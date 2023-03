Si può smettere di fumare anche con gusto, grazie alle ricette dello chef Cesare Battisti

Ogni fumatore è diverso dagli altri, e come per tutte le cose, anche con il fumo ci vogliono volontà e metodo: “la prima dovete cercarla voi, per il secondo proveremo ad aiutarvi a trovare il vostro. In modo piacevole. Perché il piacere è un atto liberatorio e d’amore, perché fumare è una dipendenza, e per smettere ci vuole molta determinazione e decidere di volersi bene”. Parola dello pneumologo Roberto Boffi, della biologa nutrizionista Anna Villarini e della giornalista Lorella Beretta, autori del volume “Smetti di fumare con gusto. Senza ingrassare. Come l’alimentazione può aiutarti a non ricominciare più. Con le ricette dello chef Cesare Battisti”, nel quale raccontano come il cibo può essere un sostegno per combattere la voglia di accendere l’ultima sigaretta, non ingrassare, contrastare insonnia, ansia, stitichezza e fame, ed aiutare l’organismo a guarire dai danni da fumo. Acquistandolo è possibile contribuire anche alla ricerca contro il cancro della Fondazione Irccs dell’Istituto Nazionale dei Tumori.

Smettere di fumare è come decidere di scalare un’impervia montagna: impegnativo, a tratti impossibile, con ostacoli dietro ogni angolo e tantissimi alibi pronti a farci rinunciare. Quante volte vi siete detti “non smetto di fumare sennò ingrasso” o “quando bevo il caffè devo accendere una sigaretta, altrimenti divento nervoso”, ma anche “un tiro dopo i pasti, cosa vuoi che sia!”. Se la spinta iniziale per intraprendere questo cammino è necessariamente dettata dalla nostra volontà, ci sono degli accorgimenti che possiamo prendere per rendere il percorso meno ripido, mitigare le difficoltà e, infine, giungere alla vetta per goderci la nostra rinascita. Ed è anche con l’alimentazione che possiamo aiutarci a smettere di fumare.

Diviso per stagioni, “Smetti di fumare con gusto” (Sperling & Kupfer Edizioni, 2023, pp. 256, prezzo di copertina 18,90 euro) è un “ricettario” di consigli scientifici e pratici per ogni periodo dell’anno, di storie e di ricette gastronomiche elaborate dallo chef Cesare Battisti, per aiutare i fumatori a spegnere per sempre l’ultima sigaretta. Completano il volume gli interventi dell’ex Ministro alla Salute Girolamo Sirchia, a cui si deve la legge che ha vietato il fumo nei luoghi pubblici, di Giovanni Apolone, medico oncologo e direttore scientifico dell’Istituto Nazionale dei Tumori, Roberta Villa, medico e divulgatrice scientifica, Serena Giacomin, meteorologa e climatologa, e di Antonella Clerici, che chiude il libro con la sua “lettera a un fumatore”.

Copyright © 2000/2023