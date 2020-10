Sinner, giovane idolo del tennis mondiale e alfiere del cibo sano, con il Parmigiano Reggiano

Già idolo degli appassionati di tennis, d’Italia e non solo, Jannik Sinner è il più giovane italiano di sempre ai quarti di uno Slam, il Roland Garros, dove è uscito battuto da un mostro sacro come Rafa Nadal, che a Parigi ha trionfato ben 12 volte, record assoluto. Già un simbolo Sinner, dell’Italia giovane che corre verso un nuovo grande futuro, anche grazie alle sue eccellenze enogastronomiche, come il Parmigiano Reggiano, di cui il tennista è nuovo “brand ambassador”. Con il più celebre formaggio italiano nel mondo che ha scelto un campione giovanissimo per parlare ai più giovani, e raccontare l’importanza di un’alimentazione sana e di qualità. Messaggio che Jannik Sinner porterà forte e chiaro nel talk di scena il 9 ottobre, alle ore 14:30, nel Festival dello Sport, organizzato in versione “Digilive” dalla “Gazzetta delllo Sport” e dalla Provincia di Trento. Tra gli argomenti in scaletta, oltre ai segreti del tennis vincente di Sinner, ci sarà anche l’importanza della corretta alimentazione nella dieta di uno sportivo e, di conseguenza, del contributo che garantisce il consumo di Parmigiano Reggiano.

