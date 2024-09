Se Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Prosecco Docg e Roccaverano Dop fanno squadra

Il Consorzio Barbera d’Asti e i Vini del Monferrato, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e il Roccaverano Dop fanno squadra sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. È l’obiettivo della campagna di comunicazione triennale “Born Sustainable”, cofinanziata dall’Unione Europea, e che vedrà protagonisti tre dei pilastri dell’eccellenza enogastronomica italiana ed europea promuovere il loro impegno in cinque Paesi: Italia, Francia, Germania, Svezia e Danimarca. I partner si impegneranno nella promozione e nel rendere note le pratiche sostenibili adottate nella produzione di vino e formaggio: particolare interesse sarà rivolto anche alla sensibilizzazione sul tema, sia verso i consumatori che verso gli operatori del settore.

L’iniziativa racchiude una duplice strategia. Da un lato aumentare la visibilità e la riconoscibilità dei regimi di qualità Docg e Dop, attraverso la promozione di prodotti rispettosi degli standard di sostenibilità e che pertanto contribuiscono alla protezione ambientale. Non ultimo l’incentivo al consumo responsabile, educando il pubblico a scelte consapevoli e sostenibili. Dall’altro lato la valorizzazione del territorio: un’occasione per far conoscere le peculiarità della Barbera d’Asti Docg, dei Vini del Monferrato, del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e del Roccaverano Dop. La realizzazione di questi prodotti è infatti fortemente radicata nella tradizione e nella valorizzazione delle loro aree di appartenenza, riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e quindi sinonimo di autenticità e qualità: per queste eccellenze enogastronomiche si tratta di un’opportunità per emergere come modelli di sostenibilità ambientale, oltre che economiche e sociali.

Ma in che maniera la campagna “Born Suistanable” si concretizzerà? Il progetto prevede azioni mirate di informazione e promozione rivolte a consumatori, opinion leader, stampa e operatori del settore. L’iniziativa entrerà nel vivo però attraverso mirate attività di comunicazione: sono previsti viaggi studio nei territori del Monferrato e delle Colline di Conegliano Valdobbiadene. Saranno inoltre organizzate partecipazioni ad eventi, per promuovere e far conoscere i prodotti a un pubblico più ampio: tra questi sono previsti workshop educativi, degustazioni, ma anche altre attività come campagne pubblicitarie sui media tradizionali e digitali. Ogni iniziativa sarà progettata per evidenziare l’aspetto della sostenibilità, che rappresenta il filo conduttore dell’intera campagna. Uno sforzo integrato che mira a consolidare la posizione dei produttori nei mercati competitivi, oltre che garantire una crescita sostenibile nel consumo di prodotti agricoli di eccellenza.

