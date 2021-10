Riuscirà l’Italia a conquistare anche il “Mondiale del Gelato”? Ecco i migliori gelatieri in finale

Continuerà l’anno d’oro dell’Italia e anche il titolo di “Miglior Gusto di gelato al Mondo” andrà ad un gelatiere italiano? Bisognerà aspettare il 2 dicembre per saperlo, quando i migliori 4 (+1) gelatieri che rappresenteranno l’Italia si sfideranno nella Finale Mondiale di “Gelato Festival World Masters”, il principale torneo internazionale di categoria (con partner Carpigiani e Sigep-Italian Exhibition Group): Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Varna, in Trentino Alto Adige, con il gelato “Gioia verde”; Marco Venturino della gelateria I Giardini di Marzo di Varazze, in Liguria, con il gusto “Bocca di Rosa”; Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi di Correggio, in Emilia Romagna, con il gelato “Oceano Indiano”; Francesco Sottilaro della Gelateria Boccaccio di Villa San Giovanni, in Calabria, con il gusto “Fata Morgana”; e Eugenio Morrone de Il Cannolo Siciliano di Roma con il gusto “Sorbetto al Mandarino Tardivo” che nel 2018 si è qualificato al primo posto nel Concorso “Gelato Festival All Stars” che ha visto riuniti i vincitori delle precedenti edizioni di “Gelato Festival”. A selezionare i maestri gelatieri italiani, nei giorni scorsi, nel “Gelato Museum Carpigiani” di Anzola Emilia, è stata la finale italiana con 16 finalisti, dopo 4 anni di eventi, con oltre 2.000 gelatieri da tutta la Penisola.

