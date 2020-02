Scegliere un ristorante? Ci si affida ai consigli, ma di web e influencer: l’indagine OpenTable

A tutti sarà successo, almeno una volta nella vita, di essere indecisi su dove andare a mangiare: la scelta del ristorante non è da sottovalutare, soprattutto quando ci si trova in vacanza o in una città che non si conosce. E qui entrano in gioco i consigli, che, nel 2020, sembrano quasi del tutto essere all’insegna della tecnologia, con gli influencer che si ritagliano il loro spazio nella quotidianità delle persone. Secondo un’indagine “International Gastronomy Survey 2020” condotta dalla piattaforma globale per la prenotazione dei ristoranti OpenTable su 17.000 persone provenienti da 11 Paesi (Australia, Canada, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Messico, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti e Dubai), tra cui 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, emergerebbe infatti come più di 1 italiano su 10, pari al 14% dei partecipanti all’indagine, decide di provare un nuovo ristorante basandosi sulle raccomandazioni di un influencer, di cui l’85% su Facebook e il 67% su Instagram.

Lo studio sottolinea, nel particolare, come benché il passaparola e i consigli di amici, colleghi e famigliari rimangano ancora la fonte primaria di ispirazione degli italiani, scelto ancora dal 64% dei rispondenti, il web ha un’influenza massiccia: quasi la metà dei rispondenti (47%) considera le recensioni online di altri avventori lo strumento guida nella scelta del posto giusto, mentre circa un terzo (30%) si lascia ispirare dai social media, canale che le donne sembrano preferire, con ben 7 punti percentuali in più rispetto agli uomini.

Facebook sembra essere il più apprezzato ed è al primo posto con l’85% delle preferenze (quelle femminili sono all’87%), seguito da Instagram (67%), che sembra essere particolarmente amato dagli uomini (70% vs 64% delle donne). Chiude il podio YouTube, utilizzato per trovare ispirazione solo da circa un terzo degli italiani (32%), soprattutto uomini (la percentuale sale fino al 41% delle preferenze).

