Sono 5 le strutture italiane del lusso premiate dai “Condé Nast Johansens Awards for Excellence”

L’hospitality di lusso made in Italy fa scuola e trionfa a livello internazionale: sono 5 le strutture del nostro Paese che figurano tra i vincitori dei “Condé Nast Johansens Awards for Excellence” 2025, la prestigiosa classifica internazionale che premia le eccellenze di tutti i continenti. Per la categoria Miglior Ristorante vince “Anna Stuben” (1 Stella Michelin) al Gardena Grödnerhof Hotel & Spa a Ortisei (Bolzano), per il Miglior Bar il “Deju Blu Bar” al Color Hotel style & design a Bardolino (Verona), per la Migliore Struttura per Meeting ed Eventi il Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas a Castel San Pietro Terme (Bologna), per il Miglior Programma Benessere la Lucia Magnani Health Clinic a Castrocaro Terme (Bologna) e per la Miglior Struttura Spa l’Adler Spa Resort Sicilia a Siculiana (Agrigento).

Condé Nast Johansens ha annunciato i vincitori degli “Awards for Excellence” 2025 di Europa e Mediterraneo, Nord America, America Centrale e Meridionale, Asia, Africa, Medio Oriente e Oceania nel corso di un evento celebrato nei giorni scorsi al Kimpton Fitzroy Hotel di Londra, alla quale hanno partecipato i vincitori da tutto il mondo.

Il ristorante gourmet “Anna Stuben” del Gardena Grödnerhof Hotel & Spa vede ai fornelli lo chef Reimund Brunner: con una stella Michelin e quattro cappelli Gault&Millau, rappresenta uno dei riferimenti ristorativi della regione; notevole la cantina, con centinaia di etichette pregiate e l’expertise del sommelier Egon Perathoner. Il “Deju Blu Bar” al Color Hotel style & design, nella splendida cornice del Lago di Garda, è un bistrò con tavoli a bordo piscina, candele e luci suggestive per vivere una serata sotto le stelle degustando cocktail eseguiti alla perfezione. Palazzo di Varignana, wine resort immersi nei colli Bolognesi, è una raffinata struttura che può contare su 150 camere e sei ville private, oltre ad una vasta area benessere ed un’offerta enogastronomica completa (da segnalare il Treno Reale, in cui si può cenare in un’antica carrozza ferroviaria del 1921).

La Lucia Magnani Health Clinic, innovativa struttura caratterizzata da un raffinato design Art Déco, grazie alle acque termali offre programmi personalizzati destinati alla salute e al benessere, inclusivi di trattamenti esclusivi e regimi alimentari studiati ad hoc.

L’Adler Spa Resort Sicilia, che si affaccia su una delle riserve marine naturali più belle dell’isola, oltre alle splendide piscine offre una Spa con 13 sale per trattamenti, dai classici fino a quelli più esclusivi, come il Rituale dell’Etna, che utilizza polvere vulcanica.

“Siamo felici di celebrare strutture nuove e già affermate provenienti da tutto il mondo - ha dichiarato Charlotte Evans, Group Publishing Director di Condé Nast Johansens - i “Condé Nast Johansens Awards for Excellence” 2025 continuano a riconoscere, premiare e onorare l’eccellenza dell’ospitalità di lusso nella nostra accurata selezione di proprietà consigliate.”. I premi si basano sulle votazioni online, sui feedback degli ospiti e sui giudizi dei Local Experts. Vincere un “Award for Excellence” è un traguardo ambito e un riconoscimento di eccellenza a livello internazionale.

