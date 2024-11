Sono 26.000 le strutture agrituristiche in Italia (di cui l’84% in montagna e in collina)

In Italia gli agriturismi sono quasi 26.000, per l’84% in aree collinari e montane: la domanda agrituristica ha già superato i valori pre-pandemia, con oltre 4 milioni di arrivi e più di 15,5 milioni di presenze. Le aziende agrituristiche mostrano anche una Superficie Agricola Utilizzata media (Sau) di 25,3 ettari, due volte e mezzo superiore rispetto alla media delle aziende agricole italiane. Se ne parlerà al Forum “Agriturist racconta l’agriturismo italiano. Passato, presente e futuro”, evento che, in Toscana, celebra anche il grande lavoro di quel territorio che, per primo, ha saputo valorizzare il grande patrimonio agricolo e turistico in una nuova ottica, e di scena a Firenze, domani alla Fattoria di Maiano sulle colline di Fiesole, e il 28 novembre al “Bto-Be Travel Onlife” alla Stazione Leopolda.

“Il Forum Agriturist nazionale rafforza le sinergie tra agricoltura e ospitalità rurale in un momento che richiede ancora maggiore attenzione alle varie dinamiche” spiega il presidente Agriturist Augusto Congionti. Imprenditori, personalità ed esperti del settore turistico e agrituristico si confronteranno sulla storia, il presente e le prospettive del comparto, tra i più dinamici dell’economia nazionale nel Forum organizzato da Agriturist, la prima associazione in Italia dedicata all’ambiente e al territorio, fondata da Confagricoltura nel 1965. “Il nostro comparto - spiega il presidente Congionti - fa della sostenibilità economica, sociale e ambientale i propri elementi caratterizzanti. Agriturist e Confagricoltura da sempre mirano a creare un sistema integrato che promuova le risorse locali, le tradizioni e la cultura. Un turismo sostenibile che offre servizi di qualità negli agriturismi associati”.

