Secolo d'Italia

Tra conferme e new entry ecco quali sono i migliori vini italiani del 2025: la classifica completa di Wine Spectator … I vini italiani si confermano campioni assoluti agli occhi della critica degli Stati Uniti, il mercato numero uno, ed è una notizia importante in un momento storico difficile con le vendite negli States che, principalmente a causa dell’effetto dazi, appaiono in calo … Ma, ancora una volta, la passione per l’Italia è confermata dalla presenza significativa di ben 20 vini italiani nella ‘‘Top 100” 2025 by ”Wine Spectator”, l’influente classifica del magazine Usa che ha, di riflesso, un peso importante sul mercato del vino mondiale, e che vede molte etichette diverse dal Nord al Sud del Belpaese (ma con tanta Toscana: il 50%, seppur dal 70% del 2024). Un risultato, quello dei vini italiani, sottolinea WineNews, che pareggia quello dell’anno scorso, in un 2025 che ha visto trionfare la Francia e Bordeaux con il Grand Cru Classé Margaux 2022 di Château Giscours come vino dell’anno, e con i ”cugini” francesi che ci raggiungono con 20 etichette (l’Italia perde, quindi, il primato europeo solitario) e con gli Stati Uniti, inarrivabili, a quota 33. Sono 8, invece, i vini spagnoli in “Top 100”...

