Sol d’Oro n. 21: l’olio extravergine di oliva italiano si conferma il migliore al mondo

Italia sempre più regina dell’olio extravergine di oliva. A confermare la straordinaria qualità del prodotto made in Italy è il Concorso Sol d’Oro n. 21 di Veronafiere, prestigiosa competizione che ha visto i produttori italiani conquistare 20 delle 21 medaglie, previste nelle sette categorie in gara: Fruttato leggero, Fruttato medio, Fruttato intenso, Dop-Igp, Biologico, Monovarietale e Absolute Beginners.

Un successo equamente distribuito tra le principali regioni produttrici: cinque alla Puglia, tre al Lazio, due a Abruzzo, Toscana e Umbria, uno a Sardegna, Sicilia, Veneto, Campania, Sardegna e Trentino. Un podio a Croazia. Il “Sol d’Oro Challenge 2023”, che premia la miglior performance complessiva, se lo è aggiudicato l’Azienda Agricola Donato Conserva, di Modugno (Bari). All’edizione 2023 di Sol d’Oro (20-26 febbraio - Veronafiere) hanno partecipato 409 campioni provenienti da Albania, Cile, Croazia, Grecia, Italia, Perù, Portogallo e Spagna.

“Sol d’Oro 2023 - ha dichiarato Maurizio Danese, ad Veronafiere - ha registrato il record storico di campioni ammessi e di Paesi partecipanti, posizionandosi saldamente ai primissimi posti del ranking internazionale tra i concorsi più partecipati. Storicamente primo per selettività e formula di valutazione degli oli, “Sol d’Oro” valuta con soddisfazione l’avvio della collaborazione con Aipo e il premio “Aipo d’Argento”, che, con il suo Laboratorio di Analisi, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, ha consentito di aumentare ancora di più il valore del Concorso”.

La premiazione del Concorso Internazionale Sol d’Oro 2023 sarà di scena domenica 2 aprile 2023 a Sol & Agrifood (Veronafiere, 2-5 aprile, solagrifood.it, in contemporanea con Vinitaly, ndr), evento in cui gli oli premiati saranno protagonisti di degustazioni guidate. I premi saranno consegnati all’Evo Gala Dinner (4 aprile, Palazzo della Gran Guardia di Verona)

Focus - Sol d’Oro Emisfero Nord 2023: i migliori produttori

Sol d’Oro Challenge 2023

Azienda Agricola Donato Conserva, Modugno (Ba)

Categoria Extravergine - Fruttato Leggero

“Dop Chianti Classico” - Frantoio Pruneti srl, Greve in Chianti (Firenze) - Toscana

Categoria Extravergine - Fruttato Medio

“Evo” - Azienda Agricola Tommaso Masciantonio, Casoli (Chieti) - Abruzzo

Categoria Extravergine - Fruttato Intenso

“Mimì” - Azienda Agricola Donato Conserva, Modugno (Bari) - Puglia

Categoria Dop-Igp

“Colleruita Dop Umbria” - Azienda Agricola Viola, Foligno (Perugia) - Umbria

Categoria biologico

“Cuncorru” - Masoni Becciu di Deidda Valentina, Villacidro - Sardegna

Categoria Monovarietale

“Intenso” - Azienda Agricola Alfredo Cetrone, Sonnino (Latina) - Lazio

Categoria Absolute Beginners

“Racemi” - La notte pasquale, Trani (Barletta/Andria/Trani) - Puglia

Copyright © 2000/2023