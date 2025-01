Spumanti Ue: nel 2023 produzione ed export a -8% sul 2022 (dati Eurostat)

I tempi della statistica istituzionale, soprattutto quando analizza macro aree o macro settori, sono spesso lunghi. E così, dopo le notizie dei tanti record 2024 delle bollicine, soprattutto italiane, sembra stridere un po’ il dato sugli spumanti europei diffuso in questi giorni da Eurostat, relativo al 2023. Da cui si evidenzia come la produzione di spumanti dello scorso anno, in Ue (che ha vissuto una delle sue vendemmie più scarse di sempre, ndr), si sia attestata a 1,49 miliardi di litri, il -8% sul 2022, con i primi Paesi produttori che sono stati Italia (638 milioni di litri), Francia (312, tra cui 224 milioni di litri di Champagne e 88 di altri spumanti), e Germania (263 milioni di litri), davanti (a distanza) a Spagna (206, Cava in testa) e Portogallo (25 milioni di litri).

Nello stesso anno 2023, l’Ue ha esportato 600 milioni di litri di vino spumante verso Paesi terzi, anche qui con un calo del -8% sul 2022, ma comunque in netta crescita sul triennio 2018-2020. Le maggiori categorie di spumanti esportate sono state il Prosecco (44%, 266 milioni di litri), spumanti generici (17%, 100 milioni di litri), lo Champagne (15%, 91 milioni di litri), il Cava (10%, 60 milioni) e altri spumanti Dop (6%, 33 milioni). Nello stesso tempo, i Paesi Ue hanno importato 5 milioni di litri di spumante da Paesi terzi, meno dell’1% della quantità esportata.

