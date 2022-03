“Spirito Autoctono”, prima guida dei distillati italiani, premia con l’“Ampolla d’Oro” le eccellenze

Distillati, amari, vermouth, bitter e liquori, testimoni di una biodiversità tutta italiana, hanno una loro guida: si chiama “Spirito Autoctono” (uscirà il prossimo 15 marzo) ed è il primo progetto nazionale, focalizzato a raccontare questo mondo eterogeneo, vario sia per tipologia di distillato - dalla grappa al gin, passando per gli amari, i bitter, i vermouth e i liquori della tradizione - sia per la storia delle aziende, dove accanto ai marchi più antichi, continuano a nascere vere e proprie start-up. Vinibuoni d’Italia, la guida ai vini da vitigni autoctoni in collaborazione con il team di BeSpirits, primo concorso nazionale per distillati, amari e bitter italiani, lancia “Spirito Autoctono - La Guida” che non è più solo un inserto, ma un vero e proprio volume che guiderà il pubblico alla scoperta ed alla fruizione di tutti quei prodotti che nascono in connessione spirituale, emotiva e culturale con un luogo e un territorio. Un lavoro di ricerca portato avanti regione per regione da otto commissioni con l’obiettivo di individuare ancora una volta i prodotti che meritano l’“Ampolla d’Oro”, il massimo riconoscimento della guida, con dodici premi speciali che riguardano aziende ma anche professionisti che lavorano nel mondo della ricezione, della ristorazione e del bartending. Le degustazioni sono state effettuare da giornalisti, esperti nazionali e semplici appassionati, coordinati dagli ideatori di BeSpirits.

La guida non è solo uno studio approfondito dello stato dell’arte, ma un volume utile anche per scoprire i tanti territori italiani spesso al di fuori delle rotte più battute del turismo enogastronomico e del commercio di settore. Infatti, oltre al ricettario con i suggerimenti per preparare drink perfect serve, sono segnalati i migliori locali dedicati al bere di qualità italiani e la selezione delle migliori venti aziende produttrici. Presente anche una sezione di infografica turistica per scoprire il variegato mondo delle distillerie italiane attraverso esperienze più complete come visite guidate, degustazioni e persino percorsi benessere.

Focus - Le “Ampolla d’Oro”: Special Award Spirito Autoctono La Guida 2022

Migliore packaging sponsored by Consorzio Tutela Prosecco Doc:Volcano Etna Dry Gin

Miglior Design d’azienda sponsored by Consorzio Tutela Prosecco Doc:Domenis 1898

Miglior bartender hotellerie sponsored by Silvio Carta: Matteo Zed - The Court, Roma

Miglior Food Pairing sponsored by Pallini: Gabriele Bianchi - Essenziale

Migliore bartender cocktail bar sponsored by Istituto di Tutela Grappa del Trentino: Alex Frezza - L’Antiquario, Napoli

Migliore carta dei distillati hotellerie sponsored by Distillerie Berta:Oriental Bar Metropole Hotel, Venezia

Migliore carta dei distillati ristorazione sponsored by Bevande Futuriste:Bulk, Milano

Migliore carta dei distillati cocktail bar sponsored by Istituto Tutela Grappa del Trentino: Drink Kong - Roma

Migliore carta dei distillati pizzerie sponsored by Rastal: Maiori, Cagliari

Migliore Cocktail Bar sponsored by Silvio Carta: Il Locale, Firenze

Premio Sostenibilità sponsored by Bevande Futuriste: Casa Allora, Sicilia

Premio Rivelazione dell’anno sponsored by Istituto Tutela Grappa del Trentino: Gin Tuono

Focus: Le Ampolle d’Oro 2022

Val d’Aosta

Vin du Paradis - Vino Liquoroso - La Source

Grappa di Petit Rouge - Grappa - La Vâldotaine

Trentino

Ginpilz - Gin - Distillerie Pilzer

Grappa di Pinot Nero - Grappa - Distillerie Pilzer

Altorilievo invecchiata in botti di sherry - Grappa - Segnana Distillatori dal 1890

Solera di Solera - Grappa - Segnana Distillatori dal 1890

Grappa Trentina di Teroldego - Grappa - Zeni Distilleria

Alto Adige

Z44 - Gin - Roner Distillerie

Grappa Gewurztraminer Riserva - Grappa - Roner Distilleria

Friuli Venezia Giulia

Controcorrente bianco - Vermouth - Controcorrente

Sgnape dal Fogolàr Stravecchia - Grappa - Distilleria Friulia

LA120 - Grappa - Domenis 1898

I III Re Ribolla Gialla - Grappa - Domenis 1898

Opificium Vermouth - Vermouth - Liquoreria Friulana

Monviert Vermut - Vermouth - Monviert

Ginterior - Gin - Xedequa

La Gassa - Gin - Lakospiriti

Veneto

Grappa Veneta Di Friularo Di Bagnoli Docg - Grappa - Dominio di Bagnoli SS

Rabbit - Bitter - Eleven Trade

Grapeheart - Gin - Enjoy Valpolicella

Old Vermouth di Torino - Vermouth - Ferro 13

Gran Bassano Rosso - Vermouth - Poli

Gin dei Sospiri - Gin - Sospiri Botaniche Veneziane

Grappa Riserva 15 anni - Grappa - Distilleria Nardini

Lombardia

Baciamano Salis Vodka - Vodka - Baciamano Italian Finest Spirits

Bitter Fusetti - Bitter - Fusetti

Eugin Numero 9 - Gin - Eugin Distilleria Indipendente

Antica Formula - Vermouth - Fratelli Branca Distillerie

Piero Dry Gin - Gin - Ginpiero di Gianpiero Giuliano

Italicus Rosolio di Bergamotto - Liquore - Italicus

Kigfisher Alto Botanico Gin - Gin - Distilleria Erboristica Pina Cà d’Or

Bitter - Bitter - Rossi d’Angera Distillatori

TestaCoda Botanic - Gin - TestaCoda Gin

Piemonte

Vermouth di Torino Superiore “9 Di Dante Inferno” - Vermouth - 9 di Dante

Grappa Riserva “Saeculum Tertium” - Grappa - Antica Distilleria Altavilla

Bugin - Gin - Bugin Italian Dry Gin

Elixir Le Masche - Liquore - Affini Torino

Vermouth di Torino - Vermouth - Cerutti Liquori dal 1959

Grappa dell’Alchimista - Grappa - Distilleria Dott. M. Montanaro

Grappa Barolo 2004 - Grappa - Distilleria Dott. M. Montanaro

Bric del Gaian - Grappa - Distillerie Berta

Roccanivo - Grappa - Distillerie Berta

Solo per Gian - Grappa - Distillerie Berta

Grappa Riserva Invecchiata In Botti Da Porto - Grappa - Distillerie Sibona

2.1 Distillato di Birra Artigianale - Distillato - Distillerie Sibona

Rosolio di Torino - Liquore - Doragrossa

Barolo Chinato - Vini Liquorosi - Franco Conterno

Luis Gin Eight - Gin - Gancia

Gin Agricolo Evra - Gin - Gin Agricolo

Nimium - Gin - Gin Agricolo

Grinta - Amaro - Glep Beverages

Radici Grappa di Malvasia - Grappa - Mazzetti d’Altavilla

Vermouth di Torino Superiore Rosso - Vermouth - Gamondi Spirits

Wolfrest Alba - Gin - Wolfrest Gin

Liguria

Vermouth bianco elaborato con Moscatello di Taggia Riviera Ligure di Ponente DOC - Vermouth - Az. Agricola Mammoliti

La Morona - Liquore - Opificio Clandestino degli Infusi

Taggiasco Extravirgin - Gin - Taggiasco Extravirgin

Emilia Romagna

Gin Tuono Temporale Estivo - Gin - Gin Tuono

Erbe Amare - Amaro - Mistico Speziale

Gin Primo - Gin - Premiata Officina Lugaresi // Eleven Trade

Umbria

43° 12° Aquamirabilis - Gin - Anonima Distillazioni

Toscana

GinArte - Gin - GinArte

Làbaro di Firenze - Amaro - Labaro Amaro Viola

Ginepraio - Gin - Levante Spirits

Bitter Amaranto - Bitter - Liquorificio Il Re dei Re

Cafè Racer - Gin - Cafè Racer

Gingillo V Toro - Gin - Nannoni Grappe

Maremmamaro - Amaro - Nannoni Grappe

Peter in Florence - Gin - Peter in Florence

Vermut Vignamaggio - Vermouth - Vignamaggio

Tuscan Dry Vermouth - Vermouth - Winestillery

Slow Gin - Gin - Winestillery

Marche

L’Alchermes - Liquore - Paolo Brunelli

Lazio

Limoncello - Liquore - Pallini

Campania

Aqva di Gin Agrumata - Gin - BeSpoke Distillery

Fico - Liquore - Cilento Li Sapori della Terra

Amaro del Dott.Martux Miraculous Elixir - Amaro - Dott.Martux

Passion - Gin - Officine Alkemiche Spirits Co.

Calabria

Vecchio Amaro del Capo - Amaro - Distillerie F.lli Caffo

Mzero Sea Amaro - Amaro - Mzero Sea Amaro

Puglia

Amaretto Adriatico Bianco Crushed Almonds - Liquore - Amaretto Adriatico

Black Virgin - Gin - Erressence

Sicilia

Aquamaris - Gin - Aquamaris

Liquore di limone interdonato - Liquore - Giardini d’Amore

Liquore di arancia tarocco gallo - Liquore - Rossa Srl

Liquore di Fico d’India di Sicilia - Liquore - Rossa Srl

Volcano Etna Dry Gin - Gin - Volcano Srl

Insulae Sicilian Gin - Gin - Insulae

Giovi London Dry Gin - Gin - Distilleria Giovi

Sardegna

Gentù Portocervo Dry Gin - Gin - Acquaspiritosa

Filu Ferru Abbardente al Finocchietto - Distillato - Distillerie Lussurgesi

Mirto Ruju - Liquore - IstintoSardo

Amaro Rau - Amaro - Rau Distillerie

Bomba Carta - Amaro - Silvio Carta Distillerie

Assoluto - Bitter - Silvio Carta Distillerie

Giniu - Gin - Silvio Carta Distillerie

Soero Distilled Gin - Gin - Soave di Dario Olmeo

Estero

UpperHand - Gin - Lafferty & Sons

