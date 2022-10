Salta il “Festival del Giornalismo Alimentare nel 2023” a Torino: “manca il budget”

Non si terrà l’edizione n. 8 del “Festival del Giornalismo Alimentare”: già prevista per febbraio 2023, la kermesse che ogni anno riuniva a Torino giornalisti, blogger, comunicatori ed esperti del food & wine (e dove Winenews ha partecipato come testimonial alla prima edizione, ndr), è stata annullata per motivi economici. Gli organizzatori fanno sapere di aver preso questa decisione dopo un’attenta valutazione delle prospettive di budget: “manca una parte significativa delle entrate necessarie per pianificare l’edizione 2023 - spiega Massimiliano Borgia, direttore del Festival del Giornalismo Alimentare - per questo siamo costretti a bloccare l’iter organizzativo. Non avremmo mai immaginato che, dopo sette anni, ci saremmo trovati nelle condizioni economiche degli esordi, quando l’evento doveva ancora dimostrare il suo valore tematico e la sua potenzialità mediatica”.

La ragione che ha portato un gruppo di giornalisti freelance a organizzare un evento internazionale totalmente gratuito dedicato all’informazione sul cibo è stata la crescita della domanda di notizie e approfondimenti sul mondo dell’alimentazione, una sfera di argomenti che i giornalisti sono chiamati a trattare in modo sempre più diffuso. Con queste premesse il Festival del Giornalismo Alimentare era diventato il secondo evento italiano dedicato al giornalismo e uno dei più accreditati eventi nazionali dedicati al mondo alimentare.

Nata nel 2016, il Festival del Giornalismo Alimentare è sempre rimasto a Torino contribuendo negli anni, sottolineano gli organizzatori, ad incrementare la visibilità mediatica nazionale e internazionale del capoluogo piemontese e di moltissime realtà e associazioni del territorio, con una ricaduta sensibile non solo di immagine ma anche economica. In questi sette anni sono intervenuti al Festival del Giornalismo Alimentare oltre 800 relatori nei panel e 200 tutor nei laboratori formativi. La kermesse è stata frequentata da oltre 7.000 persone, sommando il pubblico delle sette edizioni, mentre i viaggi stampa hanno coinvolto 800 giornalisti e blogger in tour per Torino e il Piemonte.

