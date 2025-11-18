Sinner trionfa e festeggia con l’Asti Docg, ma per i media le bollicine sono Champagne 

Il tennis italiano trionfa, il vino made in Italy un po’ meno: Jannik Sinner ha vinto le Nitto ATP Finals, festeggiando con l’Asti Docg - da cinque anni sparkling wine partner dell’evento - con tanto di “doccia” dalla bottiglia, insieme ai suoi compagni di team, ma, per i media, le bollicine protagoniste della vittoria erano Champagne. “Vinciamo in casa, festeggiamo con uno spumante italiano mostrato in mondovisione e certificato con una “doccia” post match ormai iconica di Sinner a base di Asti Spumante, ma gli unici a rimanere con un po’ di amaro in bocca per il trionfo alle Nitto ATP Finals sono proprio le centinaia di produttori che assieme al Consorzio hanno investito sull’italianità come carta vincente” ha scritto, oggi, in una nota Stefano Ricagno, presidente del Consorzio Asti Docg, commentando tantissimi articoli che hanno descritto i festeggiamenti post partita di Jannik Sinner con una “pioggia a base di Champagne”.

E se viene naturale chiedersi se la colpa sia effettivamente di una mai sopita sudditanza verso le blasonate bollicine d’Oltralpe, oppure di un gap nella comunicazione, il Consorzio, seppur ringraziando i media che hanno correttamente riportato l’esultanza del campione altoatesino con lo spumante astigiano, ma non può fare a meno di constatare “come sia ancora troppo lunga la strada per azzerare la sudditanza culturale con le bollicine francesi da parte della nostra informazione”. “L’Asti Spumante è orgogliosamente partner della prima ora delle Finals di Torino e l’ente di tutela del territorio spumantistico più antico d’Italia non può esimersi dallo stigmatizzare un’esterofilia che, in questo caso, deprime una vittoria tutta italiana” ribadisce il Consorzio nella nota stampa.

Copyright © 2000/2025