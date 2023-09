Ristorazione, prosegue la fase di rallentamento dell’inflazione: a luglio +6% (sul +6,4% a giugno)

Arrivano segnali positivi nell’estate che sarà ricordata come quella dei conti salatissimi e degli scontrini pazzi: il settore della ristorazione in Italia segue il profilo decrescente dell’andamento generale dell’inflazione, e la corsa dei prezzi continua a rallentare, passando dal +6,4% di giugno al +6% di luglio. Il rallentamento riguarda, in generale, l’economia del Paese: i dati definitivi diffusi dall’Istat indicano una flessione dal +6,4% di giugno al +5,9% di luglio. La dinamica dell’inflazione, ancora fortemente influenzata dall’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati: lo rileva il Centro Studi Fipe Confcommercio. Ma, sullo stesso periodo 2022, si registrano aumenti, dal +5,3% dei ristoranti, addirittura al +10,1% del delivery.

Nel dettaglio, i prezzi nei ristoranti tradizionali e nelle pizzerie decelerano su quanto rilevato nel mese passato. Invece, la variazione, sullo stesso periodo dell’anno precedente, si attesta a +5,3% per i ristoranti e +6,2% per le pizzerie. Gli aumenti più alti riguardano il food delivery, con un +10,1% su luglio 2022.

Il profilo inflazionistico dei bar (+4,7%) decelera lievemente sul giugno. Gli incrementi sopra la media del comparto riguardano ancora i prodotti di pasticceria e gelateria (+5,9%) e gli snack al bar (5,4%). I prezzi delle mense registrano una variazione dello 0,4%. Sono ancora le mense scolastiche a frenare l’inflazione del comparto con una variazione tendenziale negativa (-0,3%).

