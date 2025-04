Se il mondo del dating si unisce a quello dei bar: la nuova app by Heineken per i giovani

Più di 7 giovani su 10 (73%) tendono a frequentare sempre gli stessi locali con gli amici, nonostante il 49% esprima il desiderio di esplorare nuovi posti e fare nuove conoscenze. Cosa li frena? Il 20% teme di scegliere un luogo che non piaccia al gruppo, il 18% è scoraggiato dalla difficoltà di trovare un accordo con gli amici e il 15% si sente sopraffatto dalla quantità di opzioni disponibili.

Un giovane su due (50%) percepisce che la propria vita sociale non è così appagante e dinamica come vorrebbe (dato ancora più sentito tra i Millennials) e il 20% ammette che manca quella “scintilla” alle proprie serate. Tuttavia, c'è un forte desiderio di cambiamento: i giovani tra i 18 e i 34 anni, la prima vera generazione di nativi digitali, sanno bene come le app di dating abbiano trasformato il modo di socializzare. Non a caso, il 58% di loro vorrebbe scoprire nuovi locali con lo stesso approccio: uno swipe. Con il claim “You are not married to your bar” Heineken lancia “Bar Dating”, una web app innovativa che unisce il mondo del dating a quello dei bar, invitando i giovani italiani ad uscire dalla loro comfort zone e a scoprire nuovi locali arricchendo così la loro vita sociale con esperienze più stimolanti e appaganti.

L’app è un modo innovativo e concreto per “matchare” con nuovi locali. In Italia, il bar è molto più di un semplice posto dove bere qualcosa: da sempre crocevia di incontri, storie e relazioni, è il luogo dove ci si ritrova e si costruiscono legami. Oggi, per Gen Z e Millennials, è il cuore pulsante della socialità: che sia per una birra, una serata divertente con gli amici o un appuntamento, il bar continua a essere il posto dove succedono le cose che contano.

Progettata per aggiungere un tocco di novità alle serate fuori, “Bar Dating” è pensata per aiutare i giovani a trovare il locale perfetto in modo facile e divertente, grazie al meccanismo tipico delle app di incontri. “Sappiamo che i giovani italiani si sentono spesso bloccati nella loro bolla sociale, dove anche scoprire un nuovo bar, che dovrebbe essere la cosa più semplice al mondo, può rivelarsi complicato - spiega Michela Filippi, marketing director di Heineken Italia - indecisione e opinioni contrastanti li portano a tornare sempre negli stessi posti, con le stesse persone. “Bar Dating” vuole rompere questo schema rendendo più facile che mai scoprire nuovi locali, vivere nuove esperienze e uscire dalla propria comfort zone. Non significa dover dire addio al proprio locale preferito, ma semplicemente esplorare di più per una vita sociale più stimolante ed appagante”. Per celebrare il lancio della web app, Heineken dà il via agli imperdibili eventi #BarDating a Roma e Milano nei weekend del 9-10 e 16-17 maggio, promettendo esperienze, sorprese e momenti speciali, con il coinvolgimento di Tommaso Zorzi, volto noto della tv e dei social, scelto come ambassador dell’app, insieme ad una ricca squadra di noti influencer.

