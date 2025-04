“Salva le Feste” trasforma uova e colombe invendute in un gesto di responsabilità verso il pianeta

Pasqua fa rima con colomba e cioccolato, ma in un contesto in cui i prezzi dei prodotti tipici sono in aumento, diventa fondamentale prestare ancora più attenzione allo spreco alimentare. Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare, con l’app che mette in comunicazione i consumatori con ristoranti e negozi con eccedenze alimentari invendute, proposte ad un prezzo agevolato, torna con una nuova edizione della campagna “Salva le Feste”, per invitare tutti a riscoprire il valore del cibo anche dopo le festività.

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.n.f.), i rincari pasquali quest’anno toccano in media il +6,2% sul 2024. Aumenti significativi si registrano in particolare per le uova di Pasqua (+7,4%), gli ovetti (+10%), le colombe (+6% in media), le uova fresche (+7,5%) e la carne di agnello (+5%). Un quadro che rende ancora più urgente l’impegno per evitare che eccedenze e avanzi finiscano nella pattumiera.

Per questo motivo, Too Good To Go ha deciso di lanciare nuovamente la sua iniziativa “Salva le Feste”: una campagna di sensibilizzazione che unisce il contrasto allo spreco alimentare alla valorizzazione delle specialità pasquali. A partire dal 22 aprile saranno disponibili le Surprise Bag “Salva le Feste” direttamente sull’app Too Good To Go. Al loro interno, i consumatori troveranno prodotti pasquali ancora buoni come colombe, uova di cioccolato e altre delizie ordinabili da pasticcerie, forni, panetterie e supermercati, tra cui i punti vendita Carrefour Italia. Oltre a dare nuova vita ai prodotti invenduti, la campagna offre anche ricette creative e antispreco per reinterpretare con gusto gli avanzi delle feste: dalla colomba convertita in sfiziose crocchette dolci-salate, alla pastiera che si trasforma in divertentissimi muffin, fino alle uova di cioccolato utilizzate per preparare una granola fatta in casa ideale per la colazione. Un modo semplice e goloso per dare nuova vita ai dolci simbolo della Pasqua.

“Durante le festività, lo spreco alimentare raggiunge spesso picchi significativi. A Pasqua, tra dolci tipici e abbondanza, è fondamentale riscoprire il valore del cibo. Con la campagna “Salva le Feste”, vogliamo offrire un’alternativa concreta e consapevole, salvando prodotti ancora buoni e dando loro una seconda vita. È così che trasformiamo ogni occasione in un gesto di responsabilità verso il pianeta”, conclude Mirco Cerisola, Country Director Too Good To Go Italia.

