San Valentino, il regalo per l’innamorato diventa un gesto d’amore per il mondo della ristorazione

Nel 2021 ancora con la pandemia, anche San Valentino non sarà lo stesso. Ma il regalo per il proprio innamorato, può diventare un gesto d’amore e solidarietà per il mondo della ristorazione in profonda crisi tra lockdown e chiusure, e per il quale solitamente il 14 febbraio è il giorno con il maggior numero di prenotazioni (dati Lps). Di certo c’è che nell’emergenza Covid che stiamo ancora vivendo e nel distanziamento forzato, le relazioni affettive non sono più le stesse, ma il cibo è tornato a giocare un ruolo fondamentale, rafforzando il suo binomio con l’amore: per i foodies italiani le due passioni sono strettamente connesse e questi mesi non hanno fatto eccezione. Per quasi il 46% il luogo ideale per un primo appuntamento resta il ristorante, e se si potesse scegliere tra celebrare la festa degli innamorati mangiando fuori o passando una serata domestica all’insegna della passione, il 75% preferirebbe la prima opzione. In attesa di potervi tornare, il cibo è stato una componente fondamentale nelle relazioni: per il 92,4% cucinare o mangiare insieme è stato importante per mantenere rapporti affettivi, sentimentali e non solo. Parola di un’indagine TheFork, secondo la quale l’opzione più quotata per celebrare la festa degli innamorati è quella di ordinare da un ristorante gourmet come coccola per la propria dolce metà (41%) ma anche come segnale di sostegno al settore, mentre il 38% cucinerà a casa e solo il 19% ordinerà comfort food.

Se il 70% degli italiani celebrerà San Valentino ai tempi della pandemia, il restante 30% dichiara di non avere nessuna voglia di festeggiare. Tra le pietanze preferite e collegate all’amore, svela la piattaforma - che propone agli innamorati Gift Card per regalare un pranzo o una cena - al primo posto troviamo i dessert al cioccolato (35%), seguito da un classico piatto di spaghetti da condividere come Lilli e il Vagabondo (32%) e al terzo posto fragole e Champagne (15%). La curiosità? TheFork ha chiesto alla sua community un personaggio italiano per una romantica cena di San Valentino: al primo posto? Il Premier Giuseppe Conte, seguito dall’eccentrico rapper Achille Lauro e infine il Doc della televisione italiana, l’attore Luca Argentero. Per quanto riguarda le donne invece, in testa alla classifica c’è l’attrice e conduttrice Miriam Leone, seguita da una intramontabile Monica Bellucci, ma anche da un po’ di politica anche qui, con Giorgia Meloni.

