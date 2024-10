“Ristoranti d’Italia” 2025 by Gambero Rosso: 52 “Tre Forchette”, Niko Romito e Enrico Crippa al top

Cresce la ristorazione d’eccellenza nel Belpaese, con 52 “Tre Forchette”, il massimo della qualità italiana (erano 47, nell’edizione 2024). Al top assoluto, con 97 punti su 100, si conferma il Ristorante Reale di Castel di Sangro dello chef Niko Romito che, però, non è solo a guidare la classifica, perché a raggiungere la vetta, con lo stesso punteggio, è il Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa e della famiglia Ceretto. Seguono, con un punteggio di 95 centesimi, il ristorante Atelier Moessmer a Brunico di Norbert Niederkofler e l’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura, che scende di un gradino, pur confermandosi nell’“Olimpo” degli chef (e distinguendosi anche per il Premio Speciale “Novità dell’Anno” con il suo Al Gatto Verde, sempre a Modena). Le “new entry” sono 6 - sostenute dal partner Trentodoc - “sempre più giovani e creative: tra le avanguardie spiccano, infatti, il Ristorante Dina di Alberto Gipponi a Gussago, e I Tenerumi del Therasia Resort di Davide Guidara a Vulcano; L’Argine a Vencò di Antonia Klugmann a Dolegna del Collio si distingue anche come “Forchetta Verde” per il suo impegno nei confronti della sostenibilità, e tra le nuove eccellenze ci sono anche l’Andrea Aprea Ristorante a Milano, Dalla Gioconda a Gabicce Mare e daGorini a Bagno di Romagna. È il verdetto della nuova guida “Ristoranti d’Italia” 2025 del Gambero Rosso, una delle più importanti e longeve in Italia, all’edizione n. 35, con 2.425 insegne recensite, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot e locali internazionali, con 400 novità, e 22 Premi Speciali con le novità “Cioccolato. L’abbinamento sorprendente” e la “Cantina più bella da visitare”, ovvero La Stüa de Michil dell’Hotel La Perla a Corvara in Badia.

Ristoranti che si reinventano bistrot, trattorie che abbracciano lo stile contemporaneo, enoteche che sperimentano nuovi concept culinari: il mondo della ristorazione sta vivendo una metamorfosi che riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli italiani vivono l’esperienza culinaria fuori casa. Un’esperienza sempre più influenzata da ritmi di vita frenetici e dall’onnipresenza della tecnologia che riduce la capacità attentiva, sono le principali tendenze della ristorazione italiana, secondo la guida “Ristoranti d’Italia” 2025 (rinnovata con immagini di paesaggi e dei piatti regionali della tradizione, e con nuovi simboli, come il “razzo” per le avanguardie e lo “smile” per il miglior rapporto qualità/prezzo). “Tempi più stretti e ricette più snelle: i tre ingredienti per piatto sono ormai legge non scritta, via le presentazioni barocche e servizio meno ingessato, che si accompagna alla ricerca di ingredienti freschi e locali - commenta Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero, in apertura - i clienti cercano ambienti accoglienti e un’esperienza più informale”.

Tra questi, sono 40 le trattorie che ottengono il massimo punteggio dei “Tre Gamberi”, con partner Feudo Maccari:”locali sempre più protagonisti di un fenomeno di cross-contaminazione che li vede adottare tecniche raffinate tipiche dell’alta cucina, arricchendo l’esperienza culinaria di proposte che trascendono le etichette convenzionali”. Otto le novità, tra cui Arieddas - La Cucina della Marmilla che debutta per la prima volta quest’anno, e, tra le proposte più all’avanguardia, spicca anche La Madia a Brione, mentre Agra Mater a Colmurano è anche “Gambero Verde” per la sua grande attenzione all’ambiente.

I Wine Bar premiati con le “Tre Bottiglie” sono, invece, 11 - con sponsor Petra - con l’ingresso dell’Enoteca della Valpolicella a Fumane. E sono 8 i “Tre Mappamondi” che offrono una cucina etnica reinterpretata in chiave contemporanea e contraddistinta dalla ricerca di materia prima di qualità, con due novità, il cinese Il Gusto di Xinge a Firenze, e Vero - Omakase Rooftop a Nola.

Nella nuova edizione, infine, le “Tre Tavole” mandano in pensione le “Cocotte” per raccontare la piena trasformazione in atto nei bistrot con offerte veloci, ma curate. Sono 11 le insegne a ottenere il massimo punteggio, offrendo sapori semplici, tradizionali in location curate ed eleganti, con 7 novità: Ahimè a Bologna, Al Callianino a Montecchia di Crosara, Epiro a Roma, Nana Piccolo Bistrò a Senigallia, Nidaba a Montebelluna, Scannabue a Torino, e Silvano Vini e Cibi al Banco a Milano.

Focus - “Ristoranti d’Italia” 2025 by Gambero Rosso: i 22 Premi Speciali

Cuoco Emergente

Antonio Lerro del Riva Restaurant del View Place Hotel, Numana

Novità dell’anno, Partesa

Al Gatto Verde, Modena

Il Ristoratore dell’anno, Cantele

Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi del Giglio, Lucca

Miglior proposta di piatti di pasta, Pastificio dei Campi

Osteria Arbustico all’Hotel Royal, Capaccio Paestum

Miglior pane in tavola, Petra Molino Quaglia

Il Colmetto, Rodengo Saiano

Ristorante che valorizza al meglio l’olio evo italiano, Frantoio di Santa Téa

Campiello, San Giovanni al Natisone

Menù degustazione dell’anno, Goeldlin Chef

Podere Belvedere Tuscany, Pontassieve

Miglior proposta vegetariana, Consorzio Vini Alto Adige

Cucina Villana a Villa Fenicia, Ruvo di Puglia

Antica Osteria Nonna Rosa, Vico Equense

Miglior pre,dessert, Ice Team 1927 Cattabriga

Sustanza, Napoli, per lo spaghetto cotto in un vino ossidativo, olio al ginepro e scorza di agrumi bruciati ed erbe balsamiche

Pastry Chef dell’anno, La Bella Estate Vite Colte

Elena Orizio della Trattoria Contemporanea, Lomazzo

Valentina Marzano del Viandante, Rubiera

Antonio Colombo del Votavota, Ragusa

Miglior Carta dei Vini, Tenuta Sette Ponti

Del Belbo da Bardon, San Marzano Oliveto

Il Capanno, Spoleto

Locanda Mammì, Agnone

Miglior proposta al bicchiere, Ruggeri & C.

Villa Maiella, Guardiagrele

Miglior proposta di bere miscelato, Bibite Sanpellegrino

Simone Corsini presso Il Piccolo Principe del Grand Hotel di Piemonte, Viareggio

Miglior carta dei distillati, Grappa Ceschia

Osteria Nuova, Anzio

Miglior servizio di sala, Casolaro Hotellerie

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

Miglior sommelier, Roberto Sarotto

Zaira Peracchia

No food waste, Krombacher

Reis, Cibo libero di montagna, Busca

Qualità prezzo, Cesari - Valpolicella

Le Vigneron, Arvier

La Locanda del Falco, Valdieri

La Loggia, Camogli

Il Colmetto, Rodengo Saiano

VI.OR di Villa Ormaneto, Cerea

Lerchner’s in Ruggen, San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen

Nerodiseppia, Trieste

La Risulta, Perugia

Dogma, Roma

Zunica 1880, Civitella del Tronto

Locanda Mammì, Agnone

Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda

Origano Cibo e Vino, Palmariggi

Antica Osteria Marconi, Potenza

L’Osteria dei Frati, Roncofreddo

Da Fagiolino, Cutigliano

Agra Mater, Colmurano

Osteria Zero, Taurianova

Terrazza Costantino, Sclafani Bagni

Amano, Cagliari

Tradizione futura, Inalpi

Agnese Loss di Osteria Contemporanea, Gattinara

Daniele Rebosio di Hostaria Ducale, Genova

Tommaso Bonseri Capitani di Mountain Lodge del Sunny Valley Kelo Mountain Lodge, Valfurva

Emin Haziri di Procaccini Milano, Milano

Chiara Pannozzo di Bue Nero, Verona

Silvia Banterle di Stilla, Colognola ai Colli

Elvis Dedi di San Martino 26, San Gimignano

Carlotta Delicato di Delicato, Contigliano

Gianluca Mangiapia di John Restaurant a Casa Madre, Afragola

Francesca Barone di Fattoria delle Torri, Modica

Cioccolato. L’abbinamento sorprendente, Domori

Cracco in Galleria, Milano, per la crema al cioccolato, lenticchie alla vaniglia e piselli

Miglior piatto con lo speck, Recla

Anna Stuben dell’Hotel Gardena, Ortisei/Sankt Ulrich in Gröden, per la sella di capriolo con broccoli estivi, finferli e speck dell’Alto Adige

La cantina più bella da visitare, Enoteca Esselunga

La Stüa de Michil dell’Hotel La Perla, Corvara in Badia/Corvara

Focus - “Ristoranti d’Italia” 2025 by Gambero Rosso: le 52 “Tre Forchette”

97

Piazza Duomo, Alba

Reale, Castel di Sangro

95

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico/Bruneck

Osteria Francescana, Modena

94

Le Calandre, Rubano

Madonnina del Pescatore, Senigallia

Il Pagliaccio, Roma

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri, Roma

Uliassi, Senigallia

93

Cracco in Galleria, Milano

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

Enoteca Pinchiorri, Firenze

Torre del Saracino, Vico Equense

Villa Crespi, Orta San Giulio

Da Vittorio, Brusaporto

92

Agli Amici dal 1887, Udine

Antica Corona Reale, Cervere

Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona

D’O, Cornaredo

Danì Maison, Ischia

Duomo, Ragusa

Quattro Passi, Massa Lubrense

Seta by Antonio Guida, Milano

La Trota, Rivodutri

91

Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia

Enrico Bartolini Mudec, Milano

Berton, Milano

Da Caino, Montemerano

Del Cambio, Torino

Enoteca La Torre a Villa Laetitia, Roma

Guido, Serralunga d’Alba

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler, Roma

Lido 84, Gardone Riviera

Miramonti l’Altro, Concesio

La Peca, Lonigo

90

Andreina, Loreto

Andrea Aprea Ristorante, Milano

L’ Argine a Vencò, Dolegna del Collio

DaGorini, Bagno di Romagna

Dina, Gussago

Don Alfonso 1890, Massa Lubrense

Taverna Estia, Brusciano

Dalla Gioconda, Gabicce Mare

Harry’s Piccolo, Trieste

Krèsios, Telese Terme

Laite, Sappada

La Madia, Licata

Pashà, Conversano

Dal Pescatore Santini, Canneto sull’Oglio

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio

I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcano

