“Slow Wine” 2026 premia “Alla Carriera” Graziano Prà e la “Giovane Vignaiola” Pilar Gritti

Dal “Premio alla Carriera” a Graziano Prà, della cantina veneta Prà, che ha scritto la storia del Soave (tra i fondatori della Fivi, la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, e anche tra i primi ad usare il tappo a vite), al “Giovane Vignaiolo” Pilar Gritti, alla guida con il fratello Andrea Gritti della cantina umbra di famiglia Andrea Pilar; dalla “Novità dell’anno”, il Fiano che Bruno De Conciliis produce nella sua cantina in un luogo unico come Morigerati, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, alla migliore “Accoglienza in cantina” che è quella che offre Isabella Carpineti alla Marco Carpineti, che, con il fratello Paolo Carpineti, hanno fatto della Tenuta Antoniana e della stessa Cori, nel Lazio, una meta enoturistica; dal “Premio per la Viticoltura Sostenibile” a Ferdinando Principiano che pratica un’agricoltura rispettosa di un paesaggio agricolo unico e della sua biodiversità, Patrimonio Unesco come le Langhe, con la sua cantina a Monforte d’Alba, a quello per la “Vitalità del Suolo” ad Andrea Dibenedetto che conduce la cantina pugliese L’Archetipo, a Castellaneta, con l’agricoltura sinergica; e, infine, al “Premio Slow Wine Coalition alla Solidarietà” a Marco Bechini della cantina Calafata di Lucca, una cooperativa agricola di comunità che salva dall’incuria i terreni e ridà dignità alle persone fragili, come i “mastri calafati” si occupavano un tempo di rendere stagne le giunzioni delle chiglie delle imbarcazioni perché potessero di nuovo stare a galla e navigare. Ecco i “Premi Speciali” di “Slow Wine” 2026, edizione n. 16 della guida di Slow Food ai vini che nascono seguendo i principi del “Manifesto del vino buono, pulito e giusto”, protagonisti, nei giorni scorsi, al Superstudio Maxi a Milano, di una grande degustazione, aperta ai wine lovers, in un evento unico di questo genere in Italia, e che permette di scoprire, conoscendo di persona vignaioli e vignaiole di tutte le regioni d’Italia, oltre 900 vini e più di 450 cantine, tra i 7.972 vini recensiti e 1.172 le cantine che praticano agricoltura biologica/biodinamica certificata o sono in conversione presenti in guida, con 133 “novità”, e, tra i riconoscimenti, 242 cantine buone, pulite e giuste premiate con le “Chiocciole” (con in testa Piemonte, Toscana e Veneto), 188 con le “Bottiglie” per i vini che esprimono un’eccellente qualità organolettica, 49 con le “Monete” per i vini che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, i “Vini Slow” che rispondono alla filosofia Slow Food, una selezione di “Top Wine” con un prezzo vantaggioso, 153 “Best Buy”, una selezione di 196 locali del “Bere Slow”, 439 cantine che offrono ospitalità e 294 con ristoro, ma anche 845 con sconto del 10% sull’acquisto dei vini.
Un evento che ha rappresentato anche un’occasione di confronto sul futuro del vino italiano e per scoprire il valore ambientale, economico e sociale di questo mondo. In un contesto segnato da crisi climatiche, guerre vicine, disaffezione dei giovani e tensioni economiche globali, nell’introduzione della guida, Giancarlo Gariglio, curatore Slow Wine, invita il mondo del vino a non arrendersi, ma “a reagire con sdegno e coraggio: le due forze che, citando Sant’Agostino, danno forma concreta alla speranza”. Il curatore riflette sull’importanza di raccontare “l’eccezionalità del vino con autenticità e trasparenza”, sottolineando la necessità di “affrontare con urgenza tre fronti fondamentali per superare l’attuale situazione di difficoltà che attraversa il settore. Il primo riguarda la produzione: è indispensabile intervenire su reimpianti, estirpi e disciplinari, eliminando regole obsolete che favoriscono la quantità a discapito della qualità, pretendere il rispetto delle leggi esistenti e i controlli conseguenti. Dobbiamo ridurre le rese, bloccare l’espansione indiscriminata delle superfici vitate e contrastare le pratiche speculative che danneggiano il settore. Il secondo aspetto riguarda la struttura delle cooperative, che producono circa il 50% del vino italiano. Serve una profonda riforma per favorire aggregazioni tra realtà troppo piccole, investire in professionalità e competenze specifiche, e superare la gestione ancora troppo spesso approssimativa, affinché possano competere sul mercato globale. Infine, il terzo punto cruciale è la promozione e il marketing: oggi manca una strategia coordinata che unisca le forze a livello nazionale e regionale, con investimenti mirati in formazione e comunicazione di qualità. È fondamentale superare la frammentazione e valorizzare davvero la nostra cultura enogastronomica a livello internazionale. Solo affrontando insieme questi tre aspetti potremo superare la crisi attuale e garantire un futuro solido, sostenibile e di eccellenza al vino italiano”.
Infine, una delle principali novità dell’edizione 2026 della guida è l’inserimento della grammatura del vetro delle bottiglie, informazione ora presente per tutti i vini recensiti - dei quali 3.023 hanno bottiglie dal peso inferiore o uguale a 450 grammi - che contribuisce a indirizzare il lettore verso una scelta di maggiore sostenibilità, non riguardante solo il vino, di cui si è parlato, oggi a Milano, anche nell’incontro sul packaging sostenibile “Il futuro è leggero. Ridurre il peso, aumentare l’impatto positivo”. Una scelta coerente con il percorso avviato nell’ultima “Slow Wine Fair”, il grande evento dedicata al “vino secondo Slow Wine” - a Bolognafiere, con “Sana Food”, dal 22 al 24 febbraio 2026 - con la guida “Unpacking Wine”, che ha puntato i riflettori sull’importanza del packaging e sul suo impatto ambientale. In particolare, Slow Wine lancia una “call to action” che riguarda i vini fermi, invitando i produttori a ridurre il peso medio delle bottiglie da 0,75 l a meno di 450 grammi entro la fine del 2026.
Focus - Le cantine con la “Chiocciola” premiate da “Slow Wine” 2026
Valle d’Aosta (2)
La Vrille
Les Granges
Piemonte (38)
460 Casina Bric
Alberto Oggero
Alessandria Fratelli
Anna Maria Abbona
Benito Favaro
Carussin
Cascina Corte
Cascina delle Rose
Cascina Fontana
Cascina Fornace
Cascina Roccalini
Cascina San Michele - Marco Minnucci
Cavallotto Tenuta Bricco Boschis
Cogno
E.Pira & Figli - Chiara Boschis
Elio Altare
Ezio Cerruti
Ferdinando Principiano
Fiorenzo Nada
G.D. Vajra
Giovanni Almondo
Giuseppe Rinaldi
Iuli
Le Piane
Luigi Spertino
Mossio Fratelli
Odilio Antoniotti
Oltretorrente
Paitin
Piero Busso
Roagna
San Fereolo
Serafino Rivella
Sottimano
Tenuta Migliavacca
Trediberri
Valfaccenda
Vigneti Massa
Liguria (5)
Cascina delle Terre Rosse
Maria Donata Bianchi
Possa
Santa Caterina
Terre Bianche
Lombardia (11)
Agnes
Arpepe
Barone Pizzini
Calatroni
Corte Fusia
Dirupi
Enrico Gatti
Fay
La Costa
Picchioni Andrea
Togni Rebaioli
Trentino (8)
Dorigati
Eugenio Rosi
Foradori
Francesco Poli
Lorenzo Bongiovanni
Pojer & Sandri
Redondèl
Vignaiolo Fanti
Alto Adige (11)
Alois Lageder
Castel Juval Unterortl
Dornach - Patrick Uccelli
Garlider - Christian Kerschbaumer
In Der Eben - Urban Plattner
Kuenhof - Peter Pliger
Manincor
Nusserhof
Pranzegg - Martin Gojer
Thomas Niedermayr
Veneto (22)
Bele Casel
Ca’ dei Zago
Camerani - Adalia & Corte Sant’Alda
Casa Coste Piane
Case Paolin
Dama del Rovere
Gini
Il Filò Delle Vigne
La Biancara
Le Fraghe
Malibràn
Masari
Miotto
Mongarda
Monte Dall’Ora
Monte Santoccio
Nardello
Pieropan
Prà
Sorelle Bronca
Speri
Vigneto Due Santi
Friuli Venezia Giulia & Slovenia (19)
Borgo San Daniele
Burja
Damijan Podversic
Edi Keber
Flaibani
Gravner
Guerila
I Clivi
Klabjan
Kristian Keber
La Castellada
Le Due Terre
Ronco del Gnemiz
Ronco Severo
Simon di Brazzan
Skerk
Skerlj
Vignai da Duline
Zidarich
Emilia Romagna (13)
Bergianti Vino - Terre Vive
Camillo Donati
Fattoria Alessandro Nicolucci
Gradizzolo - Ognibene
La Tosa
Marta Valpiani
Orsi - Vigneto San Vito
Paolo Francesconi
Podere Cipolla - Denny Bini
Vigne dei Boschi
Villa Papiano
Villa Venti
Vittorio Graziano
Toscana (34)
Ampeleia
Antonio Camillo
Avignonesi
Badia a Coltibuono
Baricci
Caiarossa
Caparsa
Cappellasantandrea
Castello dei Rampolla
Col d’Orcia
Corzano e Paterno
Fabbrica di San Martino
Fattoria Selvapiana
Fornacina
Frascole
I Mandorli
Il Paradiso di Manfredi
Le Chiuse
Le Cinciole
Monte Bernardi
Montenidoli
Monteraponi
Montevertine
Petrolo
Pian dell’Orino
Podere Concori
Podere della Civettaja
Podere Erica
Poderi Sanguineto I e II
Riecine
Sassotondo
Stefano Amerighi
Tenuta di Valgiano
Val delle Corti
Umbria (5)
Adanti
Palazzone
Paolo Bea
Raìna
Tabarrini
Marche (13)
Andrea Felici
Aurora
Collestefano
Edoardo Dottori
Fattoria San Lorenzo
La Staffa
Le Caniette
Maria Letizia Allevi
Pantaleone
Pievalta
Poderi Mattioli
Tenuta Villa Bucci
Valter Mattoni
Lazio (4)
Casale della Ioria
Damiano Ciolli
Marco Antonelli
Marco Carpineti
Abruzzo & Molise (9)
Agricolavinica
de Fermo
Emidio Pepe
Podere San Biagio
Praesidium
Rabasco
Tenuta Terraviva
Torre dei Beati
Valentini
Campania (13)
Agnanum
Cantine dell’Angelo
Cantine Matrone
Ciro Picariello
Contrada Salandra
Fontanavecchia
Giovanni Iannucci
I Cacciagalli
Luigi Maffini
Luigi Tecce
Pietracupa
Rocca del Principe
Tenuta San Francesco
Puglia (11)
Antica Enotria
Cantine Bonsegna
Castel di Salve premiati
d’Araprì
Giancarlo Ceci
Gianfranco Fino
L’Archetipo
Morella
Paolo Petrilli
Pietraventosa
Plantamura
Basilicata (3)
Elena Fucci
Grifalco
Musto Carmelitano
Calabria (2)
’A Vita premiati
Sergio Arcuri
Sicilia (17)
Aldo Viola
Antonino Caravaglio
Arianna Occhipinti
Barraco
Bonavita
Calcagno
Cantine Barbera
Castellucci Miano
CenTop Wine,assi
Cos
Ferrandes
Frank Cornelissen
I Vigneri
Marabino
Marco De Bartoli
Valdibella
Vite ad Ovest
Sardegna (5)
Deperu Holler
G. Battista Columbu
Giuseppe Sedilesu
Pusole
Schirru
Focus - I vini premiati da “Slow Wine” 2026
Valle d’Aosta
Di Barrò - Vallée d’Aoste Fumin 2023, Top Wine, Vino Slow,
Didier Gerbelle - Valle d’Aosta Rouge Peque-Na 2023, Top Wine, Vino Slow
Elio Ottin - Valle d’Aosta Pinot Nero L’Emerico 2022, Top Wine
La Cantina di Cunéaz Nadir - Valle d’Aosta Torrette Anarche 2023, Top Wine Vino Slow, Best Buy
La Vrille - Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2023, Top Wine, Vino Slow
Les Granges - Valle d’Aosta Nus Sup. 2021, Top Wine, Vino Slow
Rosset Terroir - Valle d’Aosta Chambave Muscat 2023, Top Wine
Piemonte
499 - Langhe Freisa Coste Dei Frè 2023, Top Wine
460 Casina Bric - Barolo Serradenari 2021, Top Wine
Adriano Marco e Vittorio - Barbaresco Basarin 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Agricola Brandini - Barolo Brandini R56 2021, Top Wine
Agricola Isabella - Grignolino del Monferrato Casalese Montecastello 2024, Top Wine, Vino Slow
Alberto Oggero - Roero Le Coste 2023, Top Wine, Vino Slow
Alessandria Fratelli - Barolo Monvigliero 2021, Top Wine
Anna Maria Abbona - Dogliani Sori Dij But 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Azelia - Barolo Cerretta 2021, Top Wine
Bartolo Mascarello - Barolo 2021, Top Wine
Bava - Cocchi - Alta Langa Brut Cocchi Totocorde 2019, Top Wine, Best Buy
Benito Favaro - Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2023, Top Wine, Vino Slow
Bera Vittorio e figli - Canelli 2024, Top Wine, Vino Slow
Braida - Barbera d’Asti Montebruna 2022, Top Wine
Brezza - Barolo Cannubi 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Bricco Rocche - Bricco Asili - Barolo Brunate 2021, Top Wine
Brovia - Barolo Villero 2021, Top Wine
Bruno Giacosa - Barbaresco Riserva Asili 2020, Top Wine
Ca’ del Baio - Barbaresco Riserva Vallegrande Viti Vecchie 2020, Top Wine
Ca’ del Prete - Freisa d’Asti Blenda 2024, Top Wine, Vino Slow
Ca’ Viola - Barolo Sottocastello di Novello 2021, Top Wine
Cantina del Pino - Barbaresco Albesani 2021, Top Wine
Cantine Garrone - Valli Ossolane Nebbiolo Superiore Prunent Diecibrente 2022, Top Wine
Casa E. di Mirafiore - Barolo Meriame 2021, Top Wine
Casa Tallone - Roero Arneis Patarun 2023, Top Wine, Vino Slow
Cascina Corte - Langhe Nascetta Cecilia 2024, Top Wine, Vino Slow
Cascina delle Rose - Barbaresco Rio Sordo 2022, Top Wine, Vino Slow
Cascina Fontana - Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2020, Top Wine
Cascina Fornace - Roero Valdovato 2018, Top Wine, Vino Slow
Cascina Gentile - Ovada Le Parole Servon Tanto 2021, Top Wine, Vino Slow
Cascina Melognis - Colline Saluzzesi Pelaverga Divicaroli 2024, Top Wine, Vino Slow
Cascina Penna-Currado - Dolcetto d’Alba Bricco Lago 2024, Top Wine, Vino Slow
Cascina Roccalini - Barbaresco Roccalini 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cascina San Michele - Marco Minnucci - La Briccona 2021, Top Wine, Vino Slow
Castello Conti - Boca Il Rosso delle Donne 2021, Top Wine, Vino Slow
Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2019, Top Wine
Cogno - Barolo Ravera 2021, Top Wine
Contratto - Alta Langa Riserva Pas Dosé Special Cuvée Riserva 2016, Top Wine
Deltetto 1953 - Roero Riserva Gorrini 2021, Top Wine
Diego Conterno - Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2021, Top Wine, Vino Slow
Domenico Clerico - Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021, Top Wine
E. Pira & Figli - Chiara Boschis - Barolo Cannubi 2021, Top Wine
Elio Altare - Barolo Cerretta Vigna Bricco 2019, Top Wine
Elio Sandri - Barolo Riserva Vigna Ceretta di Perno 2019, Top Wine
Enrico Serafino - Alta Langa Extra Brut M+m 18 Perpetuelle Sbagliato* 2018, Top Wine
Enzo Boglietti - Barolo Arione 2021, Top Wine
Eugenio Bocchino - Langhe Nebbiolo Roccabella 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Ezio Cerruti - MacFol 2023, Top Wine, Vino Slow
Ferdinando Principiano - Barolo Ravera di Monforte 2021, Top Wine, Vino Slow
Ferrando - Carema Etichetta Nera 2021, Top Wine
Fiorenzo Nada - Barbaresco Rombone 2021, Top Wine
Francesco Boschis - Dogliani Superiore Pianezzo Vigne Sorì San Martino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Frasca La Guaragna - Grignolino d’Asti 2024, Top Wine
G.B. Burlotto - Barolo Monvigliero 2021, Top Wine
G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole 2021, Top Wine
Gaja - Barolo Sperss 2021, Top Wine
Giacomo Borgogno & Figli - Barolo Liste 2021, Top Wine
Giacomo Conterno - Barolo Riserva Monfortino 2019, Top Wine
Giacomo Fenocchio - Barolo Villero 2021, Top Wine
Gian Luca Colombo - Barolo Nicbarrb 2021, Top Wine, Vino Slow
Gianni Doglia - Barbera d’Asti Superiore Genio 2023, Top Wine, Vino Slow
Giordano Lombardo - Gavi del Comune di Gavi San Martino 2024, Top Wine, Vino Slow
Giovanni Almondo - Roero 2023, Top Wine, Vino Slow
Giovanni Rosso - Barolo Serra 2021, Top Wine
Giro di Vite Pinerolese Ramie Arcansiel 2021, Top Wine, Vino Slow
Giulia Negri - Serradenari - Barolo Serradenari 2021, Top Wine
Giuseppe Cortese - Barbaresco Rabaja 2022, Top Wine
Giuseppe Gallino - Roero Riserva Ciriagno 2022, Top Wine, Vino Slow
Giuseppe Rinaldi - Barolo Brunate 2021, Top Wine
Guido Porro - Barolo VignaRionda 2021, Top Wine
Iuli - Barabba 2023, Top Wine, Vino Slow
La Colombera - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023, Top Wine, Vino Slow
La Mesma - Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Etichetta Nera 2023, Top Wine, Vino Slow
La Spinetta - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2024, Top Wine
L’Armangia - Nizza Titon 2022, Top Wine, Best Buy
Le More Bianche - Ironia 2024, Top Wine, Vino Slow
Le Piane - Boca Antonio Cerri 2018, Top Wine
Lodali - Barbaresco Giacone Lorens 2022, Top Wine
Luigi Spertino - Barbera d’Asti La Bigia 2023, Top Wine, Vino Slow
Malvirà - Roero Riserva Mombeltramo 2021, Top Wine, Vino Slow
Marcalberto - Alta Langa Nature 2021, Top Wine
Marchesi Alfieri - Barbera d’Asti La Tota 2023, Top Wine, Best Buy
Marco Pezzuto - Roero Arneis Brighéla 2024, Top Wine, Vino Slow
Marco Porello - Roero Torretta 2023, Top Wine, Best Buy
Marziano Abbona - Barolo Pressenda 2020, Top Wine
Massolino - Barolo Parussi 2021, Top Wine
Mauro Veglio - Barolo Castelletto 2021, Top Wine
Michele Reverdito - Barolo Ascheri 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Monte Maletto - Carema Sole e Roccia 2022, Top Wine, Vino Slow
Mossio Fratelli - Dolcetto d’Alba Piano delli Perdoni 2023, Top Wine, Vino Slow
Nervi - Gattinara Vigna Molsino 2021, Top Wine
Nicholas Altare - Dogliani San Luigi 2024, Top Wine, Vino Slow
Odilio Antoniotti - Bramaterra 2021, Top Wine, Vino Slow
Olek Bondonio - Barbaresco Roncagliette 2022, Top Wine
Oltretorrente - Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023, Top Wine, Vino Slow
Paitin - Barbaresco Basarin 2022, Top Wine, Vino Slow
Piero Busso - Barbaresco San Stunet 2021, Top Wine
Poderi Marcarini - Barolo del Comune di La Morra 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Rabel - Acustico 2023, Top Wine, Vino Slow
Ratti - Barolo Marcenasco 2021, Top Wine
Renzo Castella - Dolcetto di Diano d’Alba Sorì della Rivolia 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Réva - Barolo Cannubi 2021, Top Wine
Roagna - Derthona Montemarzino 2023, Top Wine
Roberto Garbarino - Alta Langa Extra Brut Il Viaggio 2021, Top Wine, Best Buy
Rovellotti - Ghemme Chioso dei Pomi 2019, Top Wine
San Fereolo - Dogliani Superiore Vigne Dolci 2023, Top Wine, Vino Slow
Scarzello - Langhe Nebbiolo 2023, Top Wine, Vino Slow
Serafino Rivella - Barbaresco Montestefano 2021, Top Wine, Vino Slow
Sette - Nizza GG 2022, Top Wine, Vino Slow
Sottimano - Barbaresco Currà 2020, Top Wine
Stefano Occhetti - Roero Arneis 2024, Top Wine, Vino Slow
Tenuta Migliavacca - Grignolino del Monferrato Casalese 2024, Top Wine, Vino Slow
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy - Barbaresco Riserva Camp Gros Martinenga 2020, Top Wine
Valdisole - Pandora 2024, Top Wine, Vino Slow
Valfaccenda - Roero Valfaccenda 2023, Top Wine, Vino Slow
Vietti - Barbera d’Asti La Crena 2022, Top Wine
Vigne Marina Coppi - Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2023, Top Wine
Vigneti Giacomo Boveri - Colli Tortonesi Timorasso Lacrime del Bricco 2022, Top Wine
Vigneti Luigi Oddero e Figli - Barolo Scarrone Vigna Rocche Rivera 2021, Top Wine
Liguria
BioVio - Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2024, Top Wine, Vino Slow
Bruna - Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cà du Ferrà - Zero tolleranza per il silenzio 2023, Top Wine
Cascina delle Terre Rosse - Apogeo di Vladimiro 2024, Top Wine, Vino Slow
Cián du Giorgi - Amante Dei Venti 2023, Top Wine, Vino Slow
Daniele Ronco - Riviera Ligure di Ponente Pigato Crû Rosetum 2023, Top Wine, Vino Slow
Deperi P’Igi - Bianco Macerato 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Maccario Dringenberg - Dolceacqua Rossese Posaù 2023, Top Wine, Vino Slow
Maria Donata Bianchi - Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Massimo Alessandri - Riviera Ligure di Ponente Granaccia Costadevigne 2023, Top Wine
Vino Slow
Mauro Zino - Dolceacqua Rossese Sup. Peverelli 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Poggi dell’Elmo - Rossese di Dolceacqua 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Possa - Cinque Terre Sciacchetrà Underwater Wine 2018, Top Wine, Vino Slow
Roberto Rondelli - Rossese di Dolceacqua Sup. Roja 2023, Top Wine
Terrazze Singhie - Lumassina di Bò-sco 2023, Top Wine, Vino Slow
Terre Bianche - Dolceacqua Rossese Terrabianca 2023, Top Wine, Vino Slow
Testalonga Vignaioli - Bianco Testalonga 2023, Top Wine, Vino Slow
Lombardia
1701 - Franciacorta Satèn 2021, Top Wine, Vino Slow
Agnes - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante Campodelmonte 2024, Top Wine, Vino Slow
Alfio Mozzi - Valtellina Superiore Sassella Mossino 2022, Top Wine
Andrea Arici Colline della Stella - Franciacorta Zero Nero 2020, Top Wine
Arpepe - Valtellina Superiore Sassella Riserva Rocce Rosse 2018, Top Wine, Vino Slow
Barone Pizzini - Franciacorta Satèn Edizione 2021, Top Wine, Vino Slow
Biava - Moscato di Scanzo Biava 2019, Top Wine
Bosio - Franciacorta Riserva Pas Dosé Girolamo Bosio 2017, Top Wine, Vino Slow
Ca’ del Bosco - Franciacorta Ris. Dosage Zéro Noir Vintage Collection 2016, Top Wine, Vino Slow
Cà del Gè - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut 2018, Top Wine, Best Buy
Cà del Vént - Brut Pas Operè Blanc De Blancs 2018, Top Wine, Vino Slow
Calatroni - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosé Poggio Dei Duca 2020, Top Wine, Vino Slow
Cascina Belmonte - Riviera del Garda Classico Chiaretto Costellazioni 2024, Top Wine, Vino Slow
Clarabella - Franciacorta Satèn s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Concarena - Extra Brut Doi Disnof 2019, Top Wine, Vino Slow
Conte Vistarino - Oltrepò Pavese Pinot Nero Tavernetto 2022, Top Wine, Vino Slow
Corte Fusia - Franciacorta Satèn s.a., Top Wine, Vino Slow
Corti Cugini - Franciacorta Dosaggio Zero s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Dirupi - Valtellina Superiore Dirupi 2023, Top Wine, Vino Slow
Enrico Gatti - Franciacorta Satèn 2021, Top Wine, Vino Slow
Fay - Valtellina Superiore Valgella Riserva Carterìa 2021, Top Wine, Vino Slow
Francesco Quaquarini - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante La Riva Di Sass 2024, Top Wine, Best Buy
Frecciarossa - Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Giorgio Odero 2021, Top Wine, Vino Slow
Lazzari - Capriano del Colle Rosso Riserva degli Angeli 2021, Top Wine, Vino Slow
Marangona - Lugana Marangona 2024, Top Wine, Vino Slow
Marco Ferrari - Valtellina Superiore Inferno 2023, Top Wine, Vino Slow
Marino Lanzini - Valtellina Superiore Valgella 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Monte Alto - Franciacorta Riserva Nature 2018, Top Wine, Vino Slow
Montelio - Oltrepò Pavese Rosso Meridie 2021, Top Wine, Best Buy
Mosnel - Franciacorta Rosé Parosé 2019, Top Wine
Noventa - Botticino Pià de la Tesa 2022, Top Wine, Vino Slow
Pasini San Giovanni - Valtènesi Frontecasa 2023, Top Wine, Vino Slow
Picchioni Andrea - Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese Solinghino 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Pizzo Coca - Valtellina Sup. Rino 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Ronco Calino - Franciacorta Brut s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Scuropasso - Pas Dosé Roccapietra Zero 2019, Top Wine, Vino Slow
Tenuta Mazzolino - Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Noir 2022, Top Wine, Vino Slow
Togni Rebaioli - La Santella 2023, Top Wine, Vino Slow
Valdamonte - Bonarda dell’Oltrepò Pavese Frizzante 2024, Top Wine, Best Buy
Trentino
Agricola MoS - Para Se 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cantina Delaiti - Mercà Largo 2021, Top Wine
Cantina Micheli - Titòn 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantina Toblino - L’Ora 2021, Top Wine
Cembra - Cantina di Montagna - Trentino Müller Thurgau 2023, Top Wine, Vino Slow
Dalzocchio - Pinot Nero 2021, Top Wine
De Vigili - Teroldego Rotaliano Tonalite 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Dorigati - Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Luigi Vigna Sottodossi 2022, Top Wine
Eugenio Rosi - Esegesi 2020, Top Wine, Vino Slow
Ferrari Trento - Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016, Top Wine
Foradori - Granato 2022, Top Wine, Vino Slow
Francesco Poli - Naranis 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Klinger Pilati - Trentino Nosiola 2022, Top Wine, Vino Slow
Lorenzo Bongiovanni - Enantio Piede Franco 2021, Top Wine, Best Buy
Marco Donati - Trentino Nosiola Sole Alto 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Monfort - Trento Riserva Le Général Dallemagne 2019, Top Wine
Moser - Trento Riserva Extra Brut Moser Tracce 2012, Top Wine
Pisoni - Trentino Vino Santo 2009, Top Wine
Redondèl - Indulgente 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
San Leonardo - San Leonardo 2020, Top Wine
Vignaiolo Fanti - Trentino Manzoni Bianco Isidor 2022, Top Wine, Vino Slow
Alto Adige
Alois Lageder - Löwengang 2022, Top Wine, Vino Slow
Bergamannhof - Hoamet 2022, Top Wine, Vino Slow
Cantina Andriano - Alto Adige Sauvignon Blanc Andrius 2023, Top Wine
Cantina Terlano - Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012, Top Wine
Castel Juval Unterortl - Alto Adige Valle Venosta Riesling Windbichel 2023, Top Wine, Vino Slow
Castelfeder - Alto Adige Chardonnay Ris. Kreuzweg 2021, Top Wine
Dornach - Patrick Uccelli - Aurélie 51 2022, Top Wine, Vino Slow
Erbhof Unterganzner - Josef Mayr - Alto Adige Lagrein Riserva 2022, Top Wine
Falkenstein - Franz Pratzner - Alto Adige Valle Venosta Riesling Anadûron 2020, Top Wine
Fliederhof - Alto Adige Santa Maddalena Cl. Gran Marie 2023, Top Wine
Glassierhof - Stefan Vaja - Schiava 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Grawü Pn - Roots 2022, Top Wine, Vino Slow
Gump Hof - Markus Prackwieser - Alto Adige Pinot Bianco Praesulis 2023, Top Wine, Vino Slow
Haderburg - Alto Adige Spumante Chardonnay Pas Dosé 2021, Top Wine
Hartmann Donà - Liquid Stone Vulkanit 2023, Top Wine, Vino Slow
In Der Eben - Urban Plattner - Sankt Anna 2021, Top Wine, Vino Slow
Klosterhof - Oskar Andergassen - Alto Adige Pinot Nero Schwarze Madonna 2022, Top Wine, Best Buy
Kuenhof - Peter Pliger - Alto Adige Valle Isarco Sylvaner 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Manincor - Alto Adige Terlano Pinot Bianco Eichhorn 2023, Top Wine, Vino Slow
Nusserhof - Alto Adige Lagrein Riserva 2019, Top Wine, Vino Slow
Pfitscher - Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Mathias 2023, Top Wine
Pranzegg - Martin Gojer - Ca___l 2022, Top Wine, Vino Slow
Thomas Niedermayr - Souvignier Gris 2022, Top Wine, Vino Slow
Tröpfltalhof - Rosémarie Anphora 2023, Top Wine, Vino Slow
Weingut Abraham - Sauvignon Fumé 2022, Top Wine, Vino Slow
Weingut Loacker - Alto Adige Lagrein Gran Lareyn 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Weingut Niklas - Alto Adige Kerner Riserva Libellula 2021, Top Wine, Best Buy
Veneto
Agostino Vicentini - Recioto di Soave 2023, Top Wine, Vino Slow
Albino Piona - Custoza Riserva 2021 , Top Wine
Allegrini - Valpolicella Classico Superiore Grola 2022, Top Wine
Bastia - Michele Rebuli - Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Brut Introversø 2024, Top Wine
Bele Casel - Asolo Prosecco Superiore Extra Brut 2024, Top Wine, Vino Slow
Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2016, Top Wine
Bival - Tèrmen 00 Fondo 2024, Top Wine
Brigaldara - Amarone della Valpolicella Classico 2020, Top Wine
Ca’ dei Zago - Vigneto Mariarosa 2024, Top Wine, Vino Slow
Ca’ Rugate - Durello Lessini Spumante Riserva Pas Dosé Amedeo 2020, Top Wine, Vino Slow
Camerani - Adalia & Corte Sant’Alda - Amarone della Valpolicella Ruvaln 2019, Top Wine, Vino Slow
Casa Coste Piane - Brichet 2024, Top Wine, Vino Slow
Case Paolin - Montello Asolo Rosso San Carlo 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cavalchina - Custoza Superiore Amedeo 2023, Top Wine
Cirotto - Costalunga 2023, Top Wine
Clementi - Valpolicella Classico Superiore 2021, Top Wine, Best Buy
Corte Adami - Soave Classico Cimalta 2023, Top Wine, Best Buy
Corte Bravi - Valpolicella Classico Superiore 2022, Top Wine, Vino Slow
Dama del Rovere - Brut Virtù s.a., Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Garbara - Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Brut 2024, Top Wine
Gini - Soave Classico 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Giovanni Éderle - Amarone della Valpolicella 2019, Top Wine, Vino Slow
Giuseppe Quintarelli - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015, Top Wine
Gorgo - Chiaretto di Bardolino 2024, Top Wine
Il Filò Delle Vigne - Colli Euganei Cabernet Riserva Borgo delle Casette 2021, Top Wine, Vino Slow
La Biancara - Pico 2023, Top Wine, Vino Slow
La Dama - Recioto della Valpolicella Classico 2022, Top Wine, Vino Slow
Le Fraghe - Traccia di Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow
Le Marognole - Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2020, Top Wine, Best Buy
Le Ragose - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015, Top Wine
Loredan Gasparini - Asolo Montello Venegazzù Superiore Capo di Stato 2021, Top Wine
Marco Levis La Maddalena - Anulare 2023, Top Wine
Masari - Masari 2020, Top Wine, Vino Slow
Miotto - Valdobbiadene Prosecco Brut Fedéra s.a., Top Wine, Vino Slow
Mongarda - Col Fondo 2024, Top Wine, Vino Slow
Monte Santoccio - Valpolicella Classico Superiore 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Nardello - Soave Classico Monte Zoppega 2022, Top Wine
Nicos Brustolin - Col Fondo 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Novaia - Valpolicella Classico Superiore I Cantoni 2021, Top Wine, Vino Slow
Pegoraro - Colli Berici Tai 2024, Top Wine, Best Buy
Piccoli - Valpolicella Zefiro 2022, Top Wine, Best Buy
Pieropan - Soave Classico Calvarino 2023, Top Wine, Vino Slow
Poggio delle Grazie - Bardolino 2023, Top Wine, Best Buy
Prà - Soave Classico Staforte 2023, Top Wine, Vino Slow
Quota 101 - Colli Euganei Fior d’Arancio Il Gelso di Lapo 2020, Top Wine, Vino Slow
Roeno - Valdadige Terradeiforti Enantio Riserva 1865 Prefillossera 2020, Top Wine
Rubinelli Vajol - Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2020, Top Wine
Siemàn - Sentiero del Tasso 2023, Top Wine, Vino Slow
Sorelle Bronca - Colli di Conegliano Rosso Riserva Serbele 2021, Top Wine, Vino Slow
Speri - Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2022, Top Wine, Vino Slow
Suavia - Soave Classico Monte Carbonare 2023, Top Wine, Vino Slow
Talestri - Valpolicella Superiore Determinazione 2022, Top Wine, Best Buy
Tenuta la Cà - Bardolino Classico Dritto 2024, Top Wine, Vino Slow
Tenuta Santa Maria - Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2019, Top Wine, Vino Slow
Torre di Terzolan - Valpolicella Superiore 2020, Top Wine
Vettori - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Brut 2024, Top Wine
Vigna Ròda - Colli Euganei Rosso Zendal 2024, Top Wine
Vigneti di Ettore - Recioto della Valpolicella Classico 2020, Top Wine, Vino Slow
Vigneto Due Santi - Breganze Cabernet Due Santi 2021, Top Wine, Vino Slow
Villa Spinosa - Valpolicella Classico Superiore Figari 2022 , Top Wine
Friuli Venezia Giulia & Slovenia
Blazic - Collio Malvasia 2024, Top Wine
Borgo Savaian - Friuli Malvasia 2024, Top Wine, Best Buy
Brandolin - Friuli Isonzo Malvasia 2023 Top Wine, Vino Slow
Burja - Vipavska Dolina Stranpoti 2022 Top Wine, Vino Slow
Butul - Primorska Ribca 2019, Top Wine
Castelvecchio - Carso Malvasia Riserva Dileo 2023, Top Wine
Dobuje - Goriška Brda Malvazija 2022 Top Wine, Best Buy
Edi Keber - Collio Bianco 2023 Top Wine, Vino Slow
Elio Vini - Elio Bianco 2022, Top Wine
Ferlat - Grame 2023 Top Wine, Vino Slow
Flaibani - Friuli Colli Orientali Bianco Riviere 2023, Top Wine, Vino Slow
Gigante - Friuli Colli Orientali Friulano Vigneto Storico 2023, Top Wine
Gradis’ciutta - Collio Bianco Riserva 2019, Top Wine
Gravner - Ribolla Gialla 2017 , Top Wine
Guerila - Vipavska Dolina Malvazija Selection 2021, Top Wine, Vino Slow
I Clivi - Collio Friulano San Lorenzo 2023, Top Wine, Vino Slow
Il Carpino - Ribolla Gialla 2018, Top Wine
Klabjan - Slovenska Istra Malvazija Etichetta Bianca 2023, Top Wine, Vino Slow
Kristian Keber - Goriška Brda 2022, Top Wine, Vino Slow
La Castellada - Collio Pinot Grigio 2019, Top Wine, Vino Slow
La Sclusa - Friuli Colli Orientali Picolit 2019, Top Wine
Le Due Terre - Friuli Colli Orientali Bianco Sacrisassi 2023, Top Wine, Vino Slow
Lupinc - Vitovska 2024, Top Wine, Best Buy
Marjan Simčič - Goriška Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2021, Top Wine, Vino Slow
Movia - Veliko Rdeče 2018, Top Wine
Mulit - Goriška Brda Chardonnay Third Edition 2023, Top Wine
Murva - Friuli Isonzo Sauvignon Corvatis 2023, Top Wine
Nikolas Juretic - Waldo 2023, Top Wine, Vino Slow
Radovič - Vizija 2023, Top Wine, Vino Slow
Reia - Goriška Brda Rebula M 2020, Top Wine, Vino Slow
Renčel - Carso-Kras Malvasia 2019, Top Wine
Roberto Picèch - Collio Bianco Riserva Jelka 2020, Top Wine, Vino Slow
Ronc dai Luchis - Friuli Colli Orientali Refosco di Faedis 2019, Top Wine
Ronc Platât - Friuli Friulano Garzolini 2023, Top Wine
Ronco del Gnemiz - Friuli Colli Orientali Sauvignon Lozeta 2023, Top Wine, Vino Slow
Ronco Severo - Friuli Colli Orientali Malvasia 2022, Top Wine, Vino Slow
Simon di Brazzan - Rinè Blanc 2023, Top Wine, Vino Slow
Skerk - Vitovska 2022, Top Wine, Vino Slow
Skerlj - Vitovska 6/7 2022, Top Wine, Vino Slow
Štemberger - Loop 2021, Top Wine, Vino Slow
Stroppolatini - Friuli Colli Orientali Bianco Riserva Colle di Giano 2019, Top Wine, Vino Slow
Svetlik - Rebula Ivi 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Tenuta Stella - Collio Ribolla Gialla Riserva 2021, Top Wine
Terre del Faet - Collio Bianco 2022, Top Wine, Best Buy
Venica & Venica - Collio Friulano Ronco delle Cime 2024, Top Wine
Vie d’Alt - Friuli Colli Orientali Friulano 2024, Top Wine, Best Buy
Vigna Petrussa - Friuli Colli Orientali Friulano 2024, Top Wine
Vignai da Duline - Friuli Morus Alba 2023, Top Wine, Vino Slow
Visintini - Friuli Colli Orientali Friulano 2021, Top Wine, Vino Slow
Zaro 1348 - Folo Bianco 2022, Top Wine, Vino Slow
Zidarich - Malvasia 2022, Top Wine, Vino Slow
Emilia Romagna
Al di Là del Fiume - Ridarola Rosso 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Ancarani - Romagna Bianco Oriolo Fuoristrada 2023, Top Wine, Vino Slow
Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia - Colli Bolognesi Pignoletto Superiore 2024, Top Wine, Vino Slow
Bergianti Vino - Terre Vive - No Autoclave 2023, Top Wine, Vino Slow
Camillo Donati - Il Mio Ribelle 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cantina della Volta - Brut Christian Bellei 2017, Top Wine
Chiara Condello - Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole 2022, Top Wine
Fattoria Alessandro Nicolucci - Romagna Sangiovese Predappio Riserva Vigna del Generale 2022, Top Wine, Vino Slow
Fattoria Monticino Rosso - Romagna Albana Codronchio 2023, Top Wine
Fattoria Moretto - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Rosso Frizzante Monovitigno 2024, Top Wine, Best Buy
Fattoria Zerbina - Romagna Sangiovese Poggio Vicchio 2023, Top Wine, Best Buy
Fondo San Giuseppe - Tèra 2024, Top Wine, Vino Slow
Francesco Bellei e C. - Lambrusco di Sorbara Rosso Spumante Brut Rosso 2022, Top Wine
Franchina e Giarone - Zuzu 2023, Top Wine, Vino Slow,
Giovanna Madonia - Romagna Albana Secco Neblina 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Giovannini - Romagna Albana GGG 2023, Top Wine, Vino Slow
Gradizzolo - Ognibene - Bersot 1933 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Il Poggiarello - La Malvagia 2024, Top Wine,
Il Pratello - I Giorni di Pioggia 2023, Top Wine, Vino Slow
Koi - Illusione 2023, Top Wine, Vino Slow
La Collina del Tesoro - Romagna Sangiovese Predappio Chiesa di Monte Massa 2023, Top Wine, Vino Slow
La Tosa - Colli Piacentini Malvasia Sorriso di Cielo 2024, Top Wine, Vino Slow
Luretta - Gutturnio Superiore 2023, Top Wine, Vino Slow
Lusignani - Vigoleno, Top Wine
Marchesi di Ravarino - Vigna Vecchia 2024, Top Wine, Vino Slow
Marengoni - Gutturnio Frizzante G842 2024, Top Wine, Best Buy
Marta Valpiani - Romagna Albana Secco Delyus 2024, Top Wine, Vino Slow
Menta e Rosmarino - Romagna Sangiovese Modigliana Area 8 2023, Top Wine, Vino Slow
Noelia Ricci - Romagna Trebbiano Bro’ 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Orsi - Vigneto San Vito - Arlecchino 2023, Top Wine, Vino Slow
Piandistantino - Romagna Sangiovese Superiore Ridaccio 2023, Top Wine, Vino Slow
Podere Cipolla - Denny Bini - Rosa dei Venti 2024 Top Wine, Vino Slow
Podere Il Saliceto - Lambrusco di Sorbara Rosato Frizzante Falistra 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Podere Magia - Trebbiano 2023, Top Wine, Vino Slow
Quarticello - Ferrando 2024, Top Wine, Best Buy
Romagnoli - Malvasia Ape 2023, Top Wine, Best Buy
Storchi - Reggiano Rosso Frizzante Pozzoferrato 2024, Top Wine
Tenuta Il Plino - Plino della Taverna 2021, Top Wine
Tenuta La Viola - Romagna Sangiovese Bertinoro Colombarone 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Tenuta Piccolo Brunelli - Romagna Sangiovese Predappio Pietro 1904 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Tre Monti - Romagna Albana Secco Vitalba 2024, Top Wine, Vino Slow
Vigne dei Boschi - Monterè Brix 2023, Top Wine, Vino Slow
Villa Papiano - Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi 2022, Top Wine, Vino Slow
Zucchi - Lambrusco di Sorbara Rosso Spumante Brut Purezza Silvia Zucchi 2024, Top Wine
Toscana
Ampeleia - Alicante Nero 2023, Top Wine, Vino Slow
Angelini Wines & Estates - Tenute Toscane - Rosso di Montalcino Vigna Spuntali Val di Suga 2022, Top Wine
Antonio Camillo - Grané 2022, Top Wine, Vino Slow
Avignonesi - Nobile di Montepulciano 2022, Top Wine, Vino Slow
Badia a Coltibuono - Chianti Classico Riserva Cultus 2019, Top Wine, Vino Slow
Biondi-Santi Tenuta Greppo - Brunello di Montalcino 2019, Top Wine
Boscarelli - Nobile di Montepulciano 2022, Top Wine
Caiarossa - Caiarossa Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow
Calafata - Majulina 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Camigliano - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cappellasantandrea - Vernaccia di San Gimignano Clara Stella 2024, Top Wine, Vino Slow
Casa Lucii - Vernaccia di San Gimignano Ris. Mareterra 2020, Top Wine
Casanuova - Thilo Besançon - Altoreggi 2022, Top Wine, Vino Slow
Castell’in Villa - Chianti Classico Riserva 2019, Top Wine
Castello dei Rampolla - Vin Santo del Chianti Classico 2016, Top Wine
Castello del Terriccio - Lupicaia 2020, Top Wine
Castello di Meleto - Camboi 2021, Top Wine, Vino Slow
Castello Monterinaldi - Chianti Classico Vigneto Boscone 2020, Top Wine, Vino Slow
Cincinelli Marco - Il Santo 2022, Top Wine
Col d’Orcia - Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Colle Santa Mustiola - Poggio ai Chiari 2017, Top Wine
Collemattoni - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Contucci - Nobile di Montepulciano Pietra Rossa 2020, Top Wine
Corzano e Paterno - Il Corzano 2022, Top Wine, Vino Slow
De’ Ricci Cantine Storiche - Nobile di Montepulciano SorAldo 2021, Top Wine
Dievole - Chianti Classico Casanova 2023, Top Wine, Vino Slow
Fabbrica di San Martino - Arcipressi 2023, Top Wine, Vino Slow
Fabbrica Pienza - Orcia Newton 2022, Top Wine, Vino Slow
Fabrizio Dionisio - Cortona Syrah Cuculaia 2020, Top Wine
Fattoi - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine,
Fattoria Bonsalto - Primomarzo 2023, Top Wine, Vino Slow
Fattoria del Pino - Rosso di Montalcino Il Jeccardo 2020, Top Wine
Fattoria di Montemaggio - Chianti Classico Gran Selezione Alberello 2016, Top Wine
Fattoria Le Pupille - Morellino di Scansano Riserva 2022, Top Wine
Fattoria Montellori - Salamartano 2021, Top Wine
Fattoria Sardi - Colline Lucchesi Rosso Sebastiano 2023, Top Wine, Vino Slow
Fattoria Selvapiana - Chianti Rufina 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Fibbiano - Ciliegiolo 2021, Top Wine, Vino Slow
Fontodi - Chianti Classico Dino 2022, Top Wine
Franco Pacenti - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine, Vino Slow
Frascole - Chianti Rufina 2023, Top Wine, Vino Slow
Giacomo Baraldo - 0.0K Tullio 2022, Top Wine,
Gianni Brunelli - Le Chiuse di Sotto - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine
Giocoli - Fottìo 2015, Top Wine,
Grattamacco - Bolgheri Superiore Grattamacco 2022, Top Wine
Grignano - Chianti Rufina Riserva Poggio Gualtieri 2022, Top Wine, Vino Slow
I Mandorli - Cabernet Sauvignon 2022, Top Wine, Vino Slow
Il Colle di Carli - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine
Il Colombaio di Santa Chiara - Vernaccia di San Gimignano Riserva L’Albereta 2022, Top Wine
Il Marroneto - Rosso di Montalcino Ignaccio 2022, Top Wine
Il Palagione - Vernaccia di San Gimignano Lyra 2022, Top Wine, Vino Slow
Il Palazzone - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine,
Il Paradiso di Manfredi - 38a Unicità 2019, Top Wine
Isole e Olena - Chianti Classico 2022, Top Wine,
Istine - Chianti Classico Gran Selezione Radda Vigna Istine 2022, Top Wine, Vino Slow
La Selva - Morellino di Scansano Riserva Colli dell’Uccellina 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Lamole di Lamole - Chianti Classico Riserva Lareale 2022, Top Wine, Vino Slow
Le Chiuse - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine
Le Macchiole - Scrio 2022, Top Wine
Le Ragnaie - Brunello di Montalcino Passo del Lume Spento 2020, Top Wine
Malgiacca - Tingolli 2023, Top Wine, Vino Slow
Mastrojanni - Rosso di Montalcino 2023, Top Wine
Michele Satta - Bolgheri Superiore Marianova 2022, Top Wine
Monastero dei Frati Bianchi - Pòlleo 2022, Top Wine, Best Buy
Monte Bernardi - Chianti Classico Riserva Monte Bernardi 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Montenidoli - Montenidoli 2021, Top Wine, Vino Slow
Montepepe - Montepepe Bianco 2023, Top Wine,
Monteraponi - Baron’ Ugo 2021, Top Wine
Montesecondo - Tin Sangiovese 2022, Top Wine, Vino Slow
Montevertine - Montevertine 2022, Top Wine
Panizzi - Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Petrolo - Valdarno di Sopra Sangiovese Bòggina A 2023, Top Wine
Pian delle Querci - Brunello di Montalcino Riserva 2019, Top Wine, Best Buy
Pian dell’Orino - Piandorino 2022, Top Wine
Piandaccoli - Pugnitello del Rinascimento 2022, Top Wine,
Podere Campriano - Chianti Classico Riserva del Fondatore Valerio Lapini 2021, Top Wine, Vino Slow
Podere Concori - Pinot Noir 2023, Top Wine,
Podere Erica - Il Picchio 2021, Top Wine
Podere Fedespina - Fedespina 2021, Top Wine
Podere Forte - Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2020, Top Wine,
Podere Il Carnasciale - Il Caberlot 2022, Top Wine
Podere La Regola - La Regola Bianco 2022, Top Wine
Podere Lavandaro - Colli di Luni Vermentino Superiore Maséro 2023, Top Wine
Poderi Sanguineto I e II - Nobile di Montepulciano Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow
Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Brunello di Montalcino Ugolforte 2020, Top Wine, Vino Slow
Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Brunello di Montalcino Riserva Poggio di Sotto 2019, Top Wine
Poggio Landi - Podere Brizio - Rosso di Montalcino Podere Brizio 2023, Top Wine, Vino Slow
Ridolfi - Brunello di Montalcino Riserva Mercatale 2019, Top Wine
Riecine - Riecine di Riecine 2022, Top Wine
San Giusto a Rentennano - Percarlo 2021, Top Wine
Sassotondo - Maremma Toscana Ciliegiolo Monte Calvo 2023, Top Wine,
Stefano Amerighi - Cortona Syrah Apice 2021, Top Wine
Talenti - Brunello di Montalcino Riserva Pian di Conte 2019, Top Wine
Tassi - Brunello di Montalcino Riserva Franci 2019, Top Wine,
Tenuta delle Ripalte - Rosso Mediterraneo 2022, Top Wine, Vino Slow
Tenuta di Capezzana - Vin Santo di Carmignano Riserva 2017, Top Wine,
Tenuta di Carleone - Il Guercio 2023, Top Wine,
Tenuta di Ghizzano - Nambrot 2021, Top Wine, Vino Slow
Tenuta di Valgiano - Colline Lucchesi Rosso Palistorti di Valgiano 2023, Top Wine, Vino Slow
Tenuta Le Potazzine - Brunello di Montalcino Riserva 2019, Top Wine
Tenuta San Guido - Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2022, Top Wine
Tenuta San Jacopo - Caprilius 2019, Top Wine
Terenzuola - Colli di Luni Vermentino Superiore I Pini di Corsano 2023, Top Wine
Terra Quercus - Scherzo 2020, Top Wine, Vino Slow
Tolaini - Mello 2022, Top Wine
Val delle Corti - Chianti Classico Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow
Valle del Sole - Ebrius 2022, Top Wine, Vino Slow
Ventolaio - Brunello di Montalcino 2020, Top Wine, Vino Slow
Umbria
Adanti - Montefalco Sagrantino Il Domenico 2016, Top Wine, Vino Slow
Andrea Pilar - Calaverna 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Annesanti - Fonte Farro 2024, Top Wine, Vino Slow
Antonelli San Marco - Montefalco Rosso Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow
Argillae - Orvieto Classico Superiore Panata 2023, Top Wine
Cantina Cenci - Anticello del Sottoscala 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cantina Margò - Rosato 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantina Roccafiore - Fiorfiore 2023, Top Wine,
Cocco Ilaria - Montefalco Rosso Camorata 2021, Top Wine,
Danielli - Un Giorno Capirai 2022, Top Wine, Vino Slow
Di Filippo - Farandola 2023, Top Wine, Vino Slow,
Duca della Corgna - Colli del Trasimeno Gamay Divina Villa 2024, Top Wine, Best Buy
Le Cimate - Spoleto Trebbiano Spoletino Superiore Riserva Del Cavalier Bartoloni 2022, Top Wine
Lumiluna - Georgie 2024, Top Wine, Vino Slow
Palazzone - Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2022, Top Wine, Vino Slow
Paolo Bea - Montefalco Sagrantino Pagliaro 2018, Top Wine, Vino Slow
Raìna - Campo di Raina 202, Top Wine, Vino Slow
RiLò 1217 - Spoleto Trebbiano Spoletino Mr Pandino 2024, Top Wine
Romanelli - Spoleto Trebbiano Spoletino Le Tese 2023, Top Wine, Vino Slow,
Scacciadiavoli - Spoleto Trebbiano Spoletino 2023, Top Wine, Best Buy
Tabarrini - Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021, Top Wine
Tenuta Bellafonte - Montefalco Sagrantino Collenottolo 2019, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Terre Margaritelli - Greco di Renabianca 2023, Top Wine
Marche
Andrea Felici - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Vigna Il Cantico Della Figura 2021, Top Wine
Aurora Offida - Pecorino Fiobbo 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Bisci - Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano 2021, Top Wine, Vino Slow
Borgo Paglianetto - Verdicchio di Matelica Riserva Jera 2021, Top Wine
Ca’ Liptra - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Kypra 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Campanelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Le Contrade 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cavalieri - Verdicchio di Matelica Gegè 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cimarelli - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Selezione Cimarelli 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Colle Jano - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Jano 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Collestefano - Verdicchio di Matelica Collestefano 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Colonnara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Cuprese 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Edoardo Dottori - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Collebianco 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Emanuele Dianetti - Piceno 2023, Top Wine, Vino Slow
Fattoria Dezi - Falerio Pecorino 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Fattoria Le Terrazze - Conero Riserva Sassi Neri 2021, Top Wine
Fattoria San Lorenzo - Di Gino 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Fiorano - Fluente 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Gagliardi - Verdicchio di Matelica Riserva Maccagnano Trentennale 2022, Top Wine, Vino Slow
La Staffa - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Rincrocca 2022, Top Wine, Vino Slow
Le Canà - Rosso Piceno Infernaccio 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Le Caniette - Rosso Piceno Superiore Morellone 2021, Top Wine, Vino Slow
Maria Letizia Allevi - Offida Pecorino Mida 2024, Top Wine, Vino Slow
Marotti Campi - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Salmariano 2022, Top Wine, Best Buy
Oasi degli Angeli - Kurni 2023, Top Wine
Officina del Sole - Falerio Pecorino Franco 2024, Top Wine, Best Buy
Pantaleone - Falerio Pecorino Aspralama 2021, Top Wine
Pievalta - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico San Paolo 2022, Top Wine, Vino Slow
Podere L’Infinito - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Eclissi di Luglio 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Poderi Mattioli - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Lauro 2022, Top Wine, Vino Slow
Poderi San Lazzaro - Offida Pecorino Pistillo 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Quntì - Falerio Pecorino Al Montenero 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Saladini Pilastri - Rosso Piceno Superiore Vigna Monteprandone 2022, Top Wine, Vino Slow
Saputi - Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022, Top Wine, Vino Slow
Tenuta dell’Ugolino - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vigneto Del Balluccio 2023, Top Wine, Vino Slow
Tenuta di Frà - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Franz 2022, Top Wine
Tenuta Santori - Rosso Piceno Superiore 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Tenuta Spinelli - Offida Pecorino Artemisia 2024, Top Wine, Best Buy
Tenuta Villa Bucci - Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2022 , Top Wine, Vino Slow
Terralibera - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Terralibera 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Umani Ronchi - Conero Riserva Campo San Giorgio 2021, Top Wine
Valter Mattoni - Rossomató 2020, Top Wine
Venturi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Qudi 2023, Top Wine, Best Buy
Vicari - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore L’insolito 2023, Top Wine, Best Buy
Vignamato - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Ambrosia 2022, Top Wine, Vino Slow
Lazio
Alberto Giacobbe - Cesanese del Piglio Superiore Riserva Lepanto 2022, Top Wine, Vino Slow
Antiche Cantine Migliaccio - Biancolella 2024, Top Wine, Vino Slow
Campolavico - Tefra 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
CantinAmena - Arcana 2023, Top Wine, Vino Slow
Casale della Ioria - Cesanese del Piglio Superiore Riserva Torre del Piano 2022, Top Wine, Vino Slow
Damiano Ciolli - Olevano Romano Riserva 2021, Top Wine, Vino Slow
Doganieri Miyazaki - Airi 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Gabriele Magno - Frascati Superiore 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
I Ciacca - Nostalgia 2019, Top Wine, Vino Slow
Marco Antonelli - Cesanese di Olevano Romano Fresco 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Marco Carpineti - Cori Bellone Collesanti 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Merumalia - Cannellino di Frascati Canto 2024, Top Wine, Vino Slow
Palazzo Tronconi - Fregellae 2024, Top Wine, Vino Slow
Raimondo - Cybelle 2023, Top Wine, Vino Slow
Tenuta La Pazzaglia - Miadimia 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Vitivinicola Cioffi - Capolongo 2024, Top Wine, Vino Slow
Abruzzo & Molise
Agricola Cirelli - Cerasuolo d’Abruzzo Anfora 2023, Top Wine, Vino Slow
Agricolavinica - Tintilia del Molise Rosso Lame del Sorbo 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Amorotti - Trebbiano d’Abruzzo 2023, Top Wine
Ausonia - Abruzzo Pecorino Machaon 2022, Top Wine, Vino Slow
Barone Cornacchia - Montepulciano d’Abruzzo Poggio Varano 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Caprera - Trebbiano d’Abruzzo Fortuna 2023, Top Wine, Vino Slow
Cataldi Madonna - Montepulciano d’Abruzzo Girovago 2022, Top Wine
Cingilia - Abruzzo Cococciola 2024, Top Wine, Vino Slow
Colle Florido - Il Postino 2023, Top Wine, Vino Slow
De Angelis Corvi - Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Fonte Raviliano 2022, Top Wine, Vino Slow
de Fermo - Montepulciano d’Abruzzo Prologo 2022, Top Wine, Vino Slow
Emidio Pepe - Trebbiano d’Abruzzo 2023, Top Wine, Vino Slow
Famiglia Febo - Montepulciano d’Abruzzo 2022, Top Wine, Vino Slow
Faraone - Trebbiano d’Abruzzo Le Vigne 2024, Top Wine, Best Buy
Fattoria Nicodemi - Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Cocciopesto 2022, Top Wine, Vino Slow
Fontefico - Trebbiano d’Abruzzo Terre di Chieti Superiore Portarispetto 2024, Top Wine
Francesco Massetti - Mezzo Pieno 2024, Top Wine, Vino Slow
Marina Palusci - Pecorino Senzaniente 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Pettinella - Cerasuolo d’Abruzzo Tauma 2024, Top Wine, Vino Slow
Podere Della Torre - Trebbiano d’Abruzzo Vinocontadino 2024, Top Wine, Vino Slow
Podere San Biagio - Saltarella 2024, Top Wine, Vino Slow,
Praesidium - Cerasuolo d’Abruzzo Terre Aquilane Superiore 2024, Top Wine, Vino Slow
Rabasco - Bianco Cancelli 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Steiger-Kalena - Steiger-Kalena 2020, Top Wine
Tenuta I Fauri - Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Tenuta Terraviva - Abruzzo Pecorino Terraviva 2024, Top Wine, Vino Slow
Torre dei Beati - Trebbiano d’Abruzzo Bianchi Grilli per la Testa 2023, Top Wine
Valentini - Trebbiano d’Abruzzo 2021, Top Wine
Valle Reale - Trebbiano d’Abruzzo Vigneto di Popoli 2022, Top Wine
Campania
Agnanum - Piedirosso Sabbia Vulcanica 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Antico Castello - Taurasi 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Azienda Agricola Tinessa - Ognostro Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow
Boccella - Taurasi Sant’Eustachio 2020, Top Wine, Vino Slow,
Boccella Rosa - Irpinia Campi Taurasini Trespadini 2021, Top Wine, Vino Slow
Cantina del Barone - Particella 928 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantine Astroni - Campi Flegrei Piedirosso Colle Rotondella 2024, Top Wine, Vino Slow
Cantine del Mare - Campi Flegrei Falanghina Torrefumo 2021, Top Wine, Vino Slow
Cantine dell’Angelo - Greco di Tufo Riserva Miniere 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantine di Marzo - Greco di Tufo Riserva Mulino Giardino Vigna Torre Favale 2022, Top Wine
Cantine Fratelli Addimanda - Aciniell 2022, Top Wine, Vino Slow
Cantine Matrone - ’A Muntagna Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantine Tora - Falanghina del Sannio Taburno Cent’ore 2024, Top Wine
Casa Brecceto - Pitatza 2021, Top Wine, Vino Slow
Casa di Baal - Rosso di Baal 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Casa Setaro - Vesuvio Caprettone Aryete 2023, Top Wine
Ciro Picariello - Fiano di Avellino Ciro 906 2022, Top Wine, Vino Slow
Contrada Salandra - Campi Flegrei Falanghina 2023, Top Wine, Vino Slow,
Crypta Castagnara - Greco di Tufo 2023, Top Wine, Best Buy
Di Prisco - Greco di Tufo Pietrarosa 2022, Top Wine
Enoz - L’Attimo 2023, Top Wine, Vino Slow
Feudi di San Gregorio - Taurasi Rosamilia Feudi Studi 2019, Top Wine
Giovanni Iannucci - Campo di Mandrie 2023, Top Wine, Vino Slow
Giuseppe Apicella - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Guido Marsella - Fiano di Avellino 2022, Top Wine, Vino Slow,
I Cacciagalli - Zagreo 2023, Top Wine, Vino Slow
Luigi Tecce - Poliphemo Vecchie Viti 2020, Top Wine, Vino Slow
Mario Fappiano - Sannio Piedirosso 2022, Top Wine, Vino Slow
Marisa Cuomo - Costa d’Amalfi Furore Rosso 2024, Top Wine
Monte di Grazia - Monte di Grazia Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow
Morigerati - L’Invitta 2023, Top Wine, Vino Slow
Perillo - Taurasi Riserva 2013, Top Wine, Vino Slow
Pietracupa - Taurasi 2019, Top Wine, Vino Slow
Rocca del Principe - Fiano di Avellino Riserva Tognano 2022, Top Wine, Vino Slow
Salvatore Martusciello - Campi Flegrei Falanghina Settevulcani 2024, Top Wine, Best Buy
Tenuta del Meriggio - Greco di Tufo Riserva Colle Dei Lauri 2020, Top Wine, Vino Slow
Tenuta San Francesco - Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Riserva 4 Spine 2020, Top Wine, Vino Slow
Torricino - Fiano di Avellino Riserva Serrapiano 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Traerte - Fuori Limite 2024, Top Wine, Vino Slow
Vallisassoli - 33/33/33 2020, Top Wine, Vino Slow
Vigne Guadagno - Fiano di Avellino 2023, Top Wine
Puglia
Antica Enotria - Puragioia 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantina Coppola 1489 - Alezio Rosato Li Cuti 2024, Top Wine, Best Buy
Cantine Bonsegna - Nardò Rosso Danze della Contessa 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cantine Carpentiere - Castel del Monte Nero di Troia Pietra dei Lupi 2021, Top Wine, Vino Slow
Cantine Elia - Fata Morgana 2023, Top Wine, Vino Slow
Casa Primis - Crusta 2020, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Castel di Salve - Santimedici Rosato 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Conte Spagnoletti Zeuli - Castel del Monte Nero di Troia Riserva Il Rinzacco 2021, Top Wine
Cosimo Taurino - Patriglione 2020, Top Wine
Cupertinum - Spinello Dei Falconi 2024, Top Wine,
d’Araprì - Brut s.a., Top Wine, Vino Slow
De Quarto - Albiria 2018, Top Wine, Vino Slow
Erminio Campa - Primitivo di Manduria Li Janni 2024, Top Wine, Best Buy
Fatalone - Gioia del Colle Primitivo Riserva 2022, Top Wine, Vino Slow
Giancarlo Ceci - Castel del Monte Nero di Troia Riserva Felice Ceci 2019, Top Wine, Vino Slow
Giovanni Aiello - Gioia del Colle Primitivo Riserva Chakra Selezione Oro 2021, Top Wine, Vino Slow
I Pàstini - Le Rotaie 2024, Top Wine
L’Astore Masseria - Massaro Rosa 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Masciullo - Negroamaro 2023, Top Wine, Vino Slow
Masseria Li Veli - Sir James 2014, Top Wine
Masseria Ludovico - Petruscio Marco Ludovico 2024, Top Wine, Vino Slow
Michele Calò & Figli - Mjere 2024, Top Wine
Morella - Old Vines 2021, Top Wine, Vino Slow
Paglione - Cacc’e mmitte di Lucera Caporale 2024, Top Wine, Vino Slow
Paolo Petrilli - Il Guerro 2022, Top Wine, Vino Slow
Pichierri Vinicola Savese - Le Petrose 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Pietraventosa - Ossimoro 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Plantamura - Gioia del Colle Primitivo Etichetta Rossa Parco Largo 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Produttori di Manduria - Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023, Top Wine, Best Buy
Rivera - Castel del Monte Nero di Troia Violante 2023, Top Wine, Best Buy
Sacco Vignaioli Apuli - Unanotte 2024, Top Wine
Santa Lucia - Castel del Monte Bombino Nero Fior di Ribes 2024, Top Wine
Basilicata
Arteteke - Aglianico del Vulture Russe 2022, Top Wine, Vino Slow
Basilisco - Aglianico del Vulture Superiore Basilisco 2019, Top Wine, Vino Slow
Carbone - Nero Carbone 2021, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Elena Fucci - Aglianico del Vulture Titolo 2023, Top Wine, Vino Slow
Grifalco - Aglianico del Vulture Grifalco 2023, Top Wine, Vino Slow
Musto Carmelitano - Aglianico del Vulture Maschitano Rosso 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Calabria
’A Vita - Leukò 2024, Top Wine, Vino Slow
Aspromonte - Greco Nero 2022, Top Wine, Vino Slow
Casa Comerci - Granàtu 2024, Top Wine, Vino Slow
Cote di Franze - Cirò Rosato 2024, Top Wine, Vino Slow
Fezzigna - Cirò Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow
Giuseppe Calabrese - Terre di Cosenza Pollino 2020, Top Wine, Vino Slow
Nasciri - Assai Paci 2022, Top Wine, Vino Slow
Origine & Identità - Magliocco Canino 2023, Top Wine, Vino Slow
Sergio Arcuri - Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Più Vite 2019, Top Wine, Vino Slow
Sicilia
Agricola Gilì - Villo 2024, Top Wine, Vino Slow
Agricola Vinb - D’Altri Tempi 2024, Top Wine, Vino Slow
Aldo Viola - Egesta 2024, Top Wine, Vino Slow
Alessandro Viola - Note di Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Antonino Caravaglio - Occhio di Terra 2024, Top Wine, Vino Slow
Arianna Occhipinti - Fl 2022, Top Wine, Vino Slow
Barraco - Grillo Altogrado 2017, Top Wine, Vino Slow
Benanti - Etna Rosso Contrada Cavaliere 2023, Top Wine
Bonavita - Bonavita Rosato 2024, Top Wine, Vino Slow
Calabretta - Elisir 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Calcagno - Etna Rosso Calderara 2022, Top Wine, Vino Slow
Calogero Caruana - Rosso 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantine Barbera - Ammàno #12 2024, Top Wine, Vino Slow
Cenpassi - Sicilia Nero d’Avola Perricone Radioaut 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Controcorrente Etna Wines - Etna Rosso Contrada Moganazzi Boato della Terra 2023, Top Wine, Vino Slow
Cos - Nero di Lupo 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Di Legami - Syrah Zafaràna 2023, Top Wine
Elios - Catarratto 2024, Top Wine, Vino Slow
Famiglia Statella - Etna Bianco 2024, Top Wine
Ferrandes - Passito di Pantelleria Decennale 2015, Top Wine, Vino Slow
Frank Cornelissen - Munjebel Va 2022, Top Wine
Gulfi - Cerasuolo di Vittoria 2024, Top Wine,
I Custodi delle Vigne dell’Etna - Etna Bianco Ante 2022, Top Wine, Vino Slow
I Vigneri - Etna Bianco Superiore Aurora 2024, Top Wine, Vino Slow
Irene Badalà - Etna Bianco 2023, Top Wine
La Vela - Marsala Soleras Riserva Sartie s.a., Top Wine
Longarico - Nostrale 2024, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Marabino - Terre Calcaree 2023, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Marco De Bartoli - Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2021, Top Wine, Vino Slow
Planeta - Etna Rosso Feudo Di Mezzo 2023, Top Wine
Poggio di Bortolone - Vittoria Frappato 2024, Top Wine
Porta del Vento - Perricone 2023, Top Wine, Vino Slow
Possente - Cinque Inverni 2017, Top Wine, Vino Slow
Riofavara - San Basilio 2023, Top Wine
Salvatore Marino - Eloro Pachino Turi Rosso 2024, Top Wine, Vino Slow,
Sive Natura - Carricante di San Giovanni 2022, Top Wine, Vino Slow
Tanca Nica - Soki Soki 2024, Top Wine, Vino Slow,
Tasca d’Almerita - Etna Rosso Contrada Rampante 2021, Top Wine
Tenuta delle Terre Nere - Etna Bianco Montalto 2023, Top Wine
Tenuta di Castellaro - Bianco Pomice 2024, Top Wine, Vino Slow,
Valdibella - Sicilia Nero d’Avola Respiro 2023, Top Wine, Vino Slow
Vite ad Ovest - Damaschino 2023, Top Wine, Vino Slow
Sardegna
Altea Illotto - Altea Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow
Antichi Vigneti Manca - Li Sureddi Rosso 2023, Top Wine, Vino Slow
Cantina Berritta - Cannonau di Sardegna Thurcalesu 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
Cantina Carta Filet - Filet 2022, Top Wine, Vino Slow,
Cantina Gungui - Cannonau di Sardegna Berteru Nuraghe Sas de Melas 2024, Top Wine
Cantine di Neoneli - Canàles 2021, Top Wine, Vino Slow
Deperu Holler - Maria Tzufia 2024, Top Wine, Vino Slow
Enrico Esu - Carignano del Sulcis Nerominiera 2023, Top Wine, Vino Slow
Famiglia Orro - Vernaccia di Oristano Superiore 108 mesi sotto il velo 2015, Top Wine, Vino Slow
G. Battista Columbu - Malvasia di Bosa Riserva 2019, Top Wine, Vino Slow
Giuseppe Sedilesu - Cannonau di Sardegna Mamuthone 2022, Top Wine, Vino Slow, Best Buy
I Garagisti di Sorgono - Mandrolisai Rosso Superiore Sa Sedda 2021, Top Wine
La Contralta - Vermentino di Gallura Fiore del Sasso 2023, Top Wine
Olianas - Vermentino di Gallura Superiore 2023, Top Wine
Pusole - Vermentino di Sardegna Pusole Bianco 2024, Top Wine, Vino Slow
Schirru - Cannàca 2023, Top Wine, Vino Slow
Tenute Dettori - Dettori Bianco 2023, Top Wine, Vino Slow
VikeVike - Vikevike Ghirada Fittiloghe 2022, Top Wine, Vino Slow
Viticola Mereu - Cuba 2023, Top Wine, Vino Slow
