienti semplici ed economici. In programma, anche la visita al primo social market milanese, “Solidando”, nato nel 2017 per rispondere alle necessità delle famiglie in difficoltà nell’acquisto di beni alimentari sani e accessibili.

