“Slow Wine” 2026 premia “Alla Carriera” Graziano Prà e la “Giovane Vignaiola” Pilar Gritti

Dal “Premio alla Carriera” a Graziano Prà, della cantina veneta Prà, che ha scritto la storia del Soave (tra i fondatori della Fivi, la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, e anche tra i primi ad usare il tappo a vite), al “Giovane Vignaiolo” Pilar Gritti, alla guida con il fratello Andrea Gritti della cantina umbra di famiglia Andrea Pilar; dalla “Novità dell’anno”, il Fiano che Bruno De Conciliis produce nella sua cantina in un luogo unico come Morigerati, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, alla migliore “Accoglienza in cantina” che è quella che offre Isabella Carpineti alla Marco Carpineti, che, con il fratello Paolo Carpineti, hanno fatto della Tenuta Antoniana e della stessa Cori, nel Lazio, una meta enoturistica; dal “Premio per la Viticoltura Sostenibile” a Ferdinando Principiano che pratica un’agricoltura rispettosa di un paesaggio agricolo unico e della sua biodiversità, Patrimonio Unesco come le Langhe, con la sua cantina a Monforte d’Alba, a quello per la “Vitalità del Suolo” ad Andrea Dibenedetto che conduce la cantina pugliese L’Archetipo, a Castellaneta, con l’agricoltura sinergica; e, infine, al “Premio Slow Wine Coalition alla Solidarietà” a Marco Bechini della cantina Calafata di Lucca, una cooperativa agricola di comunità che salva dall’incuria i terreni e ridà dignità alle persone fragili, come i “mastri calafati” si occupavano un tempo di rendere stagne le giunzioni delle chiglie delle imbarcazioni perché potessero di nuovo stare a galla e navigare. Ecco i “Premi Speciali” di “Slow Wine” 2026, edizione n. 16 della guida di Slow Food ai vini che nascono seguendo i principi del “Manifesto del vino buono, pulito e giusto”, protagonisti, nei giorni scorsi, al Superstudio Maxi a Milano, di una grande degustazione, aperta ai wine lovers, in un evento unico di questo genere in Italia, e che permette di scoprire, conoscendo di persona vignaioli e vignaiole di tutte le regioni d’Italia, oltre 900 vini e più di 450 cantine, tra i 7.972 vini recensiti e 1.172 le cantine che praticano agricoltura biologica/biodinamica certificata o sono in conversione presenti in guida, con 133 “novità”, e, tra i riconoscimenti, 242 cantine buone, pulite e giuste premiate con le “Chiocciole” (con in testa Piemonte, Toscana e Veneto), 188 con le “Bottiglie” per i vini che esprimono un’eccellente qualità organolettica, 49 con le “Monete” per i vini che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, i “Vini Slow” che rispondono alla filosofia Slow Food, una selezione di “Top Wine” con un prezzo vantaggioso, 153 “Best Buy”, una selezione di 196 locali del “Bere Slow”, 439 cantine che offrono ospitalità e 294 con ristoro, ma anche 845 con sconto del 10% sull’acquisto dei vini.

Un evento che ha rappresentato anche un’occasione di confronto sul futuro del vino italiano e per scoprire il valore ambientale, economico e sociale di questo mondo. In un contesto segnato da crisi climatiche, guerre vicine, disaffezione dei giovani e tensioni economiche globali, nell’introduzione della guida, Giancarlo Gariglio, curatore Slow Wine, invita il mondo del vino a non arrendersi, ma “a reagire con sdegno e coraggio: le due forze che, citando Sant’Agostino, danno forma concreta alla speranza”. Il curatore riflette sull’importanza di raccontare “l’eccezionalità del vino con autenticità e trasparenza”, sottolineando la necessità di “affrontare con urgenza tre fronti fondamentali per superare l’attuale situazione di difficoltà che attraversa il settore. Il primo riguarda la produzione: è indispensabile intervenire su reimpianti, estirpi e disciplinari, eliminando regole obsolete che favoriscono la quantità a discapito della qualità, pretendere il rispetto delle leggi esistenti e i controlli conseguenti. Dobbiamo ridurre le rese, bloccare l’espansione indiscriminata delle superfici vitate e contrastare le pratiche speculative che danneggiano il settore. Il secondo aspetto riguarda la struttura delle cooperative, che producono circa il 50% del vino italiano. Serve una profonda riforma per favorire aggregazioni tra realtà troppo piccole, investire in professionalità e competenze specifiche, e superare la gestione ancora troppo spesso approssimativa, affinché possano competere sul mercato globale. Infine, il terzo punto cruciale è la promozione e il marketing: oggi manca una strategia coordinata che unisca le forze a livello nazionale e regionale, con investimenti mirati in formazione e comunicazione di qualità. È fondamentale superare la frammentazione e valorizzare davvero la nostra cultura enogastronomica a livello internazionale. Solo affrontando insieme questi tre aspetti potremo superare la crisi attuale e garantire un futuro solido, sostenibile e di eccellenza al vino italiano”.

Infine, una delle principali novità dell’edizione 2026 della guida è l’inserimento della grammatura del vetro delle bottiglie, informazione ora presente per tutti i vini recensiti - dei quali 3.023 hanno bottiglie dal peso inferiore o uguale a 450 grammi - che contribuisce a indirizzare il lettore verso una scelta di maggiore sostenibilità, non riguardante solo il vino, di cui si è parlato, oggi a Milano, anche nell’incontro sul packaging sostenibile “Il futuro è leggero. Ridurre il peso, aumentare l’impatto positivo”. Una scelta coerente con il percorso avviato nell’ultima “Slow Wine Fair”, il grande evento dedicata al “vino secondo Slow Wine” - a Bolognafiere, con “Sana Food”, dal 22 al 24 febbraio 2026 - con la guida “Unpacking Wine”, che ha puntato i riflettori sull’importanza del packaging e sul suo impatto ambientale. In particolare, Slow Wine lancia una “call to action” che riguarda i vini fermi, invitando i produttori a ridurre il peso medio delle bottiglie da 0,75 l a meno di 450 grammi entro la fine del 2026.

Focus - Le cantine con la “Chiocciola” premiate da “Slow Wine” 2026

Valle d’Aosta (2)

La Vrille

Les Granges

Piemonte (38)

460 Casina Bric

Alberto Oggero

Alessandria Fratelli

Anna Maria Abbona

Benito Favaro

Carussin

Cascina Corte

Cascina delle Rose

Cascina Fontana

Cascina Fornace

Cascina Roccalini

Cascina San Michele - Marco Minnucci

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis

Cogno

E.Pira & Figli - Chiara Boschis

Elio Altare

Ezio Cerruti

Ferdinando Principiano

Fiorenzo Nada

G.D. Vajra

Giovanni Almondo

Giuseppe Rinaldi

Iuli

Le Piane

Luigi Spertino

Mossio Fratelli

Odilio Antoniotti

Oltretorrente

Paitin

Piero Busso

Roagna

San Fereolo

Serafino Rivella

Sottimano

Tenuta Migliavacca

Trediberri

Valfaccenda

Vigneti Massa

Liguria (5)

Cascina delle Terre Rosse

Maria Donata Bianchi

Possa

Santa Caterina

Terre Bianche

Lombardia (11)

Agnes

Arpepe

Barone Pizzini

Calatroni

Corte Fusia

Dirupi

Enrico Gatti

Fay

La Costa

Picchioni Andrea

Togni Rebaioli

Trentino (8)

Dorigati

Eugenio Rosi

Foradori

Francesco Poli

Lorenzo Bongiovanni

Pojer & Sandri

Redondèl

Vignaiolo Fanti

Alto Adige (11)

Alois Lageder

Castel Juval Unterortl

Dornach - Patrick Uccelli

Garlider - Christian Kerschbaumer

In Der Eben - Urban Plattner

Kuenhof - Peter Pliger

Manincor

Nusserhof

Pranzegg - Martin Gojer

Thomas Niedermayr

Veneto (22)

Bele Casel

Ca’ dei Zago

Camerani - Adalia & Corte Sant’Alda

Casa Coste Piane

Case Paolin

Dama del Rovere

Gini

Il Filò Delle Vigne

La Biancara

Le Fraghe

Malibràn

Masari

Miotto

Mongarda

Monte Dall’Ora

Monte Santoccio

Nardello

Pieropan

Prà

Sorelle Bronca

Speri

Vigneto Due Santi

Friuli Venezia Giulia & Slovenia (19)

Borgo San Daniele

Burja

Damijan Podversic

Edi Keber

Flaibani

Gravner

Guerila

I Clivi

Klabjan

Kristian Keber

La Castellada

Le Due Terre

Ronco del Gnemiz

Ronco Severo

Simon di Brazzan

Skerk

Skerlj

Vignai da Duline

Zidarich

Emilia Romagna (13)

Bergianti Vino - Terre Vive

Camillo Donati

Fattoria Alessandro Nicolucci

Gradizzolo - Ognibene

La Tosa

Marta Valpiani

Orsi - Vigneto San Vito

Paolo Francesconi

Podere Cipolla - Denny Bini

Vigne dei Boschi

Villa Papiano

Villa Venti

Vittorio Graziano

Toscana (34)

Ampeleia

Antonio Camillo

Avignonesi

Badia a Coltibuono

Baricci

Caiarossa

Caparsa

Cappellasantandrea

Castello dei Rampolla

Col d’Orcia

Corzano e Paterno

Fabbrica di San Martino

Fattoria Selvapiana

Fornacina

Frascole

I Mandorli

Il Paradiso di Manfredi

Le Chiuse

Le Cinciole

Monte Bernardi

Montenidoli

Monteraponi

Montevertine

Petrolo

Pian dell’Orino

Podere Concori

Podere della Civettaja

Podere Erica

Poderi Sanguineto I e II

Riecine

Sassotondo

Stefano Amerighi

Tenuta di Valgiano

Val delle Corti

Umbria (5)

Adanti

Palazzone

Paolo Bea

Raìna

Tabarrini

Marche (13)

Andrea Felici

Aurora

Collestefano

Edoardo Dottori

Fattoria San Lorenzo

La Staffa

Le Caniette

Maria Letizia Allevi

Pantaleone

Pievalta

Poderi Mattioli

Tenuta Villa Bucci

Valter Mattoni

Lazio (4)

Casale della Ioria

Damiano Ciolli

Marco Antonelli

Marco Carpineti

Abruzzo & Molise (9)

Agricolavinica

de Fermo

Emidio Pepe

Podere San Biagio

Praesidium

Rabasco

Tenuta Terraviva

Torre dei Beati

Valentini

Campania (13)

Agnanum

Cantine dell’Angelo

Cantine Matrone

Ciro Picariello

Contrada Salandra

Fontanavecchia

Giovanni Iannucci

I Cacciagalli

Luigi Maffini

Luigi Tecce

Pietracupa

Rocca del Principe

Tenuta San Francesco

Puglia (11)

Antica Enotria

Cantine Bonsegna

Castel di Salve premiati

d’Araprì

Giancarlo Ceci

Gianfranco Fino

L’Archetipo

Morella

Paolo Petrilli

Pietraventosa

Plantamura

Basilicata (3)

Elena Fucci

Grifalco

Musto Carmelitano

Calabria (2)

’A Vita premiati

Sergio Arcuri

Sicilia (17)

Aldo Viola

Antonino Caravaglio

Arianna Occhipinti

Barraco

Bonavita

Calcagno

Cantine Barbera

Castellucci Miano

CenTop Wine,assi

Cos

Ferrandes

Frank Cornelissen

I Vigneri

Marabino

Marco De Bartoli

Valdibella

Vite ad Ovest

Sardegna (5)

Deperu Holler

G. Battista Columbu

Giuseppe Sedilesu

Pusole

Schirru

Focus - I vini premiati da “Slow Wine” 2026

Valle d’Aosta

Di Barrò - Vallée d’Aoste Fumin 2023, Top Wine, Vino Slow,

Didier Gerbelle - Valle d’Aosta Rouge Peque-Na 2023, Top Wine, Vino Slow

Elio Ottin - Valle d’Aosta Pinot Nero L’Emerico 2022, Top Wine

La Cantina di Cunéaz Nadir - Valle d’Aosta Torrette Anarche 2023, Top Wine Vino Slow, Best Buy

La Vrille - Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2023, Top Wine, Vino Slow

Les Granges - Valle d’Aosta Nus Sup. 2021, Top Wine, Vino Slow

Rosset Terroir - Valle d’Aosta Chambave Muscat 2023, Top Wine

Piemonte

499 - Langhe Freisa Coste Dei Frè 2023, Top Wine

460 Casina Bric - Barolo Serradenari 2021, Top Wine

Adriano Marco e Vittorio - Barbaresco Basarin 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Agricola Brandini - Barolo Brandini R56 2021, Top Wine

Agricola Isabella - Grignolino del Monferrato Casalese Montecastello 2024, Top Wine, Vino Slow

Alberto Oggero - Roero Le Coste 2023, Top Wine, Vino Slow

Alessandria Fratelli - Barolo Monvigliero 2021, Top Wine

Anna Maria Abbona - Dogliani Sori Dij But 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Azelia - Barolo Cerretta 2021, Top Wine

Bartolo Mascarello - Barolo 2021, Top Wine

Bava - Cocchi - Alta Langa Brut Cocchi Totocorde 2019, Top Wine, Best Buy

Benito Favaro - Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2023, Top Wine, Vino Slow

Bera Vittorio e figli - Canelli 2024, Top Wine, Vino Slow

Braida - Barbera d’Asti Montebruna 2022, Top Wine

Brezza - Barolo Cannubi 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Bricco Rocche - Bricco Asili - Barolo Brunate 2021, Top Wine

Brovia - Barolo Villero 2021, Top Wine

Bruno Giacosa - Barbaresco Riserva Asili 2020, Top Wine

Ca’ del Baio - Barbaresco Riserva Vallegrande Viti Vecchie 2020, Top Wine

Ca’ del Prete - Freisa d’Asti Blenda 2024, Top Wine, Vino Slow

Ca’ Viola - Barolo Sottocastello di Novello 2021, Top Wine

Cantina del Pino - Barbaresco Albesani 2021, Top Wine

Cantine Garrone - Valli Ossolane Nebbiolo Superiore Prunent Diecibrente 2022, Top Wine

Casa E. di Mirafiore - Barolo Meriame 2021, Top Wine

Casa Tallone - Roero Arneis Patarun 2023, Top Wine, Vino Slow

Cascina Corte - Langhe Nascetta Cecilia 2024, Top Wine, Vino Slow

Cascina delle Rose - Barbaresco Rio Sordo 2022, Top Wine, Vino Slow

Cascina Fontana - Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2020, Top Wine

Cascina Fornace - Roero Valdovato 2018, Top Wine, Vino Slow

Cascina Gentile - Ovada Le Parole Servon Tanto 2021, Top Wine, Vino Slow

Cascina Melognis - Colline Saluzzesi Pelaverga Divicaroli 2024, Top Wine, Vino Slow

Cascina Penna-Currado - Dolcetto d’Alba Bricco Lago 2024, Top Wine, Vino Slow

Cascina Roccalini - Barbaresco Roccalini 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cascina San Michele - Marco Minnucci - La Briccona 2021, Top Wine, Vino Slow

Castello Conti - Boca Il Rosso delle Donne 2021, Top Wine, Vino Slow

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2019, Top Wine

Cogno - Barolo Ravera 2021, Top Wine

Contratto - Alta Langa Riserva Pas Dosé Special Cuvée Riserva 2016, Top Wine

Deltetto 1953 - Roero Riserva Gorrini 2021, Top Wine

Diego Conterno - Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2021, Top Wine, Vino Slow

Domenico Clerico - Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021, Top Wine

E. Pira & Figli - Chiara Boschis - Barolo Cannubi 2021, Top Wine

Elio Altare - Barolo Cerretta Vigna Bricco 2019, Top Wine

Elio Sandri - Barolo Riserva Vigna Ceretta di Perno 2019, Top Wine

Enrico Serafino - Alta Langa Extra Brut M+m 18 Perpetuelle Sbagliato* 2018, Top Wine

Enzo Boglietti - Barolo Arione 2021, Top Wine

Eugenio Bocchino - Langhe Nebbiolo Roccabella 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Ezio Cerruti - MacFol 2023, Top Wine, Vino Slow

Ferdinando Principiano - Barolo Ravera di Monforte 2021, Top Wine, Vino Slow

Ferrando - Carema Etichetta Nera 2021, Top Wine

Fiorenzo Nada - Barbaresco Rombone 2021, Top Wine

Francesco Boschis - Dogliani Superiore Pianezzo Vigne Sorì San Martino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Frasca La Guaragna - Grignolino d’Asti 2024, Top Wine

G.B. Burlotto - Barolo Monvigliero 2021, Top Wine

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole 2021, Top Wine

Gaja - Barolo Sperss 2021, Top Wine

Giacomo Borgogno & Figli - Barolo Liste 2021, Top Wine

Giacomo Conterno - Barolo Riserva Monfortino 2019, Top Wine

Giacomo Fenocchio - Barolo Villero 2021, Top Wine

Gian Luca Colombo - Barolo Nicbarrb 2021, Top Wine, Vino Slow

Gianni Doglia - Barbera d’Asti Superiore Genio 2023, Top Wine, Vino Slow

Giordano Lombardo - Gavi del Comune di Gavi San Martino 2024, Top Wine, Vino Slow

Giovanni Almondo - Roero 2023, Top Wine, Vino Slow

Giovanni Rosso - Barolo Serra 2021, Top Wine

Giro di Vite Pinerolese Ramie Arcansiel 2021, Top Wine, Vino Slow

Giulia Negri - Serradenari - Barolo Serradenari 2021, Top Wine

Giuseppe Cortese - Barbaresco Rabaja 2022, Top Wine

Giuseppe Gallino - Roero Riserva Ciriagno 2022, Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Rinaldi - Barolo Brunate 2021, Top Wine

Guido Porro - Barolo VignaRionda 2021, Top Wine

Iuli - Barabba 2023, Top Wine, Vino Slow

La Colombera - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023, Top Wine, Vino Slow

La Mesma - Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Etichetta Nera 2023, Top Wine, Vino Slow

La Spinetta - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2024, Top Wine

L’Armangia - Nizza Titon 2022, Top Wine, Best Buy

Le More Bianche - Ironia 2024, Top Wine, Vino Slow

Le Piane - Boca Antonio Cerri 2018, Top Wine

Lodali - Barbaresco Giacone Lorens 2022, Top Wine

Luigi Spertino - Barbera d’Asti La Bigia 2023, Top Wine, Vino Slow

Malvirà - Roero Riserva Mombeltramo 2021, Top Wine, Vino Slow

Marcalberto - Alta Langa Nature 2021, Top Wine

Marchesi Alfieri - Barbera d’Asti La Tota 2023, Top Wine, Best Buy

Marco Pezzuto - Roero Arneis Brighéla 2024, Top Wine, Vino Slow

Marco Porello - Roero Torretta 2023, Top Wine, Best Buy

Marziano Abbona - Barolo Pressenda 2020, Top Wine

Massolino - Barolo Parussi 2021, Top Wine

Mauro Veglio - Barolo Castelletto 2021, Top Wine

Michele Reverdito - Barolo Ascheri 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Monte Maletto - Carema Sole e Roccia 2022, Top Wine, Vino Slow

Mossio Fratelli - Dolcetto d’Alba Piano delli Perdoni 2023, Top Wine, Vino Slow

Nervi - Gattinara Vigna Molsino 2021, Top Wine

Nicholas Altare - Dogliani San Luigi 2024, Top Wine, Vino Slow

Odilio Antoniotti - Bramaterra 2021, Top Wine, Vino Slow

Olek Bondonio - Barbaresco Roncagliette 2022, Top Wine

Oltretorrente - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023, Top Wine, Vino Slow

Paitin - Barbaresco Basarin 2022, Top Wine, Vino Slow

Piero Busso - Barbaresco San Stunet 2021, Top Wine

Poderi Marcarini - Barolo del Comune di La Morra 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Rabel - Acustico 2023, Top Wine, Vino Slow

Ratti - Barolo Marcenasco 2021, Top Wine

Renzo Castella - Dolcetto di Diano d’Alba Sorì della Rivolia 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Réva - Barolo Cannubi 2021, Top Wine

Roagna - Derthona Montemarzino 2023, Top Wine

Roberto Garbarino - Alta Langa Extra Brut Il Viaggio 2021, Top Wine, Best Buy

Rovellotti - Ghemme Chioso dei Pomi 2019, Top Wine

San Fereolo - Dogliani Superiore Vigne Dolci 2023, Top Wine, Vino Slow

Scarzello - Langhe Nebbiolo 2023, Top Wine, Vino Slow

Serafino Rivella - Barbaresco Montestefano 2021, Top Wine, Vino Slow

Sette - Nizza GG 2022, Top Wine, Vino Slow

Sottimano - Barbaresco Currà 2020, Top Wine

Stefano Occhetti - Roero Arneis 2024, Top Wine, Vino Slow

Tenuta Migliavacca - Grignolino del Monferrato Casalese 2024, Top Wine, Vino Slow

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy - Barbaresco Riserva Camp Gros Martinenga 2020, Top Wine

Valdisole - Pandora 2024, Top Wine, Vino Slow

Valfaccenda - Roero Valfaccenda 2023, Top Wine, Vino Slow

Vietti - Barbera d’Asti La Crena 2022, Top Wine

Vigne Marina Coppi - Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2023, Top Wine

Vigneti Giacomo Boveri - Colli Tortonesi Timorasso Lacrime del Bricco 2022, Top Wine

Vigneti Luigi Oddero e Figli - Barolo Scarrone Vigna Rocche Rivera 2021, Top Wine

Liguria

BioVio - Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2024, Top Wine, Vino Slow

Bruna - Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cà du Ferrà - Zero tolleranza per il silenzio 2023, Top Wine

Cascina delle Terre Rosse - Apogeo di Vladimiro 2024, Top Wine, Vino Slow

Cián du Giorgi - Amante Dei Venti 2023, Top Wine, Vino Slow

Daniele Ronco - Riviera Ligure di Ponente Pigato Crû Rosetum 2023, Top Wine, Vino Slow

Deperi P’Igi - Bianco Macerato 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Maccario Dringenberg - Dolceacqua Rossese Posaù 2023, Top Wine, Vino Slow

Maria Donata Bianchi - Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Massimo Alessandri - Riviera Ligure di Ponente Granaccia Costadevigne 2023, Top Wine

Vino Slow

Mauro Zino - Dolceacqua Rossese Sup. Peverelli 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Poggi dell’Elmo - Rossese di Dolceacqua 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Possa - Cinque Terre Sciacchetrà Underwater Wine 2018, Top Wine, Vino Slow

Roberto Rondelli - Rossese di Dolceacqua Sup. Roja 2023, Top Wine

Terrazze Singhie - Lumassina di Bò-sco 2023, Top Wine, Vino Slow

Terre Bianche - Dolceacqua Rossese Terrabianca 2023, Top Wine, Vino Slow

Testalonga Vignaioli - Bianco Testalonga 2023, Top Wine, Vino Slow

Lombardia

1701 - Franciacorta Satèn 2021, Top Wine, Vino Slow

Agnes - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante Campodelmonte 2024, Top Wine, Vino Slow

Alfio Mozzi - Valtellina Superiore Sassella Mossino 2022, Top Wine

Andrea Arici Colline della Stella - Franciacorta Zero Nero 2020, Top Wine

Arpepe - Valtellina Superiore Sassella Riserva Rocce Rosse 2018, Top Wine, Vino Slow

Barone Pizzini - Franciacorta Satèn Edizione 2021, Top Wine, Vino Slow

Biava - Moscato di Scanzo Biava 2019, Top Wine

Bosio - Franciacorta Riserva Pas Dosé Girolamo Bosio 2017, Top Wine, Vino Slow

Ca’ del Bosco - Franciacorta Ris. Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2016, Top Wine, Vino Slow

Cà del Gè - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut 2018, Top Wine, Best Buy

Cà del Vént - Brut Pas Operè Blanc De Blancs 2018, Top Wine, Vino Slow

Calatroni - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé Poggio Dei Duca 2020, Top Wine, Vino Slow

Cascina Belmonte - Riviera del Garda Classico Chiaretto Costellazioni 2024, Top Wine, Vino Slow

Clarabella - Franciacorta Satèn s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Concarena - Extra Brut Doi Disnof 2019, Top Wine, Vino Slow

Conte Vistarino - Oltrepò Pavese Pinot Nero Tavernetto 2022, Top Wine, Vino Slow

Corte Fusia - Franciacorta Satèn s.a., Top Wine, Vino Slow

Corti Cugini - Franciacorta Dosaggio Zero s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Dirupi - Valtellina Superiore Dirupi 2023, Top Wine, Vino Slow

Enrico Gatti - Franciacorta Satèn 2021, Top Wine, Vino Slow

Fay - Valtellina Superiore Valgella Riserva Carterìa 2021, Top Wine, Vino Slow

Francesco Quaquarini - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante La Riva Di Sass 2024, Top Wine, Best Buy

Frecciarossa - Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Giorgio Odero 2021, Top Wine, Vino Slow

Lazzari - Capriano del Colle Rosso Riserva degli Angeli 2021, Top Wine, Vino Slow

Marangona - Lugana Marangona 2024, Top Wine, Vino Slow

Marco Ferrari - Valtellina Superiore Inferno 2023, Top Wine, Vino Slow

Marino Lanzini - Valtellina Superiore Valgella 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Monte Alto - Franciacorta Riserva Nature 2018, Top Wine, Vino Slow

Montelio - Oltrepò Pavese Rosso Meridie 2021, Top Wine, Best Buy

Mosnel - Franciacorta Rosé Parosé 2019, Top Wine

Noventa - Botticino Pià de la Tesa 2022, Top Wine, Vino Slow

Pasini San Giovanni - Valtènesi Frontecasa 2023, Top Wine, Vino Slow

Picchioni Andrea - Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese Solinghino 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Pizzo Coca - Valtellina Sup. Rino 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Ronco Calino - Franciacorta Brut s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Scuropasso - Pas Dosé Roccapietra Zero 2019, Top Wine, Vino Slow

Tenuta Mazzolino - Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Noir 2022, Top Wine, Vino Slow

Togni Rebaioli - La Santella 2023, Top Wine, Vino Slow

Valdamonte - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante 2024, Top Wine, Best Buy

Trentino

Agricola MoS - Para Se 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantina Delaiti - Mercà Largo 2021, Top Wine

Cantina Micheli - Titòn 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantina Toblino - L’Ora 2021, Top Wine

Cembra - Cantina di Montagna - Trentino Müller Thurgau 2023, Top Wine, Vino Slow

Dalzocchio - Pinot Nero 2021, Top Wine

De Vigili - Teroldego Rotaliano Tonalite 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Dorigati - Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Luigi Vigna Sottodossi 2022, Top Wine

Eugenio Rosi - Esegesi 2020, Top Wine, Vino Slow

Ferrari Trento - Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016, Top Wine

Foradori - Granato 2022, Top Wine, Vino Slow

Francesco Poli - Naranis 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Klinger Pilati - Trentino Nosiola 2022, Top Wine, Vino Slow

Lorenzo Bongiovanni - Enantio Piede Franco 2021, Top Wine, Best Buy

Marco Donati - Trentino Nosiola Sole Alto 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Monfort - Trento Riserva Le Général Dallemagne 2019, Top Wine

Moser - Trento Riserva Extra Brut Moser Tracce 2012, Top Wine

Pisoni - Trentino Vino Santo 2009, Top Wine

Redondèl - Indulgente 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

San Leonardo - San Leonardo 2020, Top Wine

Vignaiolo Fanti - Trentino Manzoni Bianco Isidor 2022, Top Wine, Vino Slow

Alto Adige

Alois Lageder - Löwengang 2022, Top Wine, Vino Slow

Bergamannhof - Hoamet 2022, Top Wine, Vino Slow

Cantina Andriano - Alto Adige Sauvignon Blanc Andrius 2023, Top Wine

Cantina Terlano - Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012, Top Wine

Castel Juval Unterortl - Alto Adige Valle Venosta Riesling Windbichel 2023, Top Wine, Vino Slow

Castelfeder - Alto Adige Chardonnay Ris. Kreuzweg 2021, Top Wine

Dornach - Patrick Uccelli - Aurélie 51 2022, Top Wine, Vino Slow

Erbhof Unterganzner - Josef Mayr - Alto Adige Lagrein Riserva 2022, Top Wine

Falkenstein - Franz Pratzner - Alto Adige Valle Venosta Riesling Anadûron 2020, Top Wine

Fliederhof - Alto Adige Santa Maddalena Cl. Gran Marie 2023, Top Wine

Glassierhof - Stefan Vaja - Schiava 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Grawü Pn - Roots 2022, Top Wine, Vino Slow

Gump Hof - Markus Prackwieser - Alto Adige Pinot Bianco Praesulis 2023, Top Wine, Vino Slow

Haderburg - Alto Adige Spumante Chardonnay Pas Dosé 2021, Top Wine

Hartmann Donà - Liquid Stone Vulkanit 2023, Top Wine, Vino Slow

In Der Eben - Urban Plattner - Sankt Anna 2021, Top Wine, Vino Slow

Klosterhof - Oskar Andergassen - Alto Adige Pinot Nero Schwarze Madonna 2022, Top Wine, Best Buy

Kuenhof - Peter Pliger - Alto Adige Valle Isarco Sylvaner 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Manincor - Alto Adige Terlano Pinot Bianco Eichhorn 2023, Top Wine, Vino Slow

Nusserhof - Alto Adige Lagrein Riserva 2019, Top Wine, Vino Slow

Pfitscher - Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Mathias 2023, Top Wine

Pranzegg - Martin Gojer - Ca___l 2022, Top Wine, Vino Slow

Thomas Niedermayr - Souvignier Gris 2022, Top Wine, Vino Slow

Tröpfltalhof - Rosémarie Anphora 2023, Top Wine, Vino Slow

Weingut Abraham - Sauvignon Fumé 2022, Top Wine, Vino Slow

Weingut Loacker - Alto Adige Lagrein Gran Lareyn 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Weingut Niklas - Alto Adige Kerner Riserva Libellula 2021, Top Wine, Best Buy

Veneto

Agostino Vicentini - Recioto di Soave 2023, Top Wine, Vino Slow

Albino Piona - Custoza Riserva 2021 , Top Wine

Allegrini - Valpolicella Classico Superiore Grola 2022, Top Wine

Bastia - Michele Rebuli - Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Brut Introversø 2024, Top Wine

Bele Casel - Asolo Prosecco Superiore Extra Brut 2024, Top Wine, Vino Slow

Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2016, Top Wine

Bival - Tèrmen 00 Fondo 2024, Top Wine

Brigaldara - Amarone della Valpolicella Classico 2020, Top Wine

Ca’ dei Zago - Vigneto Mariarosa 2024, Top Wine, Vino Slow

Ca’ Rugate - Durello Lessini Spumante Riserva Pas Dosé Amedeo 2020, Top Wine, Vino Slow

Camerani - Adalia & Corte Sant’Alda - Amarone della Valpolicella Ruvaln 2019, Top Wine, Vino Slow

Casa Coste Piane - Brichet 2024, Top Wine, Vino Slow

Case Paolin - Montello Asolo Rosso San Carlo 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cavalchina - Custoza Superiore Amedeo 2023, Top Wine

Cirotto - Costalunga 2023, Top Wine

Clementi - Valpolicella Classico Superiore 2021, Top Wine, Best Buy

Corte Adami - Soave Classico Cimalta 2023, Top Wine, Best Buy

Corte Bravi - Valpolicella Classico Superiore 2022, Top Wine, Vino Slow

Dama del Rovere - Brut Virtù s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Garbara - Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Brut 2024, Top Wine

Gini - Soave Classico 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Giovanni Éderle - Amarone della Valpolicella 2019, Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Quintarelli - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015, Top Wine

Gorgo - Chiaretto di Bardolino 2024, Top Wine

Il Filò Delle Vigne - Colli Euganei Cabernet Riserva Borgo delle Casette 2021, Top Wine, Vino Slow

La Biancara - Pico 2023, Top Wine, Vino Slow

La Dama - Recioto della Valpolicella Classico 2022, Top Wine, Vino Slow

Le Fraghe - Traccia di Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow

Le Marognole - Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2020, Top Wine, Best Buy

Le Ragose - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015, Top Wine

Loredan Gasparini - Asolo Montello Venegazzù Superiore Capo di Stato 2021, Top Wine

Marco Levis La Maddalena - Anulare 2023, Top Wine

Masari - Masari 2020, Top Wine, Vino Slow

Miotto - Valdobbiadene Prosecco Brut Fedéra s.a., Top Wine, Vino Slow

Mongarda - Col Fondo 2024, Top Wine, Vino Slow

Monte Santoccio - Valpolicella Classico Superiore 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Nardello - Soave Classico Monte Zoppega 2022, Top Wine

Nicos Brustolin - Col Fondo 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Novaia - Valpolicella Classico Superiore I Cantoni 2021, Top Wine, Vino Slow

Pegoraro - Colli Berici Tai 2024, Top Wine, Best Buy

Piccoli - Valpolicella Zefiro 2022, Top Wine, Best Buy

Pieropan - Soave Classico Calvarino 2023, Top Wine, Vino Slow

Poggio delle Grazie - Bardolino 2023, Top Wine, Best Buy

Prà - Soave Classico Staforte 2023, Top Wine, Vino Slow

Quota 101 - Colli Euganei Fior d’Arancio Il Gelso di Lapo 2020, Top Wine, Vino Slow

Roeno - Valdadige Terradeiforti Enantio Riserva 1865 Prefillossera 2020, Top Wine

Rubinelli Vajol - Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2020, Top Wine

Siemàn - Sentiero del Tasso 2023, Top Wine, Vino Slow

Sorelle Bronca - Colli di Conegliano Rosso Riserva Serbele 2021, Top Wine, Vino Slow

Speri - Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2022, Top Wine, Vino Slow

Suavia - Soave Classico Monte Carbonare 2023, Top Wine, Vino Slow

Talestri - Valpolicella Superiore Determinazione 2022, Top Wine, Best Buy

Tenuta la Cà - Bardolino Classico Dritto 2024, Top Wine, Vino Slow

Tenuta Santa Maria - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2019, Top Wine, Vino Slow

Torre di Terzolan - Valpolicella Superiore 2020, Top Wine

Vettori - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Brut 2024, Top Wine

Vigna Ròda - Colli Euganei Rosso Zendal 2024, Top Wine

Vigneti di Ettore - Recioto della Valpolicella Classico 2020, Top Wine, Vino Slow

Vigneto Due Santi - Breganze Cabernet Due Santi 2021, Top Wine, Vino Slow

Villa Spinosa - Valpolicella Classico Superiore Figari 2022 , Top Wine

Friuli Venezia Giulia & Slovenia

Blazic - Collio Malvasia 2024, Top Wine

Borgo Savaian - Friuli Malvasia 2024, Top Wine, Best Buy

Brandolin - Friuli Isonzo Malvasia 2023 Top Wine, Vino Slow

Burja - Vipavska Dolina Stranpoti 2022 Top Wine, Vino Slow

Butul - Primorska Ribca 2019, Top Wine

Castelvecchio - Carso Malvasia Riserva Dileo 2023, Top Wine

Dobuje - Goriška Brda Malvazija 2022 Top Wine, Best Buy

Edi Keber - Collio Bianco 2023 Top Wine, Vino Slow

Elio Vini - Elio Bianco 2022, Top Wine

Ferlat - Grame 2023 Top Wine, Vino Slow

Flaibani - Friuli Colli Orientali Bianco Riviere 2023, Top Wine, Vino Slow

Gigante - Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico 2023, Top Wine

Gradis’ciutta - Collio Bianco Riserva 2019, Top Wine

Gravner - Ribolla Gialla 2017 , Top Wine

Guerila - Vipavska Dolina Malvazija Selection 2021, Top Wine, Vino Slow

I Clivi - Collio Friulano San Lorenzo 2023, Top Wine, Vino Slow

Il Carpino - Ribolla Gialla 2018, Top Wine

Klabjan - Slovenska Istra Malvazija Etichetta Bianca 2023, Top Wine, Vino Slow

Kristian Keber - Goriška Brda 2022, Top Wine, Vino Slow

La Castellada - Collio Pinot Grigio 2019, Top Wine, Vino Slow

La Sclusa - Friuli Colli Orientali Picolit 2019, Top Wine

Le Due Terre - Friuli Colli Orientali Bianco Sacrisassi 2023, Top Wine, Vino Slow

Lupinc - Vitovska 2024, Top Wine, Best Buy

Marjan Simčič - Goriška Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2021, Top Wine, Vino Slow

Movia - Veliko Rdeče 2018, Top Wine

Mulit - Goriška Brda Chardonnay Third Edition 2023, Top Wine

Murva - Friuli Isonzo Sauvignon Corvatis 2023, Top Wine

Nikolas Juretic - Waldo 2023, Top Wine, Vino Slow

Radovič - Vizija 2023, Top Wine, Vino Slow

Reia - Goriška Brda Rebula M 2020, Top Wine, Vino Slow

Renčel - Carso-Kras Malvasia 2019, Top Wine

Roberto Picèch - Collio Bianco Riserva Jelka 2020, Top Wine, Vino Slow

Ronc dai Luchis - Friuli Colli Orientali Refosco di Faedis 2019, Top Wine

Ronc Platât - Friuli Friulano Garzolini 2023, Top Wine

Ronco del Gnemiz - Friuli Colli Orientali Sauvignon Lozeta 2023, Top Wine, Vino Slow

Ronco Severo - Friuli Colli Orientali Malvasia 2022, Top Wine, Vino Slow

Simon di Brazzan - Rinè Blanc 2023, Top Wine, Vino Slow

Skerk - Vitovska 2022, Top Wine, Vino Slow

Skerlj - Vitovska 6/7 2022, Top Wine, Vino Slow

Štemberger - Loop 2021, Top Wine, Vino Slow

Stroppolatini - Friuli Colli Orientali Bianco Riserva Colle di Giano 2019, Top Wine, Vino Slow

Svetlik - Rebula Ivi 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Stella - Collio Ribolla Gialla Riserva 2021, Top Wine

Terre del Faet - Collio Bianco 2022, Top Wine, Best Buy

Venica & Venica - Collio Friulano Ronco delle Cime 2024, Top Wine

Vie d’Alt - Friuli Colli Orientali Friulano 2024, Top Wine, Best Buy

Vigna Petrussa - Friuli Colli Orientali Friulano 2024, Top Wine

Vignai da Duline - Friuli Morus Alba 2023, Top Wine, Vino Slow

Visintini - Friuli Colli Orientali Friulano 2021, Top Wine, Vino Slow

Zaro 1348 - Folo Bianco 2022, Top Wine, Vino Slow

Zidarich - Malvasia 2022, Top Wine, Vino Slow

Emilia Romagna

Al di Là del Fiume - Ridarola Rosso 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Ancarani - Romagna Bianco Oriolo Fuoristrada 2023, Top Wine, Vino Slow

Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia - Colli Bolognesi Pignoletto Superiore 2024, Top Wine, Vino Slow

Bergianti Vino - Terre Vive - No Autoclave 2023, Top Wine, Vino Slow

Camillo Donati - Il Mio Ribelle 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantina della Volta - Brut Christian Bellei 2017, Top Wine

Chiara Condello - Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole 2022, Top Wine

Fattoria Alessandro Nicolucci - Romagna Sangiovese Predappio Riserva Vigna del Generale 2022, Top Wine, Vino Slow

Fattoria Monticino Rosso - Romagna Albana Codronchio 2023, Top Wine

Fattoria Moretto - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Rosso Frizzante Monovitigno 2024, Top Wine, Best Buy

Fattoria Zerbina - Romagna Sangiovese Poggio Vicchio 2023, Top Wine, Best Buy

Fondo San Giuseppe - Tèra 2024, Top Wine, Vino Slow

Francesco Bellei e C. - Lambrusco di Sorbara Rosso Spumante Brut Rosso 2022, Top Wine

Franchina e Giarone - Zuzu 2023, Top Wine, Vino Slow,

Giovanna Madonia - Romagna Albana Secco Neblina 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Giovannini - Romagna Albana GGG 2023, Top Wine, Vino Slow

Gradizzolo - Ognibene - Bersot 1933 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Il Poggiarello - La Malvagia 2024, Top Wine,

Il Pratello - I Giorni di Pioggia 2023, Top Wine, Vino Slow

Koi - Illusione 2023, Top Wine, Vino Slow

La Collina del Tesoro - Romagna Sangiovese Predappio Chiesa di Monte Massa 2023, Top Wine, Vino Slow

La Tosa - Colli Piacentini Malvasia Sorriso di Cielo 2024, Top Wine, Vino Slow

Luretta - Gutturnio Superiore 2023, Top Wine, Vino Slow

Lusignani - Vigoleno, Top Wine

Marchesi di Ravarino - Vigna Vecchia 2024, Top Wine, Vino Slow

Marengoni - Gutturnio Frizzante G842 2024, Top Wine, Best Buy

Marta Valpiani - Romagna Albana Secco Delyus 2024, Top Wine, Vino Slow

Menta e Rosmarino - Romagna Sangiovese Modigliana Area 8 2023, Top Wine, Vino Slow

Noelia Ricci - Romagna Trebbiano Bro’ 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Orsi - Vigneto San Vito - Arlecchino 2023, Top Wine, Vino Slow

Piandistantino - Romagna Sangiovese Superiore Ridaccio 2023, Top Wine, Vino Slow

Podere Cipolla - Denny Bini - Rosa dei Venti 2024 Top Wine, Vino Slow

Podere Il Saliceto - Lambrusco di Sorbara Rosato Frizzante Falistra 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Podere Magia - Trebbiano 2023, Top Wine, Vino Slow

Quarticello - Ferrando 2024, Top Wine, Best Buy

Romagnoli - Malvasia Ape 2023, Top Wine, Best Buy

Storchi - Reggiano Rosso Frizzante Pozzoferrato 2024, Top Wine

Tenuta Il Plino - Plino della Taverna 2021, Top Wine

Tenuta La Viola - Romagna Sangiovese Bertinoro Colombarone 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Piccolo Brunelli - Romagna Sangiovese Predappio Pietro 1904 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tre Monti - Romagna Albana Secco Vitalba 2024, Top Wine, Vino Slow

Vigne dei Boschi - Monterè Brix 2023, Top Wine, Vino Slow

Villa Papiano - Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi 2022, Top Wine, Vino Slow

Zucchi - Lambrusco di Sorbara Rosso Spumante Brut Purezza Silvia Zucchi 2024, Top Wine

Toscana

Ampeleia - Alicante Nero 2023, Top Wine, Vino Slow

Angelini Wines & Estates - Tenute Toscane - Rosso di Montalcino Vigna Spuntali Val di Suga 2022, Top Wine

Antonio Camillo - Grané 2022, Top Wine, Vino Slow

Avignonesi - Nobile di Montepulciano 2022, Top Wine, Vino Slow

Badia a Coltibuono - Chianti Classico Riserva Cultus 2019, Top Wine, Vino Slow

Biondi-Santi Tenuta Greppo - Brunello di Montalcino 2019, Top Wine

Boscarelli - Nobile di Montepulciano 2022, Top Wine

Caiarossa - Caiarossa Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow

Calafata - Majulina 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Camigliano - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cappellasantandrea - Vernaccia di San Gimignano Clara Stella 2024, Top Wine, Vino Slow

Casa Lucii - Vernaccia di San Gimignano Ris. Mareterra 2020, Top Wine

Casanuova - Thilo Besançon - Altoreggi 2022, Top Wine, Vino Slow

Castell’in Villa - Chianti Classico Riserva 2019, Top Wine

Castello dei Rampolla - Vin Santo del Chianti Classico 2016, Top Wine

Castello del Terriccio - Lupicaia 2020, Top Wine

Castello di Meleto - Camboi 2021, Top Wine, Vino Slow

Castello Monterinaldi - Chianti Classico Vigneto Boscone 2020, Top Wine, Vino Slow

Cincinelli Marco - Il Santo 2022, Top Wine

Col d’Orcia - Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Colle Santa Mustiola - Poggio ai Chiari 2017, Top Wine

Collemattoni - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Contucci - Nobile di Montepulciano Pietra Rossa 2020, Top Wine

Corzano e Paterno - Il Corzano 2022, Top Wine, Vino Slow

De’ Ricci Cantine Storiche - Nobile di Montepulciano SorAldo 2021, Top Wine

Dievole - Chianti Classico Casanova 2023, Top Wine, Vino Slow

Fabbrica di San Martino - Arcipressi 2023, Top Wine, Vino Slow

Fabbrica Pienza - Orcia Newton 2022, Top Wine, Vino Slow

Fabrizio Dionisio - Cortona Syrah Cuculaia 2020, Top Wine

Fattoi - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine,

Fattoria Bonsalto - Primomarzo 2023, Top Wine, Vino Slow

Fattoria del Pino - Rosso di Montalcino Il Jeccardo 2020, Top Wine

Fattoria di Montemaggio - Chianti Classico Gran Selezione Alberello 2016, Top Wine

Fattoria Le Pupille - Morellino di Scansano Riserva 2022, Top Wine

Fattoria Montellori - Salamartano 2021, Top Wine

Fattoria Sardi - Colline Lucchesi Rosso Sebastiano 2023, Top Wine, Vino Slow

Fattoria Selvapiana - Chianti Rufina 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fibbiano - Ciliegiolo 2021, Top Wine, Vino Slow

Fontodi - Chianti Classico Dino 2022, Top Wine

Franco Pacenti - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine, Vino Slow

Frascole - Chianti Rufina 2023, Top Wine, Vino Slow

Giacomo Baraldo - 0.0K Tullio 2022, Top Wine,

Gianni Brunelli - Le Chiuse di Sotto - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine

Giocoli - Fottìo 2015, Top Wine,

Grattamacco - Bolgheri Superiore Grattamacco 2022, Top Wine

Grignano - Chianti Rufina Riserva Poggio Gualtieri 2022, Top Wine, Vino Slow

I Mandorli - Cabernet Sauvignon 2022, Top Wine, Vino Slow

Il Colle di Carli - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine

Il Colombaio di Santa Chiara - Vernaccia di San Gimignano Riserva L’Albereta 2022, Top Wine

Il Marroneto - Rosso di Montalcino Ignaccio 2022, Top Wine

Il Palagione - Vernaccia di San Gimignano Lyra 2022, Top Wine, Vino Slow

Il Palazzone - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine,

Il Paradiso di Manfredi - 38a Unicità 2019, Top Wine

Isole e Olena - Chianti Classico 2022, Top Wine,

Istine - Chianti Classico Gran Selezione Radda Vigna Istine 2022, Top Wine, Vino Slow

La Selva - Morellino di Scansano Riserva Colli dell’Uccellina 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Lamole di Lamole - Chianti Classico Riserva Lareale 2022, Top Wine, Vino Slow

Le Chiuse - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine

Le Macchiole - Scrio 2022, Top Wine

Le Ragnaie - Brunello di Montalcino Passo del Lume Spento 2020, Top Wine

Malgiacca - Tingolli 2023, Top Wine, Vino Slow

Mastrojanni - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine

Michele Satta - Bolgheri Superiore Marianova 2022, Top Wine

Monastero dei Frati Bianchi - Pòlleo 2022, Top Wine, Best Buy

Monte Bernardi - Chianti Classico Riserva Monte Bernardi 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Montenidoli - Montenidoli 2021, Top Wine, Vino Slow

Montepepe - Montepepe Bianco 2023, Top Wine,

Monteraponi - Baron’ Ugo 2021, Top Wine

Montesecondo - Tin Sangiovese 2022, Top Wine, Vino Slow

Montevertine - Montevertine 2022, Top Wine

Panizzi - Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Petrolo - Valdarno di Sopra Sangiovese Bòggina A 2023, Top Wine

Pian delle Querci - Brunello di Montalcino Riserva 2019, Top Wine, Best Buy

Pian dell’Orino - Piandorino 2022, Top Wine

Piandaccoli - Pugnitello del Rinascimento 2022, Top Wine,

Podere Campriano - Chianti Classico Riserva del Fondatore Valerio Lapini 2021, Top Wine, Vino Slow

Podere Concori - Pinot Noir 2023, Top Wine,

Podere Erica - Il Picchio 2021, Top Wine

Podere Fedespina - Fedespina 2021, Top Wine

Podere Forte - Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2020, Top Wine,

Podere Il Carnasciale - Il Caberlot 2022, Top Wine

Podere La Regola - La Regola Bianco 2022, Top Wine

Podere Lavandaro - Colli di Luni Vermentino Superiore Maséro 2023, Top Wine

Poderi Sanguineto I e II - Nobile di Montepulciano Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow

Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Brunello di Montalcino Ugolforte 2020, Top Wine, Vino Slow

Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Brunello di Montalcino Riserva Poggio di Sotto 2019, Top Wine

Poggio Landi - Podere Brizio - Rosso di Montalcino Podere Brizio 2023, Top Wine, Vino Slow

Ridolfi - Brunello di Montalcino Riserva Mercatale 2019, Top Wine

Riecine - Riecine di Riecine 2022, Top Wine

San Giusto a Rentennano - Percarlo 2021, Top Wine

Sassotondo - Maremma Toscana Ciliegiolo Monte Calvo 2023, Top Wine,

Stefano Amerighi - Cortona Syrah Apice 2021, Top Wine

Talenti - Brunello di Montalcino Riserva Pian di Conte 2019, Top Wine

Tassi - Brunello di Montalcino Riserva Franci 2019, Top Wine,

Tenuta delle Ripalte - Rosso Mediterraneo 2022, Top Wine, Vino Slow

Tenuta di Capezzana - Vin Santo di Carmignano Riserva 2017, Top Wine,

Tenuta di Carleone - Il Guercio 2023, Top Wine,

Tenuta di Ghizzano - Nambrot 2021, Top Wine, Vino Slow

Tenuta di Valgiano - Colline Lucchesi Rosso Palistorti di Valgiano 2023, Top Wine, Vino Slow

Tenuta Le Potazzine - Brunello di Montalcino Riserva 2019, Top Wine

Tenuta San Guido - Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2022, Top Wine

Tenuta San Jacopo - Caprilius 2019, Top Wine

Terenzuola - Colli di Luni Vermentino Superiore I Pini di Corsano 2023, Top Wine

Terra Quercus - Scherzo 2020, Top Wine, Vino Slow

Tolaini - Mello 2022, Top Wine

Val delle Corti - Chianti Classico Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow

Valle del Sole - Ebrius 2022, Top Wine, Vino Slow

Ventolaio - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine, Vino Slow

Umbria

Adanti - Montefalco Sagrantino Il Domenico 2016, Top Wine, Vino Slow

Andrea Pilar - Calaverna 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Annesanti - Fonte Farro 2024, Top Wine, Vino Slow

Antonelli San Marco - Montefalco Rosso Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow

Argillae - Orvieto Classico Superiore Panata 2023, Top Wine

Cantina Cenci - Anticello del Sottoscala 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantina Margò - Rosato 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantina Roccafiore - Fiorfiore 2023, Top Wine,

Cocco Ilaria - Montefalco Rosso Camorata 2021, Top Wine,

Danielli - Un Giorno Capirai 2022, Top Wine, Vino Slow

Di Filippo - Farandola 2023, Top Wine, Vino Slow,

Duca della Corgna - Colli del Trasimeno Gamay Divina Villa 2024, Top Wine, Best Buy

Le Cimate - Spoleto Trebbiano Spoletino Superiore Riserva Del Cavalier Bartoloni 2022, Top Wine

Lumiluna - Georgie 2024, Top Wine, Vino Slow

Palazzone - Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2022, Top Wine, Vino Slow

Paolo Bea - Montefalco Sagrantino Pagliaro 2018, Top Wine, Vino Slow

Raìna - Campo di Raina 202, Top Wine, Vino Slow

RiLò 1217 - Spoleto Trebbiano Spoletino Mr Pandino 2024, Top Wine

Romanelli - Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2023, Top Wine, Vino Slow,

Scacciadiavoli - Spoleto Trebbiano Spoletino 2023, Top Wine, Best Buy

Tabarrini - Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021, Top Wine

Tenuta Bellafonte - Montefalco Sagrantino Collenottolo 2019, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Terre Margaritelli - Greco di Renabianca 2023, Top Wine

Marche

Andrea Felici - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Vigna Il Cantico Della Figura 2021, Top Wine

Aurora Offida - Pecorino Fiobbo 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Bisci - Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano 2021, Top Wine, Vino Slow

Borgo Paglianetto - Verdicchio di Matelica Riserva Jera 2021, Top Wine

Ca’ Liptra - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Kypra 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Campanelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Le Contrade 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cavalieri - Verdicchio di Matelica Gegè 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cimarelli - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Selezione Cimarelli 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Colle Jano - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Jano 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Collestefano - Verdicchio di Matelica Collestefano 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Colonnara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Cuprese 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Edoardo Dottori - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Collebianco 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Emanuele Dianetti - Piceno 2023, Top Wine, Vino Slow

Fattoria Dezi - Falerio Pecorino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fattoria Le Terrazze - Conero Riserva Sassi Neri 2021, Top Wine

Fattoria San Lorenzo - Di Gino 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Fiorano - Fluente 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Gagliardi - Verdicchio di Matelica Riserva Maccagnano Trentennale 2022, Top Wine, Vino Slow

La Staffa - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Rincrocca 2022, Top Wine, Vino Slow

Le Canà - Rosso Piceno Infernaccio 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Le Caniette - Rosso Piceno Superiore Morellone 2021, Top Wine, Vino Slow

Maria Letizia Allevi - Offida Pecorino Mida 2024, Top Wine, Vino Slow

Marotti Campi - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Salmariano 2022, Top Wine, Best Buy

Oasi degli Angeli - Kurni 2023, Top Wine

Officina del Sole - Falerio Pecorino Franco 2024, Top Wine, Best Buy

Pantaleone - Falerio Pecorino Aspralama 2021, Top Wine

Pievalta - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico San Paolo 2022, Top Wine, Vino Slow

Podere L’Infinito - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Eclissi di Luglio 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Poderi Mattioli - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Lauro 2022, Top Wine, Vino Slow

Poderi San Lazzaro - Offida Pecorino Pistillo 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Quntì - Falerio Pecorino Al Montenero 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Saladini Pilastri - Rosso Piceno Superiore Vigna Monteprandone 2022, Top Wine, Vino Slow

Saputi - Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022, Top Wine, Vino Slow

Tenuta dell’Ugolino - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vigneto Del Balluccio 2023, Top Wine, Vino Slow

Tenuta di Frà - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Franz 2022, Top Wine

Tenuta Santori - Rosso Piceno Superiore 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Spinelli - Offida Pecorino Artemisia 2024, Top Wine, Best Buy

Tenuta Villa Bucci - Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022 , Top Wine, Vino Slow

Terralibera - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Terralibera 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Umani Ronchi - Conero Riserva Campo San Giorgio 2021, Top Wine

Valter Mattoni - Rossomató 2020, Top Wine

Venturi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Qudi 2023, Top Wine, Best Buy

Vicari - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L’insolito 2023, Top Wine, Best Buy

Vignamato - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Ambrosia 2022, Top Wine, Vino Slow

Lazio

Alberto Giacobbe - Cesanese del Piglio Superiore Riserva Lepanto 2022, Top Wine, Vino Slow

Antiche Cantine Migliaccio - Biancolella 2024, Top Wine, Vino Slow

Campolavico - Tefra 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

CantinAmena - Arcana 2023, Top Wine, Vino Slow

Casale della Ioria - Cesanese del Piglio Superiore Riserva Torre del Piano 2022, Top Wine, Vino Slow

Damiano Ciolli - Olevano Romano Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow

Doganieri Miyazaki - Airi 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Gabriele Magno - Frascati Superiore 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

I Ciacca - Nostalgia 2019, Top Wine, Vino Slow

Marco Antonelli - Cesanese di Olevano Romano Fresco 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marco Carpineti - Cori Bellone Collesanti 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Merumalia - Cannellino di Frascati Canto 2024, Top Wine, Vino Slow

Palazzo Tronconi - Fregellae 2024, Top Wine, Vino Slow

Raimondo - Cybelle 2023, Top Wine, Vino Slow

Tenuta La Pazzaglia - Miadimia 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Vitivinicola Cioffi - Capolongo 2024, Top Wine, Vino Slow

Abruzzo & Molise

Agricola Cirelli - Cerasuolo d’Abruzzo Anfora 2023, Top Wine, Vino Slow

Agricolavinica - Tintilia del Molise Rosso Lame del Sorbo 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Amorotti - Trebbiano d’Abruzzo 2023, Top Wine

Ausonia - Abruzzo Pecorino Machaon 2022, Top Wine, Vino Slow

Barone Cornacchia - Montepulciano d’Abruzzo Poggio Varano 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Caprera - Trebbiano d’Abruzzo Fortuna 2023, Top Wine, Vino Slow

Cataldi Madonna - Montepulciano d’Abruzzo Girovago 2022, Top Wine

Cingilia - Abruzzo Cococciola 2024, Top Wine, Vino Slow

Colle Florido - Il Postino 2023, Top Wine, Vino Slow

De Angelis Corvi - Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Fonte Raviliano 2022, Top Wine, Vino Slow

de Fermo - Montepulciano d’Abruzzo Prologo 2022, Top Wine, Vino Slow

Emidio Pepe - Trebbiano d’Abruzzo 2023, Top Wine, Vino Slow

Famiglia Febo - Montepulciano d’Abruzzo 2022, Top Wine, Vino Slow

Faraone - Trebbiano d’Abruzzo Le Vigne 2024, Top Wine, Best Buy

Fattoria Nicodemi - Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Cocciopesto 2022, Top Wine, Vino Slow

Fontefico - Trebbiano d’Abruzzo Terre di Chieti Superiore Portarispetto 2024, Top Wine

Francesco Massetti - Mezzo Pieno 2024, Top Wine, Vino Slow

Marina Palusci - Pecorino Senzaniente 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Pettinella - Cerasuolo d’Abruzzo Tauma 2024, Top Wine, Vino Slow

Podere Della Torre - Trebbiano d’Abruzzo Vinocontadino 2024, Top Wine, Vino Slow

Podere San Biagio - Saltarella 2024, Top Wine, Vino Slow,

Praesidium - Cerasuolo d’Abruzzo Terre Aquilane Superiore 2024, Top Wine, Vino Slow

Rabasco - Bianco Cancelli 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Steiger-Kalena - Steiger-Kalena 2020, Top Wine

Tenuta I Fauri - Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Tenuta Terraviva - Abruzzo Pecorino Terraviva 2024, Top Wine, Vino Slow

Torre dei Beati - Trebbiano d’Abruzzo Bianchi Grilli per la Testa 2023, Top Wine

Valentini - Trebbiano d’Abruzzo 2021, Top Wine

Valle Reale - Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022, Top Wine

Campania

Agnanum - Piedirosso Sabbia Vulcanica 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Antico Castello - Taurasi 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Azienda Agricola Tinessa - Ognostro Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow

Boccella - Taurasi Sant’Eustachio 2020, Top Wine, Vino Slow,

Boccella Rosa - Irpinia Campi Taurasini Trespadini 2021, Top Wine, Vino Slow

Cantina del Barone - Particella 928 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantine Astroni - Campi Flegrei Piedirosso Colle Rotondella 2024, Top Wine, Vino Slow

Cantine del Mare - Campi Flegrei Falanghina Torrefumo 2021, Top Wine, Vino Slow

Cantine dell’Angelo - Greco di Tufo Riserva Miniere 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantine di Marzo - Greco di Tufo Riserva Mulino Giardino Vigna Torre Favale 2022, Top Wine

Cantine Fratelli Addimanda - Aciniell 2022, Top Wine, Vino Slow

Cantine Matrone - ’A Muntagna Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantine Tora - Falanghina del Sannio Taburno Cent’ore 2024, Top Wine

Casa Brecceto - Pitatza 2021, Top Wine, Vino Slow

Casa di Baal - Rosso di Baal 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Casa Setaro - Vesuvio Caprettone Aryete 2023, Top Wine

Ciro Picariello - Fiano di Avellino Ciro 906 2022, Top Wine, Vino Slow

Contrada Salandra - Campi Flegrei Falanghina 2023, Top Wine, Vino Slow,

Crypta Castagnara - Greco di Tufo 2023, Top Wine, Best Buy

Di Prisco - Greco di Tufo Pietrarosa 2022, Top Wine

Enoz - L’Attimo 2023, Top Wine, Vino Slow

Feudi di San Gregorio - Taurasi Rosamilia Feudi Studi 2019, Top Wine

Giovanni Iannucci - Campo di Mandrie 2023, Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Apicella - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Guido Marsella - Fiano di Avellino 2022, Top Wine, Vino Slow,

I Cacciagalli - Zagreo 2023, Top Wine, Vino Slow

Luigi Tecce - Poliphemo Vecchie Viti 2020, Top Wine, Vino Slow

Mario Fappiano - Sannio Piedirosso 2022, Top Wine, Vino Slow

Marisa Cuomo - Costa d’Amalfi Furore Rosso 2024, Top Wine

Monte di Grazia - Monte di Grazia Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow

Morigerati - L’Invitta 2023, Top Wine, Vino Slow

Perillo - Taurasi Riserva 2013, Top Wine, Vino Slow

Pietracupa - Taurasi 2019, Top Wine, Vino Slow

Rocca del Principe - Fiano di Avellino Riserva Tognano 2022, Top Wine, Vino Slow

Salvatore Martusciello - Campi Flegrei Falanghina Settevulcani 2024, Top Wine, Best Buy

Tenuta del Meriggio - Greco di Tufo Riserva Colle Dei Lauri 2020, Top Wine, Vino Slow

Tenuta San Francesco - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Riserva 4 Spine 2020, Top Wine, Vino Slow

Torricino - Fiano di Avellino Riserva Serrapiano 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Traerte - Fuori Limite 2024, Top Wine, Vino Slow

Vallisassoli - 33/33/33 2020, Top Wine, Vino Slow

Vigne Guadagno - Fiano di Avellino 2023, Top Wine

Puglia

Antica Enotria - Puragioia 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantina Coppola 1489 - Alezio Rosato Li Cuti 2024, Top Wine, Best Buy

Cantine Bonsegna - Nardò Rosso Danze della Contessa 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantine Carpentiere - Castel del Monte Nero di Troia Pietra dei Lupi 2021, Top Wine, Vino Slow

Cantine Elia - Fata Morgana 2023, Top Wine, Vino Slow

Casa Primis - Crusta 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Castel di Salve - Santimedici Rosato 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Conte Spagnoletti Zeuli - Castel del Monte Nero di Troia Riserva Il Rinzacco 2021, Top Wine

Cosimo Taurino - Patriglione 2020, Top Wine

Cupertinum - Spinello Dei Falconi 2024, Top Wine,

d’Araprì - Brut s.a., Top Wine, Vino Slow

De Quarto - Albiria 2018, Top Wine, Vino Slow

Erminio Campa - Primitivo di Manduria Li Janni 2024, Top Wine, Best Buy

Fatalone - Gioia del Colle Primitivo Riserva 2022, Top Wine, Vino Slow

Giancarlo Ceci - Castel del Monte Nero di Troia Riserva Felice Ceci 2019, Top Wine, Vino Slow

Giovanni Aiello - Gioia del Colle Primitivo Riserva Chakra Selezione Oro 2021, Top Wine, Vino Slow

I Pàstini - Le Rotaie 2024, Top Wine

L’Astore Masseria - Massaro Rosa 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Masciullo - Negroamaro 2023, Top Wine, Vino Slow

Masseria Li Veli - Sir James 2014, Top Wine

Masseria Ludovico - Petruscio Marco Ludovico 2024, Top Wine, Vino Slow

Michele Calò & Figli - Mjere 2024, Top Wine

Morella - Old Vines 2021, Top Wine, Vino Slow

Paglione - Cacc’e mmitte di Lucera Caporale 2024, Top Wine, Vino Slow

Paolo Petrilli - Il Guerro 2022, Top Wine, Vino Slow

Pichierri Vinicola Savese - Le Petrose 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Pietraventosa - Ossimoro 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Plantamura - Gioia del Colle Primitivo Etichetta Rossa Parco Largo 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Produttori di Manduria - Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023, Top Wine, Best Buy

Rivera - Castel del Monte Nero di Troia Violante 2023, Top Wine, Best Buy

Sacco Vignaioli Apuli - Unanotte 2024, Top Wine

Santa Lucia - Castel del Monte Bombino Nero Fior di Ribes 2024, Top Wine

Basilicata

Arteteke - Aglianico del Vulture Russe 2022, Top Wine, Vino Slow

Basilisco - Aglianico del Vulture Superiore Basilisco 2019, Top Wine, Vino Slow

Carbone - Nero Carbone 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Elena Fucci - Aglianico del Vulture Titolo 2023, Top Wine, Vino Slow

Grifalco - Aglianico del Vulture Grifalco 2023, Top Wine, Vino Slow

Musto Carmelitano - Aglianico del Vulture Maschitano Rosso 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Calabria

’A Vita - Leukò 2024, Top Wine, Vino Slow

Aspromonte - Greco Nero 2022, Top Wine, Vino Slow

Casa Comerci - Granàtu 2024, Top Wine, Vino Slow

Cote di Franze - Cirò Rosato 2024, Top Wine, Vino Slow

Fezzigna - Cirò Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Calabrese - Terre di Cosenza Pollino 2020, Top Wine, Vino Slow

Nasciri - Assai Paci 2022, Top Wine, Vino Slow

Origine & Identità - Magliocco Canino 2023, Top Wine, Vino Slow

Sergio Arcuri - Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Più Vite 2019, Top Wine, Vino Slow

Sicilia

Agricola Gilì - Villo 2024, Top Wine, Vino Slow

Agricola Vinb - D’Altri Tempi 2024, Top Wine, Vino Slow

Aldo Viola - Egesta 2024, Top Wine, Vino Slow

Alessandro Viola - Note di Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Antonino Caravaglio - Occhio di Terra 2024, Top Wine, Vino Slow

Arianna Occhipinti - Fl 2022, Top Wine, Vino Slow

Barraco - Grillo Altogrado 2017, Top Wine, Vino Slow

Benanti - Etna Rosso Contrada Cavaliere 2023, Top Wine

Bonavita - Bonavita Rosato 2024, Top Wine, Vino Slow

Calabretta - Elisir 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Calcagno - Etna Rosso Calderara 2022, Top Wine, Vino Slow

Calogero Caruana - Rosso 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantine Barbera - Ammàno #12 2024, Top Wine, Vino Slow

Cenpassi - Sicilia Nero d’Avola Perricone Radioaut 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Controcorrente Etna Wines - Etna Rosso Contrada Moganazzi Boato della Terra 2023, Top Wine, Vino Slow

Cos - Nero di Lupo 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Di Legami - Syrah Zafaràna 2023, Top Wine

Elios - Catarratto 2024, Top Wine, Vino Slow

Famiglia Statella - Etna Bianco 2024, Top Wine

Ferrandes - Passito di Pantelleria Decennale 2015, Top Wine, Vino Slow

Frank Cornelissen - Munjebel Va 2022, Top Wine

Gulfi - Cerasuolo di Vittoria 2024, Top Wine,

I Custodi delle Vigne dell’Etna - Etna Bianco Ante 2022, Top Wine, Vino Slow

I Vigneri - Etna Bianco Superiore Aurora 2024, Top Wine, Vino Slow

Irene Badalà - Etna Bianco 2023, Top Wine

La Vela - Marsala Soleras Riserva Sartie s.a., Top Wine

Longarico - Nostrale 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marabino - Terre Calcaree 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Marco De Bartoli - Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2021, Top Wine, Vino Slow

Planeta - Etna Rosso Feudo Di Mezzo 2023, Top Wine

Poggio di Bortolone - Vittoria Frappato 2024, Top Wine

Porta del Vento - Perricone 2023, Top Wine, Vino Slow

Possente - Cinque Inverni 2017, Top Wine, Vino Slow

Riofavara - San Basilio 2023, Top Wine

Salvatore Marino - Eloro Pachino Turi Rosso 2024, Top Wine, Vino Slow,

Sive Natura - Carricante di San Giovanni 2022, Top Wine, Vino Slow

Tanca Nica - Soki Soki 2024, Top Wine, Vino Slow,

Tasca d’Almerita - Etna Rosso Contrada Rampante 2021, Top Wine

Tenuta delle Terre Nere - Etna Bianco Montalto 2023, Top Wine

Tenuta di Castellaro - Bianco Pomice 2024, Top Wine, Vino Slow,

Valdibella - Sicilia Nero d’Avola Respiro 2023, Top Wine, Vino Slow

Vite ad Ovest - Damaschino 2023, Top Wine, Vino Slow

Sardegna

Altea Illotto - Altea Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow

Antichi Vigneti Manca - Li Sureddi Rosso 2023, Top Wine, Vino Slow

Cantina Berritta - Cannonau di Sardegna Thurcalesu 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

Cantina Carta Filet - Filet 2022, Top Wine, Vino Slow,

Cantina Gungui - Cannonau di Sardegna Berteru Nuraghe Sas de Melas 2024, Top Wine

Cantine di Neoneli - Canàles 2021, Top Wine, Vino Slow

Deperu Holler - Maria Tzufia 2024, Top Wine, Vino Slow

Enrico Esu - Carignano del Sulcis Nerominiera 2023, Top Wine, Vino Slow

Famiglia Orro - Vernaccia di Oristano Superiore 108 mesi sotto il velo 2015, Top Wine, Vino Slow

G. Battista Columbu - Malvasia di Bosa Riserva 2019, Top Wine, Vino Slow

Giuseppe Sedilesu - Cannonau di Sardegna Mamuthone 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy

I Garagisti di Sorgono - Mandrolisai Rosso Superiore Sa Sedda 2021, Top Wine

La Contralta - Vermentino di Gallura Fiore del Sasso 2023, Top Wine

Olianas - Vermentino di Gallura Superiore 2023, Top Wine

Pusole - Vermentino di Sardegna Pusole Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow

Schirru - Cannàca 2023, Top Wine, Vino Slow

Tenute Dettori - Dettori Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow

VikeVike - Vikevike Ghirada Fittiloghe 2022, Top Wine, Vino Slow

Viticola Mereu - Cuba 2023, Top Wine, Vino Slow

Copyright © 2000/2025