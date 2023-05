Si trova a Tokyo ma profuma di Roma: è la miglior pizza dell’Asia-Pacifico

La pizza è una icona mondiale consumata in ogni angolo nel globo, compresa nella vasta aria dell’Asia-Pacifico. Ma il cuore e le idee spesso e volentieri parlano italiano. Così è anche per il “The Pizza Bar on 38th” nominata come la migliore pizzeria per “50 Top Pizza Asia-Pacific 2023”. Si trova a Tokyo, al trentottesimo piano dell’Hotel Mandarin a Nihombashi e la “pizza alla pala” è tra i suoi punti di forza. Una variante ben nota a Roma e non a caso lo chef è Daniele Cason che nella “città eterna” si è formato muovendo i primi passi nel mondo della ristorazione. La premiazione, presentata da Aya Shigefuji, si è tenuta all’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, dove “50 Top Pizza”, importante guida di settore quando si parla di pizza, ha svelato la classifica delle 50 migliori pizzerie dell’area Asia-Pacifico per il 2023. Il podio è completato da “Bottega” (Pechino) dei fratelli Salvo e “Pizzeria Peppe-Napoli sta’ca”, a Tokyo, il cui patron è Giuseppe Errichiello . Sono 15 i diversi Paesi che rappresentano l’area Asia-Pacifico. Il più presente è il Giappone con 14 indirizzi, seguito dall’Australia con 10 e la Thailandia con 4. Prima volta per India, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Israele. Tokyo si conferma la capitale della pizza di qualità, con 10 pizzerie presenti in guida.

Ad aprire la premiazione è stato Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone: “la 50 Top Pizza non è solo una classifica o una guida online è soprattutto il riconoscimento del profondo impegno per la diffusione della vera arte della pizza in tutto il mondo. Quest'arte, fatta di manualità, tempi precisi di lievitazione e cottura, utilizzo di materie prime semplici ma di qualità superiore (farina, olio Evo, lievito, sale, pomodoro e mozzarella) sta dimostrando di potersi esprimere, autenticamente, anche a decine di migliaia di chilometri dal nostro Paese. Questo patrimonio (che è espressione del nostro “Made in Italy”) va tutelato, valorizzato e promosso, e sono lieto di affermare che l'assegnazione di questo premio, 50 Top Pizza, contribuisce a questo obiettivo”.

“L’area Asia-Pacifico è in grande fermento, per quel che riguarda il mondo della pizza - sottolineano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - è per questo che abbiamo voluto fortemente la presentazione a Tokyo, che è una delle grandi capitali della pizza: siamo felici di aver presentato una classifica così ben variegata e molto equilibrata. La pizza è buona, anzi buonissima, anche nell’area Asia-Pacifico e questa è una bellissima notizia, che siamo felici di confermare anno dopo anno”.

Le prime 15 posizioni della classifica “50 Top Pizza Asia-Pacific 2023” entrano, di diritto, tra le “100 migliori Pizzerie al mondo”, che saranno di scena a Palazzo Reale, a Napoli, il 13 settembre.

Focus - La classifica completa “50 Top Pizza Asia-Pacific 2023”

1. The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Giappone

2. Bottega - Pechino, Cina

3. Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” - Tokyo, Giappone

4. 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia

5. Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong, Hong Kong

6. Via Toledo Enopizzeria - Dubai, Emirati Arabi Uniti

7. Dante’s Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda

8. Pizza Massilia - Bangkok, Thailandia

9. Pizzeria Mazzie - Bangkok, Thailandia

10. Crosta Pizzeria - Makati, Filippine

11. Al Taglio - Sydney, Australia

12. Pizza Strada - Tokyo, Giappone

13. Pizza Studio Tamaki Roppongi - Tokyo, Giappone

14. Il Caffè - Dubai, Emirati Arabi Uniti

15. a mano - Makati, Filippine

16. Pizzeria Braceria Cesari - Nagoya, Giappone

17. Basci Trattoria & Bar - Hong Kong, Cina

18. Spacca Napoli - Seoul, Corea del Sud

19. La Bottega Enoteca - Singapore, Singapore

20. Andrea Style - Taipei, Taiwan

21. Little Napoli - Hong Kong, Cina

22. Pizzeria e trattoria da Isa - Tokyo, Giappone

23. Pizzeria e Braceria L’Insieme - Tokyo, Giappone

24. Pizza Madre - Sidney, Australia

25. Seirinkan - Tokyo, Giappone

26. La Tripletta - Tokyo, Giappone

27. Pizzeria da Tigre - Osaka, Giappone

28. Lil Franki Pizzeria - Sidney, Australia

29. L’Oliva Bangkok - Bangkok, Thailandia

30. Massimottavio - Tokyo, Giappone

31. Pizzeria da Ciro - Kyoto, Giappone

32. Queen Margherita of Savoy - Sydney, Australia

33. Gigi’s Pizza Balmain - Sydney, Australia

34. +39 Pizzeria - Melbourne, Australia

35. Wild Flour Italian - Taguig, Filippine

36. Marni - Phuket, Thailandia

37. Shop225 - Melbourne, Australia

38. La Piedra - Gerusalemme, Israele

39. Lilian - Auckland, Nuova Zelanda

40. Five Olives - Phuket, Thailandia

41. Il Caminetto - Melbourne, Australia

42. Proof Pizza - Wine - Kuala Lumpur, Malesia

43. Solo Pizza Napulitana - Kuwait City, Kuwait

44. Da Susy - Gurugram, India

45. Beintema’s - Bandung, Indonesia

46. Maestro Sourdough Pizza - Perth, Australia

47. Leo’s - Nuova Delhi, India

48 Pizzeria Cavalese - Giacarta, Indonesia

49. A16 - Yokohama, Giappone

50. Tarantella da Luigi - Tokyo, Giappone

