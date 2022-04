“Sol & Agrifood” & “Il Golosario”: “Le eccellenze emergenti dell’agroalimentare”

Non solo vino: dai salumi ai formaggi, dalle paste ai dolci, dalle sfiziosità alle confetture ai distillati, senza dimenticare le birre artigianali, cui è stato dedicato ampio spazio, sono tante le eccellenze agroalimentari italiane, che, a Verona, in “Sol & Agrifood” by Veronafiere, dedicato al cibo, “Il Golosario” di Paolo Massobrio e Marco Gatti ha selezionato secondo qualità ed attenzione all’origine e ai metodi di produzione, con un giudizio di favore per le pratiche attente alla sostenibilità. Insomma “Le eccellenze emergenti dell’agroalimentare”.

Focus - “Sol & Agrifood” & “Il Golosario”: ecco “Le eccellenze emergenti dell’agroalimentare”

Birre

32 via dei Birrai - Audace - Pederobba (Treviso)

Baladin - Nazionale - Piozzo (Cuneo)

Birrificio Curtense - La Riserva del Curtense Bitter - Passirano (Brescia)

Birre Iga

Paul Bricius & Company - Special Grape Ale - Vittoria (Ragusa)

Dolci

Sgambelluri - Torrone di mandorle cioccolato fondente - Siderno (Reggio Calabria)

Alicos - Crema al pistacchio in tubetto - Salemi (Trapani)

Salumi

Salumificio Di Fiore Stefano - Ventricina del Vastese - Fresagrandinaria (Chieti)

Brisval - Bresaola Fassona - Novate Mezzola (Sondrio)

Bedogni - Prosciutto Crudo 18 mesi - Langhirano (Parma)

Formaggi

Casale Nibbi - Stracchino stagionato - Amatrice (Rieti)

APOCC Calabrialleva - Ricotta affumicata - Cutro (Crotone)

Corrado Benedetti - Redivino affinato in Amarone - Sant’Anna d’Alfaedo (Verona)

Pasta e Pane

A Mattra - Mattrasau (sfoglie di pane croccante) - Santa Domenica Talao (Cosenza)

Kazzen - Busiata pasta con polvere di cappero - Pantelleria (Trapani)

Morelli - Pasta con germe di grano - San Romano (Pisa)

Sfiziosità

Maira Bio - Crema di melanzane e mandorle - Caltanissetta

Patatas nana - Chips aromatizzate con aglio nero - Senigallia (Ancona)

Ciro Flagella - Passata di datterino giallo - Castel di Sangro (L’Aquila)

Liquori

EtnaTwist - Gin Etneum - Paternò (Catania)

Società Agricola Verso le origini - Ulibbo - Ragusa

Azienda Agricola Patea - Amaro Cardus - Brancaleone (Reggio Calabria)

Innovazione

Acetaia Leonardi - Orange Balsamic Gin - Magreta di Formigine (Modena)

Sostenibilità

Il Frutteto - Succo di pomodoro progetto europeo Inposa - Alcamo (Trapani)

